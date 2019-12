Pourquoi la mère de Leonardo DiCaprio veut-elle vraiment épouser Camila Morrone bientôt

Alors que la saison des fêtes bat son plein, il n’est pas rare que les gens s’engagent sous le gui. L'un des parents de Leonardo DiCaprio semble très impatient d'épouser le modèle et sa petite amie, Camila Morrone.

Qui est Camila Morrone?

Morrone est un mannequin et actrice de 23 ans. Elle est argentine et est née en Californie. Sa mère, Lucila Polak, était le père à long terme d'Al Pacino. Pour cette raison, et malgré le fait que Polak et Pacino ne se soient jamais mariés, Morrone l'appelle son beau-père.

Après avoir joué un rôle principal dans le film de 2018, Never Goin ’Back, elle est également apparue dans le film Death Wish. En 2019, elle a été acclamée par la critique pour son rôle principal de Mickey Peck dans Mickey and the Bear, le premier film de l'actrice Annabelle Attanasio. Les débuts du film au Festival du film SXSW 2019. Elle a récemment été interprétée comme l'une des têtes d'affiche de la prochaine série d'Amazon, Daisy Jones & the Six, basée sur le roman du même nom.

Depuis combien de temps Camila Morrone et Leonardo DiCaprio sont-ils ensemble?

DiCaprio et Morrone se fréquentent depuis décembre 2017. Ils auraient été présentés l'un à l'autre par Pacino.

Elle et DiCaprio ont un écart d'âge de 22 ans. De nombreux médias ont noté que DiCaprio n'était jamais sorti avec quelqu'un, du moins publiquement, âgé de moins de 25 ans.

Après avoir apparemment abordé des personnes qui critiquaient leur différence d'âge sur Instagram, elle a ensuite parlé de ce que les gens ont à dire à leur sujet avec le Los Angeles Times. Morrone a essentiellement déclaré que les énormes limites d'âge sont assez courantes dans les couples, ajoutant: «Je pense simplement que n'importe qui devrait pouvoir sortir avec qui il veut. Je serais probablement curieux à ce sujet aussi. »

Pourquoi la maman de Leonardo DiCaprio veut-elle qu'il se marie le plus tôt possible?

DiCaprio et Morrone étant ensemble depuis près de deux ans, la mère de DiCaprio serait prête à ce qu'ils se marient. Elle aurait voulu qu'ils se marient parce qu'elle pense que son fils a peut-être froid aux pieds. Radar Online rapporte que ce sont les pensées de la mère de DiCaprio juste après que DiCaprio a été vu avec Kendall Jenner alors que Morrone était à un festival de cinéma.

"Irmelin (Indenbirken) adore Camila et l'a vue comme une belle-fille depuis le premier jour, et elle craint que Leo ne puisse la chasser s'il n'arrête pas d'être si feuilleté et sans engagement", a déclaré une source. Radar en ligne.

La source a poursuivi: «Il a poussé cela d'un côté et insiste sur le fait qu'ils vont bien comme ils le sont. Mais sa mère a vu cela avant un million de fois et ils craignent qu'il ne recule lentement. Il ne rajeunit pas. L'opinion commune est qu'il pourrait compromettre le meilleur roman qu'il ait jamais eu. "

Malgré tout cela, les choses semblent aller bien dans le monde DiCaprio-Morrone car ils passent une partie de la semaine de vacances à skier à Aspen.