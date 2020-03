Pourquoi la mode est une «forme d’art» pour Billy Porter

Billy Porter a fait le saut difficile de Broadway à la télévision. Peu de stars sont capables de le faire, mais Porter domine le grand écran, le grand écran et la scène avec la même facilité.

Ceux qui ne le connaissent que pour son émission de FX Pose peuvent ne pas se rendre compte que Porter est en fait un lauréat du Tony Award. Maintenant, il agit dans toutes sortes de projets, ainsi que dans l’écriture et la production. D’une manière ou d’une autre, il a encore le temps de faire sensation dans le monde de la mode chaque fois qu’il se retrouve sur un tapis rouge.

La mode est naturelle à Billy Porter

Porter a été présentée comme une icône de la mode sexiste. Il porte des robes dramatiques sur le tapis rouge, et il sait comment les travailler. Porter a récemment rencontré Yahoo, et il a révélé qu’il n’essayait pas nécessairement de susciter la controverse.

Malheureusement, parfois son apparence suscite des critiques, mais Porter est juste ce qu’il est. Il a toujours utilisé la mode pour s’exprimer. «Il n’y a aucune pression pour moi de me surpasser parce que je suis vraiment authentique envers qui je suis. Ce n’est pas un jeu. J’ai toujours été cette personne. Si vous revenez en arrière et regardez des photos de ma jeunesse, j’ai toujours été la personne qui s’exprimait à travers les vêtements. “

Pour Porter, la mode est «une forme d’art» qui peut aider le porteur à enseigner quelque chose au monde. Les vêtements peuvent aider une personne à exprimer son identité. C’est en fait quelque chose avec lequel Porter a été élevé. “Je suis le mouvement post-droits civiques de première génération, et on nous a toujours appris à nous habiller pour le travail que vous voulez, pas celui que vous avez… et cela a été le mantra de ma vie.”

Porter est la définition de la représentation

Le point de vue de Porter sur la représentation est spécial. Il est l’une des rares personnes à devenir la représentation qu’il n’a jamais eue. Il est content de pouvoir donner aux jeunes un modèle, et en même temps, il leur donne un aperçu de ce qu’il a vécu.

«Je suis tellement reconnaissante d’avoir vécu assez longtemps pour voir le jour où mon histoire est racontée. J’ai vécu la crise du sida », a déclaré Porter,« C’est donc beau de faire partie de la narration de cette histoire pour une génération qui n’était pas là – de pouvoir vivre assez longtemps pour être la représentation, le changement que je n’ai jamais vu. “

Cela fait de Porter la définition de la représentation. Il raconte son histoire et donne une voix à son passé. En même temps, il est un exemple pour les jeunes. Il prouve qu’être soi-même est OK.

Billy Porter portait sa célèbre robe de smoking sur Sesame Street

Plus tôt cette année, Porter a emmené sa robe de smoking pliée selon le sexe dans la rue. Sesame Street, bien sûr. Les producteurs de l’émission ont demandé à Porter d’apporter son célèbre look pour une apparition dans l’émission de télévision populaire pour enfants.

Bien sûr, il a subi un contrecoup, mais il a gardé son message à l’esprit. Alors que certains téléspectateurs plus conservateurs ne pensaient pas que les enfants devraient voir un homme en robe à la télévision, la leçon de Porter était pure.

Porter n’essayait pas d’enseigner aux enfants le sexisme, ni même la mode. Il voulait juste enseigner aux enfants à respecter tous ceux qu’ils rencontrent, peu importe ce qu’ils portent. «Donc, me montrer dans une robe dit en fait aux enfants du monde:« Il y a des gens qui sont différents. Ces gens sont humains, tout comme vous. “Voilà le message, c’est tout. Je suis ravi de faire partie de ce message, et c’est la seule chose qui m’importe. “

C’est un message que tout le monde peut comprendre.