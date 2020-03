Pourquoi la reine Elizabeth II a dû garder son engagement secret

Ces jours-ci, lorsque vous pensez à des scandales dans la famille royale, vous pensez probablement à Meghan Markle et au prince Harry annonçant brusquement leur décision de se retirer de leurs fonctions ou à l’amitié du prince Andrew avec Jeffrey Epstein et aux allégations d’abus connexes. Ce sont peut-être les scandales les plus récents qui ont fait la une des journaux, mais la reine a une histoire avec ses secrets choquants.

Ces jours-ci, la reine est généralement considérée comme celle qui essaie de garder sa famille hors des gros titres et de maintenir la plus haute image de décorum et de respect pour leur statut royal. Il y a des années, cependant, la reine était au cœur d’un scandale relationnel qui a gardé son engagement aussi loin que possible du public.

Reine Elizabeth II | Victoria Jones – Piscine WPA / .

La princesse Elizabeth a eu le béguin pour un garçon plus âgé

Lorsque la petite princesse Elizabeth a rencontré son cousin au troisième degré, le prince Philippe de Grèce, elle a développé un béguin. Peu importe qu’elle n’avait que 13 ans et qu’il avait 18 ans. En 1939, la famille royale visitait le Royal Naval College, et il y a eu une épidémie d’oreillons et de varicelle. Le prince Philip était cadet à l’époque, et il était heureusement en bonne santé.

Il a été chargé de divertir la jeune princesse Elizabeth et sa petite soeur la princesse Margaret pendant la visite. Le lendemain, il a rejoint la famille royale sur leur yacht et a continué d’impressionner Elizabeth en mangeant des crevettes et une banane fendue (j’espère pas en même temps!) Elle a développé un béguin non rémunéré pour le jeune homme.

Ils ont développé une relation 6 ans plus tard

En 1943, le prince Philip servait pendant la Seconde Guerre mondiale au sein de la Marine royale britannique. Il avait sur lui une photo de la princesse Elizabeth pendant la guerre. Pendant ce temps, elle avait une photo de lui sur son manteau.

Après la guerre, le couple a eu l’occasion d’explorer sérieusement leur relation. Ils ont fait des sorties au théâtre et sont tombés amoureux l’un de l’autre. Lorsque la princesse Elizabeth n’avait que 20 ans, le prince Philip lui a demandé de l’épouser. Imprudemment, la future reine a accepté sa proposition sans même demander la permission de ses parents.

Le prince Philip était considéré comme un match inacceptable

Alors que le père de la princesse Elizabeth a finalement donné sa bénédiction pour les fiançailles, il a demandé qu’ils gardent la nouvelle secrète pendant un an. Il voulait que sa fille ait au moins 21 ans avant que le public n’ait vent de cette relation.

Pendant ce temps, d’autres membres de la famille royale étaient consternés. Bien qu’étant également de lignée royale, l’éducation du prince Philip avait été remplie de difficultés. Au moment de sa naissance, le prince Philippe était sixième en ligne avec le trône grec. Lorsque le prince Philip n’était encore qu’un bébé, son oncle a été contraint d’abdiquer le trône après la guerre gréco-turque.

Le père du prince Philip a été accusé de trahison pour son travail avec l’armée, et la famille s’est enfuie en exil à Paris.

Sa famille fut bientôt dispersée à travers les terres. Sa mère a été absente pendant une grande partie de son enfance après avoir souffert d’une dépression nerveuse, et ses sœurs étaient mariées à des aristocrates allemands.

Même après que le jeune prince ait trouvé une certaine stabilité auprès des membres de la famille de sa mère, sa vie a été marquée par la tragédie. L’une de ses sœurs a péri aux côtés de son mari et de ses enfants dans un accident d’avion alors que le prince Philip n’avait que 16 ans. Quelques mois plus tard, son oncle gardien est décédé d’un cancer à seulement 46 ans.

Toute cette histoire signifiait que beaucoup considéraient le prince Philip comme un étranger, pauvre et inhabituel à une vie d’attentes royales. Beaucoup le voyaient comme un match inapproprié pour la princesse Elizabeth.

La princesse Elizabeth était déterminée à se marier

Malgré les appréhensions, la princesse Elizabeth était déterminée à se marier comme elle le souhaitait. Le prince Philip a renoncé à ses titres et à sa prétention au trône et a été naturalisé en tant que citoyen britannique. Il a également accepté de ne pas inviter aucune de ses sœurs au mariage. Leurs maris allemands étaient un point sensible pour les Britanniques si proches de la guerre.

Lorsque le père de la princesse Elizabeth est tombé malade et est finalement décédé à l’âge de 56 ans, la vie du jeune couple a radicalement changé. À ce stade, la reine Elizabeth est montée sur le trône et le prince Philip est devenu un époux royal. Ces jours-ci, le couple fait si longtemps partie de la famille royale qu’il est difficile de croire que leur relation a commencé dans le secret et le scandale!