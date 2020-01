Pourquoi la plupart ne se souviendront pas de la série Steamy de Penn Badgley et Milo Ventimiglia

Il y a un monde où la star de You, Penn Badgley, et le père préféré de la télévision américaine de This Is Us fame, Milo Ventimiglia, existent. Les deux ont joué côte à côte dans une série de courte durée, Bedford Diaries. Cependant, la plupart ne le feront pas. Voici pourquoi.

The «Bedford» Diaries »diffusé pendant une saison

Tom Fontana, Penn Badgley, Jamie Hooper et Milo Ventimiglia participent à la soirée de sortie du magazine GIANT et de Rugged Land Books pour le «Full Metal Jacket Diary» de Matthew Modine

En 2005, The CW a diffusé Bedford Diaries pendant une saison entière avant d’arrêter. La série a suivi un groupe d’étudiants qui suivent le cours «Le sexe et la condition humaine».

Le devoir que tous les étudiants doivent suivre est de tenir un journal vidéo. Le professeur Jake Macklin (Matthew Modine) a contesté les stéréotypes sur le sexe et a amené les étudiants à remettre en question les croyances sur leur propre sexualité.

Le CW est connu pour son contenu parfois risqué. Riverdale, Dynasty et bien d’autres ont parfois poussé la PG traditionnelle à la limite. Cependant, Bedford Diaries ne semble pas avoir frappé la marque pour la plupart des fans de Penn Badgley et de Milo Ventimiglia.

Vintimille a joué Richard Thorne

Le rôle de Vintimille dans Bedford Diaries est loin de son passage non réussi sur This Is Us. Après la fin de son rôle de longue date de Jess Mariano dans Gilmore Girls, The CW avait Vintimille en tête pour le rôle de Richard Thorned dans Bedford Diaries.

Le personnage? Un ancien «mauvais garçon» qui a changé sa vie après que sa petite amie, Natalie, a sauté d’un toit et a survécu. Richard a travaillé au journal universitaire en tant que rédacteur en chef, mais après être devenu sobre, il est toujours hanté.

Variety a décrit le rôle comme «cynique et acerbe à cynique et alcoolique, seulement sans [Gilmore Girls] charme. “

Mal joué avec Owen Gregory

Dans le cas de Badgley, son personnage, Owen, rejoint la classe en tant que étudiant préparatoire de première année. Sa sœur aînée, Sarah (qui avait une liaison avec le professeur), est également dans la classe. Cela a rendu tout le sexe très inconfortable.

Selon Variety, «Owen est prêt à renoncer à ses manières de salope pour séduire Natalie (Corri anglais), le cas du campus.» Voyant que Natalie était déjà attachée à Richard, vous pouvez déjà voir où ce triangle se dirigeait.

Dieu merci, Gossip Girl était en route, non?

Les critiques de la série étaient dures

Comme vous pouvez déjà le deviner, Bedford Diaries n’a diffusé que huit épisodes et n’a pas été renouvelé. Alors que le casting était génial et que la prémisse avait des jambes, les critiques ont contesté la crédibilité et plus encore.

Rotten Tomatoes a marqué la série avec 13%, tandis que Common Sense Media a attribué deux étoiles sur cinq.

“Je me sentais sale avant même la fin de la première, et je me suis retrouvé à souhaiter que je sois de retour avec le drame WB college qui s’est échappé, la Felicity beaucoup plus drôle, plus sexy et plus émouvante”, a commenté un critique.

Un autre était un peu plus direct: «Les téléspectateurs à la recherche d’une programmation intelligente seront profondément déçus.»

Ironiquement, Badgley et Vintimille voient une résurgence du contenu de Bedford Diaries sur les réseaux sociaux. Les fans, qui semblent aimer la saison singulière, ont probablement réalisé leur penchant pour les deux acteurs et voyagé profondément dans leur CV IMDb pour rattraper leur retard.

Pour être juste, la saison 3 de You sera une minute chaude et la place de Jack Pearson sur This Is Us est devenue de moins en moins longue, alors qui peut leur en vouloir?