Pourquoi la mort d’Alex Karev pourrait être la meilleure raison pour laquelle le personnage quitte

Regardons les choses en face: le fandom de Grey’s Anatomy s’effondrera collectivement le jeudi 5 mars. Dans l’épisode, intitulé «Leave a Light On», le drame du Shondaland prévoit de faire ses adieux à Alex Karev (Justin Chambers). Après 16 saisons et 15 ans de développement extraordinaire de personnages, il est difficile d’imaginer comment Alex quittera Gray Sloan Memorial, Jo Karev (Camilla Luddington) et Meredith Gray (Ellen Pompeo). Mais où en est maintenant l’histoire du chirurgien – et autant que cela nous tue de le dire – la mort d’Alex sur Grey’s Anatomy peut être le meilleur moyen pour le personnage de quitter la série pour de bon.

Qu’est-il arrivé à Alex dans la saison 16 de Grey’s Anatomy?

Justin Chambers incarne Alex Karev dans «Grey’s Anatomy» | Kelsey McNeal via .

Le 10 janvier, Chambers ’a annoncé son départ de Grey’s Anatomy. La nouvelle a été publiée au milieu de la 16e saison, avant la première hivernale le 23 janvier. Pendant ce temps, plusieurs publications ont rapporté que le dernier épisode de Chambers était le 350e spécial, qui avait été diffusé le 14 novembre. L’acteur n’était pas apparu à la mi-saison final.

Lors de la première d’hiver de Grey’s Anatomy Season 16, de nombreux fans prévoyaient entendre parler de la grande sortie d’Alex. Cependant, l’absence du personnage a été négligée, car les médecins de Gray Sloan ont simplement noté qu’Alex était dans l’Iowa pour prendre soin de sa mère. Alors bien sûr, tout le monde à l’hôpital pensait qu’il reviendrait. Mais alors que la série ABC se poursuivait, Jo est devenu plus méfiant.

Dans Grey’s Anatomy Season 16, Episode 13 – intitulé «Save the Last Dance for Me» – Jo a dit à Amelia (Caterina Scorsone) qu’Alex n’avait pas retourné ses appels. Jo a ensuite suggéré qu’Alex pourrait se venger d’elle quand elle aurait besoin de temps après les événements de la saison 15. Cependant, elle a reconnu qu’Alex ne ferait jamais une telle chose.

Puis, dans l’épisode suivant – intitulé «Un diagnostic» – Jo a rencontré une patiente qui trompait son mari, même après que celui-ci ait sauté devant un ours pour elle. Et en conséquence, les craintes de Jo se sont intensifiées. Elle s’est demandée si Alex était parti avec un ex, la laissant derrière après “une chose en entraînant une autre”.

Lorsque Jo a fait part de ses craintes à Link (Chris Carmack) et à Owen (Kevin McKidd), ils lui ont rappelé qu’Alex ne bousillerait pas leur mariage comme ça. Mais alors qu’Alex continuait de fantôme Jo, elle l’a appelé et a laissé un message vocal dévastateur.

«Hey Alex, j’ai besoin que tu m’appelles, j’ai besoin d’entendre ta voix. J’ai besoin de savoir ce qui se passe », a déclaré Jo. «Quoi qu’il en soit, j’ai besoin de savoir. Je veux savoir. Parce que je sauterais devant un ours pour toi, Alex. S’il te plait appelle moi.”

Enfin, dans Grey’s Anatomy Season 16, Episode 15 – intitulé «Snowblind» – nous nous sommes rapprochés de découvrir ce qui est arrivé à Alex. À la fin de l’épisode, Link s’est arrêté chez Jo. Puis Jo – qui attendait avec impatience le retour d’Alex – atteint un point de rupture.

Jo fondit en larmes. Elle a dit à Link qu’elle avait appelé la mère d’Alex pour obtenir des réponses. Mais tout cela a conduit à plus de chagrin. Apparemment, Alex n’est jamais allé en Iowa.

“Il m’a quitté”, cria Jo. «Je pense qu’il s’est réveillé un jour et a ressenti le besoin d’échapper à sa vie et à moi. J’ai appelé sa maman. Il n’était pas là, il n’y était jamais allé. Et je ne peux pas respirer. “

Pendant tout ce temps, Alex a également ignoré les messages de sa personne, Meredith.

Les fans de “Grey’s Anatomy” pensent qu’Alex mourra dans la saison 16, épisode 16

Après la révélation de Jo dans Grey’s Anatomy Season 16, de nombreux fans ont exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. Après des années à développer la relation de soutien du couple, il était difficile de voir comment Alex pouvait laisser Jo haut et sec, tout comme ce qui s’est passé avec Izzie (Katherine Heigl).

“Le fait qu’ils essaient toujours de donner l’impression que Alex Left Jo me fait chier”, a écrit un fan sur Twitter. “Toute vraie personne de Grey sait que Alex ne le ferait JAMAIS.”

“Que se passe-t-il dans ce spectacle?” un autre fan a tweeté. “Pourquoi gâchent-ils le personnage d’Alex comme ça !! Alex ne quitterait jamais Jo surtout comme ça !! »

De toute évidence, les téléspectateurs sont confus par le changement soudain d’Alex dans Grey’s Anatomy. Au cours de 16 saisons, il est passé de «Evil Spawn» à un mari et un ami dévoué. Si Alex quittait vraiment Jo et Meredith sans dire un mot, ce serait vraiment une gifle. Et c’est précisément pourquoi la mort d’Alex est la seule voie à suivre.

“Shonda Rhimes doit tuer Alex Karev hors de la Colombie-Britannique, nous n’avons pas seulement assisté à son incroyable développement de personnage au cours des 16 dernières saisons pour qu’il laisse juste Jo qui n’est pas fou et le traite bien et” sa personne “Meredith f * cking Gray “, A écrit un fan sur Twitter.

“Écoutez … je ne veux pas que Alex meure”, a écrit un autre fan. “MAIS si Alex ne meurt pas et qu’il a juste fantôme Meredith et sa femme, alors je vais arrêter de regarder le spectacle car c’est un gaspillage de 16 saisons de développement de personnage.”

Maintenant, nous ne pensons pas qu’Alex mérite de mourir sous Grey’s Anatomy. Il mérite de continuer à vivre sa vie et ses rêves en paix. Il mérite un bonheur pour toujours avec Jo. Mais sans que Chambers ne revienne pour filmer plus d’épisodes, nous travaillons avec ce qui nous a été donné. Une fin tragique qui mène à la célébration de la croissance d’Alex serait bien meilleure que l’alternative. Et franchement, nous n’avons pas vu Alex s’épanouir dans l’homme qu’il est aujourd’hui juste pour revenir en arrière à la saison 1.

