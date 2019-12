Pourquoi la princesse Diana “ dirigeait toujours du cœur, pas la tête '' dans tout ce qu'elle faisait

La princesse Diana est maintenant connue comme la femme la plus photographiée au monde, mais elle était bien plus que cela. Elle a changé ce que cela signifie d'être royal. Elle était en avance sur son temps et elle aurait continué à faire encore plus si elle avait vécu.

La princesse émotionnelle du Pays de Galles

La princesse Diana | Photothèque Tim Graham via .

Diana était connue pour être émotive et elle semblait porter

son cœur sur sa manche. Les fans royaux ne l'ont adoré que pour elle et la princesse

Diana a développé une clientèle fidèle. Elle a réalisé que sa véritable vocation était de

aider les gens de toutes les manières possibles, et c'est exactement ce qu'elle a fait.

Même si elle savait en quelque sorte qu'elle ne ferait jamais de reine,

La princesse Diana a fait son devoir de princesse de Galles. Elle est allée au

engagements et elle a fait les visites royales. Pendant tout ce temps, elle n'était pas contente.

Son mariage était misérable et les choses semblaient empirer avec le temps.

La princesse Diana savait qu'elle ne serait jamais reine

Finalement, Diana a parlé de manière très publique avec Martin Bashir dans l'interview Panorama de la BBC en 1995 dans laquelle elle a détaillé son désir d'être dans le cœur des gens au lieu d'être la reine. Elle n'a jamais pensé qu'elle serait reine et elle a plutôt cherché l'adoration du peuple.

"Je voudrais être une reine du cœur des gens, dans les

cœur, mais je ne me vois pas comme la reine de ce pays ", a déclaré Diana. "JE

ne pense pas que beaucoup de gens voudront que je sois reine. En fait, quand je dis beaucoup

les gens que je veux dire l'établissement que je me suis marié, parce qu'ils ont décidé

que je ne suis pas un débutant. "

Diana était tellement différente de toute royale qui l'a précédée

La princesse Diana | Anwar Hussein / .

Lorsqu'on lui a demandé pourquoi les gens pouvaient penser cela à son sujet, Diana a expliqué que c'est parce qu'elle fait les choses différemment de l'établissement. C’est l’une des raisons pour lesquelles les gens l’adoraient tant. Elle était tellement différente de tout royal que le peuple avait jamais vu auparavant. Elle était hypnotisante et les gens ne pouvaient pas en avoir assez de Diana.

"Je mène du cœur, pas de la tête"

"Parce que je fais les choses différemment, parce que je ne vais pas

livre de règles, parce que je mène du cœur, pas de la tête, et bien que cela ait

me pose des problèmes dans mon travail, je le comprends », a poursuivi Diana. "Mais quelqu'un

doit aller là-bas et aimer les gens et le montrer. "

La princesse Diana savait qu'elle était considérée comme une menace pour la façon dont les choses ont toujours été faites et qui attirait les ennemis. "Ils me voient comme une menace quelconque, et je suis ici pour faire le bien: je ne suis pas une personne destructrice", a révélé Diana.

Diana était une femme forte

Diana avait clairement une bonne tête sur les épaules car elle avait correctement déduit que les femmes fortes au fil du temps ont eu des chemins difficiles qu'elles devaient parcourir seules sans l'aide des autres. La princesse Diana devait faire de même. Elle a fait son propre chemin et elle a trouvé l'amour des gens de l'autre côté de tout cela.

«Je pense que chaque femme forte de l'histoire a dû emprunter un chemin similaire, et je pense que c'est la force qui cause la confusion et la peur», a expliqué Diana.

Pourquoi a-t-elle dirigé avec son cœur et non avec sa tête?

La princesse Diana était une personne émotive et elle a utilisé cette énergie dans tout ce qu'elle a fait. Cela la rendait plus forte et meilleure royale à cause de cela. Elle avait de la sympathie pour les autres et cela l'a aidée à accomplir beaucoup de choses avec ses œuvres de bienfaisance. Elle était peut-être émotive, mais elle l'a utilisé pour améliorer tout ce qu'elle a fait. Elle se souciait profondément des autres et voulait améliorer le monde de toutes les manières possibles. Diriger avec son cœur a aidé Diana à devenir la personne qu'elle était.

Bien que Diana soit décédée dans un tragique accident de voiture le 31 août 1997, elle a laissé un héritage durable. Les gens qui la connaissaient sont heureux que Diana ait été comme elle était parce que cela faisait d'elle une meilleure personne à tous points de vue.