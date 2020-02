Pourquoi la femme pionnière Ree Drummond aime-t-elle tant le beurre?

Les fans de la star de The Pioneer Woman, Ree Drummond, savent que la star de Food Network aime son beurre. Bien sûr, le beurre a bon goût, mais ce n’est pas la principale raison pour laquelle elle aime le condiment. Sa fascination pour le beurre va bien plus loin que cela. Voici ce que Ree Drummond a dit une fois pourquoi elle aime tant le beurre.

Ree Drummond dit que le beurre apporte de la «joie»

Stephen Colbert et la femme pionnière Ree Drummond

Quand vous pensez au beurre, vous ne le pensez peut-être pas

apporter de la joie, mais c’est exactement ce qu’il fait pour Drummond. La présence de

le beurre dans sa vie la remplit de tant d’émotions positives qu’elle venait d’écrire

à ce sujet dans son blog Pioneer Woman:

J’adore le beurre. C’est un fait bien établi, bien connu, bien prouvé et bien démontré. Mon frigo est rempli non pas de bâtonnets de beurre, mais de livres. En tant qu’ingrédient, je crois au beurre. Le beurre est une église dont je suis membre. Si le beurre était candidat à la présidence, je voterais pour. Il ajoute de la couleur, de la saveur, de la beauté et de la joie à tout ce que je cuisine.

La femme pionnière a beaucoup de blagues sur son amour du beurre

Ree Drummond, star de The Pioneer Woman

Drummond a plaisanté une fois que le beurre lui donne un sens et un but à sa vie. Son article de blog est une lettre d’amour hilarante au beurre. «Cela donne du sens à mes jours. Le but de ma vie », a écrit Drummond. “Ce que j’essaie de vous dire, c’est mesdames et messieurs: je ne voudrais pas vivre dans un monde où le beurre n’existait pas. Ai-je mentionné récemment que j’aime le beurre? ”

Le blog de Ree Drummond propose des recettes pour préparer du beurre

Êtes-vous fatigué du beurre acheté en magasin? Voulez-vous changer les choses et essayer quelque chose de nouveau? Vous seriez alors probablement intéressé à faire du beurre. Si vous voulez faire votre propre beurre, vous avez de la chance. Le blog Pioneer Woman propose des recettes de beurre maison. Vous pouvez obtenir des instructions sur la façon de faire du beurre composé et du beurre nature. Votre famille sera étonnée et nous sommes sûrs que vous rendrez Ree Drummond fière.

Certains fans veulent que Ree Drummond réduise le beurre

Bien que certaines personnes aiment la nourriture de Drummond, elles s’inquiètent de la quantité de beurre qu’elle utilise dans bon nombre de ses recettes. Dans ses textes Instagram et Twitter, Drummond se décrit comme une «amante de beurre», donc nous ne pensons pas qu’elle réduira le beurre de si tôt.

Les recettes de Drummond sont probablement délicieuses, mais cela est probablement dû à la quantité de beurre, de crème et de sucre qu’elle utilise. Une visionneuse de Pioneer Woman s’est rendue sur un forum de discussion pour partager son inquiétude concernant les recettes malsaines, affirmant qu’il n’y avait aucun moyen de manger quotidiennement comme Ree et sa famille. “Si je me souviens bien, à l’époque, ses recettes étaient chargées de beurre, de crème et de fromage”, a écrit la téléspectatrice. «Bien sûr, ils allaient être délicieux. Mais je ne peux pas manger comme ça tous les jours! J’ai besoin de recettes qui m’aideront à transformer les lentilles en quelque chose qui se rapproche du comestible. »

