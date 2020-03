Pourquoi la reine Elizabeth ne se soucie pas du déménagement de Baby Archie au Canada, selon un correspondant royal

C’est toujours difficile quand la famille s’éloigne. Les grands-parents ressentent surtout la douleur de l’éloignement de leurs petits-enfants. Donc, de nombreux observateurs royaux se sont sentis pour la reine Elizabeth lorsque le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex ont annoncé qu’ils déménageraient au Canada.

Non seulement la reine perdrait son petit-fils et sa petite-fille en droit, mais son arrière-petit-fils Archie serait également loin. Meghan et le prince Harry ont récemment dû retourner en Angleterre pour leur dernier engagement royal, mais Baby Archie est resté aux États-Unis.

Ils ne l’ont pas ramené au Royaume-Uni avec eux, un geste qui a fait que beaucoup de gens se sont sentis désolés pour la reine. Certains experts royaux pensent que la pitié est déplacée.

La reine Elizabeth prend ses fonctions royales au sérieux

Être reine a été l’œuvre la plus importante de la vie de la reine Elizabeth. Cela inclut la maternité. Elle a trois enfants, mais elle a précisé très tôt que les devoirs royaux et le maintien de la monarchie étaient plus importants pour elle que le fait d’être maman.

Lorsque le prince Charles et la princesse Anne avaient tous deux moins de 4 ans, la reine Elizabeth a fait une tournée royale de six mois sans eux. Elle les a laissés avec une nounou.

C’était la veille des appels vidéo et des photos numériques sur smartphone. La reine n’a même pas pu apercevoir ses enfants au cours de ces six mois. L’acte a laissé beaucoup de gens avec l’idée que la reine Elizabeth n’est pas du genre nourricière.

Archie n’est peut-être pas une exception

Bien que certains initiés royaux aient déclaré que la reine Elizabeth était contrariée par la décision du prince Harry et de Meghan de laisser Archie à la maison, d’autres disent que ce n’est tout simplement pas vrai. Keir Simmons, correspondant de The Today Show, a déclaré que la reine allait probablement bien si Archie restait au Canada.

“Certains médias britanniques tentent de dépeindre la décision de Meghan et Harry de ne pas amener bébé Archie ici au Royaume-Uni comme une déception pour la reine. Je dois vous dire les gars, je pense que c’est très peu probable. Quiconque connaît la biographie de la reine saura qu’elle n’est pas vraiment pour les bébés. Je peux presque garantir qu’elle ne se plaint pas qu’elle ne voit pas Archie en ce moment. “

Simmons semble tout à fait sûr de cela, et cela a du sens. De plus, il est difficile d’imaginer le prince Harry et Meghan manquer de respect à la reine si elle voulait vraiment voir Archie.

Même s’ils quittent la famille royale, ils sont toujours de la famille. Le prince Harry a toujours été un petit-fils dévoué. Harry et Meghan ont fait tout leur possible pour que la vie royale fonctionne. Malheureusement, cela ne pouvait pas arriver. Le prince Harry et Meghan se sentent obligés de quitter le Royaume-Uni pour mener une vie normale pour eux et leur fils.

La reine Elizabeth est triste de la décision de Meghan et du prince Harry

La reine n’est peut-être pas aussi amoureuse des enfants, mais elle aime son petit-fils, le prince Harry. Elle et le prince Harry semblent bien s’entendre, et elle compte sur lui pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions royales.

Elle s’entend également avec sa petite-fille en droit, Meghan. Les deux partagent l’amour des chiens. De plus, la reine trouve facile de côtoyer le prince Harry et Meghan, car il n’y a pas de pression.

Le prince William et Kate, duchesse de Cambridge sont ses héritiers, donc ses interactions avec eux sont différentes. Elle sent qu’elle doit constamment les former pour vivre la vie d’un monarque. Ce n’est pas le cas avec le prince Harry et Meghan.

Leur départ a durement touché la reine, d’autant plus qu’ils ont annoncé leur déménagement lors du scandale du prince Andrew. Elle manque probablement de leur soutien et de leur compagnie. Bien que Buckingham Palace n’ait pas commenté si la reine aime ou non les bébés, certains disent que l’histoire parle d’elle-même.