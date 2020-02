Pourquoi la prochaine suite pourrait échouer au Box Office

Aladdin de 2019 était le énième remake en direct de Walt Disney Pictures. Bien que le film ait recueilli des critiques mitigées, il a été un succès auprès du public grâce à la sympathie persistante du public pour le film original du même nom de 1992. Le succès du film 2019 soulève une question majeure: y aura-t-il une suite? Des films antérieurs pourraient-ils prédire le succès de la prochaine suite?

Où ira la franchise ‘Aladdin’

Tout d’abord, un peu d’histoire. La version 2019 d’Aladdin a essentiellement la même intrigue que l’original. Contrairement aux autres remixes en direct de Disney, Maleficent et Dumbo, Aladdin a essentiellement la même fin que le film original. Jafar est vaincu, l’amour d’Aladdin et de Jasmine triomphe de tout et le Génie est libéré. Essentiellement, l’histoire peut continuer à partir de là – non pas qu’il y ait des directions évidentes pour qu’elle aille. Selon Variety, une suite à Aladdin est en préparation.

Que savons-nous de la suite d’Aladdin? Variety dit que le script n’a pas été écrit. Les producteurs du film souhaitent que Will Smith, Mena Massoud et Naomi Scott reprennent leurs rôles respectifs de Génie, d’Aladdin et de Princesse Jasmine. On ne sait pas qui dirigera le projet.

La suite sera-t-elle un succès?

“Un tout nouveau monde” du remake d’Aladdin

À un certain niveau, une suite d’Aladdin a un sens financier. Box Office Mojo rapporte que le remake d’Aladdin a coûté 183 millions de dollars à produire et a gagné 1,05 milliard de dollars. C’est un énorme profit.

Cependant, Disney n’a pas eu de succès avec les suites de ses remakes. Prenons l’exemple de Alice au pays des merveilles de Tim Burton. Box Office Mojo dit qu’il a gagné 1,03 milliard de dollars sur un budget de 200 millions de dollars. Il a engendré une suite intitulée Alice à travers le miroir.

Alice Through the Looking Glass avait beaucoup à faire. Il avait un casting d’acteurs de premier plan, dont Johnny Depp et Sacha Baron Cohen. Il a été promu avec une chanson à succès Pink intitulée “Just like Fire”. De toute évidence, cela ralentissait le succès d’un blockbuster précédent.

Pourquoi ‘Aladdin 2’ pourrait bombarder

La bande-annonce d’Alice à travers le miroir

Cependant, Alice Through the Looking Glass n’a pas été le succès de son prédécesseur. Box Office Mojo dit que cela a coûté 170 millions de dollars et fait 299 millions de dollars. Il s’agissait d’un retour sur investissement de Disney beaucoup moins important que l’original.

Si Disney considérait Alice Through the Looking Glass comme un grand succès, ils auraient probablement allumé une suite verte. Cependant, la franchise Alice au pays des merveilles est restée en sommeil au cours des quatre années qui ont suivi Alice Through the Looking-Glass. Quelque chose de similaire s’est produit avec Maléfique.

L’original Maleficent, une ré-imagination de la Belle au bois dormant de Walt Disney, a été un succès, rapporte Variety. Cependant, sa suite, Maléfique; Mistress of Evil, sous-performée au box-office nord-américain. Il semble que certains publics s’intéressent aux remakes Disney en direct, mais pas à leurs suites.

Est-ce que la performance au box-office relativement modeste d’Alice à travers le miroir et de Maléfique: Maîtresse du mal signifie que la suite d’Aladdin se comportera mal? Ce n’est pas tout à fait clair. Il est tout à fait possible que le public des cinéphiles soit plus intéressé par Aladdin et ses amis que par Alice ou Maléfique. Seul le temps nous le dira.

