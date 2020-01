Pourquoi la nièce d’Aretha Franklin a démissionné de sa succession

Près de deux ans après la mort de la légendaire chanteuse soul Aretha Franklin, sa succession ne semble pas parvenir à un accord. Tout récemment, sa succession, ainsi que des membres de sa famille, se sont prononcés contre le prochain biopic mettant en vedette une ancienne étudiante d’American Idol, Jennifer Hudson. Il y a également eu des problèmes concernant les importantes dettes financières que Franklin devait au moment de son décès. La nièce de Franklin gère le domaine, mais a récemment annoncé qu’elle démissionnait.

Que s’est-il passé avec la succession d’Aretha Franklin depuis sa mort?

La bataille autour de la succession de la défunte chanteuse se prépare depuis sa mort en raison de l’hypothèse que Franklin n’a pas laissé de testament. La nièce de Franklin, Sabrina Owens, qui est administratrice universitaire, a été nommée exécuteur testamentaire.

Sous la direction d’Owens, la succession a gagné 1,1 million de dollars grâce au documentaire Amazing Grace. Elle a également rectifié les dettes imminentes de sa tante, y compris une facture de 6,3 millions de dollars due à l’IRS en arriérés d’impôts. Les rapports ont révélé que Franklin n’avait pas de système comptable en place au moment de son décès. The Root a rapporté que Franklin avait laissé 750 000 $ de chèques non encaissés dans son sac à main.

Les fils de Franklin s’opposent à la façon dont Owens gère le domaine, notamment en ne soutenant pas la sortie d’Amazing Grace.

La nièce d’Aretha Franklin révèle pourquoi elle a démissionné de sa succession

La marque Jasmine a expliqué qu’Owens avait officiellement donné un préavis de deux semaines pour se retirer en tant que représentante exécutive de la succession de Franklin. Elle a soumis une lettre officielle expliquant pourquoi elle choisit de démissionner.

Bien qu’Owens ait fait beaucoup dans son rôle, elle prétend que les choses ont commencé à changer une fois que trois testaments manuscrits ont été découverts chez Franklin par ses avocats. Avant la découverte, sa succession estimée à 80 millions de dollars n’avait pas été réglée en raison de la conviction que Franklin n’avait pas laissé de testament. Une fois les lettres trouvées, des problèmes sont survenus selon Owens.

«C’est à ce moment que les relations ont commencé à se détériorer avec les héritiers», a-t-elle écrit. «Mon objectif principal était d’honorer ma tante en gérant son entreprise de manière professionnelle, équitable et conforme à la loi. Malgré tous mes efforts, mon rôle au sein de la succession est devenu plus contentieux avec les héritiers. »

Owens a également révélé qu’elle était au courant des batailles de santé de Franklin et a découvert son diagnostic de cancer par le biais du médecin de Franklin. Elle dit que six mois avant la mort de Franklin, la chanteuse a chargé Owens de commencer à organiser ses funérailles. Leur relation étroite a conduit Owens à être accusé de gérer sa succession après la mort de Franklin. Deux des trois testaments écrits étaient datés de 2010 – et l’autre datait de 2014. L’un aurait lu que Franklin a suggéré à l’un de ses fils de contrôler sa succession en cas de décès – quelque chose contre lequel l’avocat d’Owens s’est fortement battu.

Malgré sa démission, Owens dit qu’il n’y a pas de mauvaise volonté envers sa famille. «J’espère que mon départ permettra aux affaires de la succession de se poursuivre, de calmer la fracture dans ma famille et de me permettre de reprendre ma vie personnelle», a-t-elle conclu. «J’adore mes cousins, je n’ai aucune animosité envers eux et je leur souhaite le meilleur.»

Owens continuera d’être l’exécuteur testamentaire de la succession jusqu’à ce que le poste soit pourvu ailleurs. La première audience prévue au tribunal concernant la succession est le 3 mars.