Pourquoi la reine Elizabeth est «physiquement et émotionnellement» épuisée par le drame royal «sans fin»

Ce n’est pas facile d’être reine. Tout monarque fait face à beaucoup de pression pour s’assurer que tout se passe bien et qu’il est seul au sommet. Pour la reine Elizabeth, personne ne comprend son fardeau sauf elle.

La reine d’Angleterre n’est peut-être pas responsable de la gestion du pays dans le cadre du système politique actuel de l’Angleterre, mais elle a encore beaucoup à faire. Elle a de nombreuses fonctions royales, dont certaines qu’elle délègue aux membres de sa famille.

C’est encore beaucoup de travail pour un homme de 93 ans. La reine fêtera ses 94 ans cette année, et pour la première fois, il semble que le stress lui arrive. Les initiés royaux disent qu’elle est au bout de sa corde, à la fois physiquement et émotionnellement.

Le prince Harry et Meghan Markle sont une source de stress

La reine a désormais moins de membres de la famille à qui déléguer. Le prince Harry, une fois juste troisième en ligne pour le trône, a annoncé que lui et sa femme Meghan, la duchesse de Sussex abandonnaient leurs fonctions royales. Cela, entre autres problèmes familiaux, a laissé la reine en mode de contrôle des dégâts pendant la majeure partie de l’année.

Selon des initiés royaux, la reine estime que sa famille devrait prendre soin d’elle, et non l’inverse. “Elle approche de son 94e anniversaire en avril et devrait être à un stade de sa vie où elle peut se détendre et être soutenue par ses proches”, a déclaré un initié.

Même si le prince Harry et Meghan semblent plus heureux que jamais loin de la presse britannique vicieuse, la reine espère toujours qu’ils reviendront à un moment donné, selon des sources. La source a ajouté: “Elle prie pour qu’au fil du temps, Harry commence à voir les choses plus clairement.”

Le scandale du prince Andrew pourrait pousser la reine Elizabeth au-delà

Bien qu’il ait été sans aucun doute douloureux pour la reine de voir le prince Harry et Meghan partir, leur départ de la famille royale ne peut pas être comparé au scandale qu’a provoqué le prince Andrew. Le fils cadet de la reine est accusé d’avoir participé à un réseau de traite d’êtres humains avec Jeffrey Epstein.

Il y a des photographies du prince avec des filles mineures, qui sont assez accablantes. Les preuves sont si solides que les démentis de la famille royale des accusations ont presque autant nui à la réputation royale.

Il en est arrivé au point où le prince Andrew a dû être démis de ses fonctions royales. La perte de trois membres de la famille royale en un an a été très stressante pour la reine, mais la bonne nouvelle est que son héritier est intervenu.

La reine Elizabeth envisage peut-être de prendre du recul

Reine Elizabeth II | Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage

Le prince Charles, le fils aîné de la reine et l’héritier du trône, a contribué à aider la reine à faire face au scandale du prince Andrew. Il s’est révélé être un politicien avisé.

Il semble qu’il était à l’origine de la décision de renvoyer efficacement le prince Andrew de ses fonctions royales. Il a toujours critiqué le style de vie de son frère, et maintenant il semble que son jugement était sain.

Il y a des rumeurs selon lesquelles la reine prévoit de céder davantage de ses fonctions royales au prince Charles en prévision de son éventuelle ascension au trône. Elle peut même le faire prince régent afin qu’elle puisse prendre sa retraite complètement.

Une régence signifierait que le prince Charles aurait tous les pouvoirs d’un roi, mais la reine garderait son titre royal. Elle pouvait théoriquement révoquer la régence à tout moment.

Pendant longtemps, il semblait que la reine ne prendrait jamais sa retraite. Après l’année qu’elle a eue, la retraite doit être plutôt belle. Malheureusement pour elle, même si elle abandonne ses fonctions royales, elle sera toujours impliquée dans tous ses drames familiaux. Elle peut abandonner la couronne, mais la famille est éternelle.