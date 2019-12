Pourquoi la reine Elizabeth ne se soucie pas vraiment que Meghan Markle et le prince Harry manquent Noël

S'il y a une chose que la famille royale peut être reconnaissante pour cette saison des fêtes, c'est que 2019 est presque terminée. Les célèbres Britanniques ont connu une année difficile, remplie de scandales, de controverses et de réactions violentes des médias.

La paire qui a subi le plus gros du drame; cependant, se dirige vers les colonies pour sonner dans la nouvelle année et pour un peu de temps loin de tout le drame à la maison. Le duc et la duchesse de Sussex, le prince Harry et Meghan Markle, sont au milieu de six semaines de vacances loin du palais de Buckingham.

Alors que beaucoup supposaient qu’ils reviendraient pour Noël, il s’avère qu’ils ne reviendront pas avant 2020, préférant plutôt passer la saison de Noël avec la mère de la duchesse Meghan, Doria Ragland, aux États-Unis.

En tant que chef de famille, il y a eu des rumeurs selon lesquelles la reine se sent «snobée» et dévastée. Mais la réalité est bien différente. Il est probable que la reine ne s'en soucie pas du tout.

Quelles traditions royales le prince Harry et Meghan Markle manquent-ils?

Plus de 20000 lumières scintillantes scintillent à travers le château de Windsor ✨ Cette année, un sapin Nordmann magique de 20 pieds de haut est exposé à St George’s Hall. pic.twitter.com/VKWDR3Bh2Y – La famille royale (@RoyalFamily) 13 décembre 2019

Comme à tous les autres moments de l'année, le calendrier de la reine est tracé avec les traditions de Noël annuelles, et le reste de la famille se joint à de nombreux événements annuels. Pendant leur absence cette saison de Noël, le prince Harry et Meghan Markle manqueront tout d'abord la fête annuelle de pré-Noël de Buckingham Palace en l'honneur du personnel royal.

Par la suite, il leur manquera également le déjeuner annuel de pré-Noël, également organisé au palais de Buckingham chaque année. La famille royale passe le jour de Noël à Sandringham House, qui est connue pour être une affaire plus décontractée où ils se donnent des cadeaux gag et profitent d'un repas ensemble en famille, un peu comme toute autre famille.

Et s'il n'est pas inhabituel pour les membres de la famille de passer des vacances occasionnelles dans une famille normale, pour la famille royale, le public a tendance à en lire beaucoup plus que cela. C’est certainement le cas pour le duc et la duchesse de Sussex, de nombreuses personnes qualifiant leurs vacances de Noël de six semaines de «snob» pour la reine.

La reine Elizabeth ne voit pas cela comme un «camouflet»

Reine Elizabeth II | Chris Jackson / .

Selon une déclaration officielle du palais de Buckingham, la décision des Sussex de passer cette saison des Fêtes – et le premier Noël de Baby Archie – avec la mère de Markle n’a rien de normal. Le prince William et Kate Middleton passent également des vacances alternées avec la famille de la duchesse de Cambridge.

La déclaration officielle se lit comme suit: «Le duc et la duchesse de Sussex attendent avec impatience de prolonger leur séjour en famille vers la fin de ce mois. Après avoir passé les deux derniers Noëls à Sandringham, Leurs Altesses Royales passeront les vacances cette année, en tant que nouvelle famille, avec la mère de la duchesse Doria Ragland. Cette décision est conforme au précédent établi précédemment par d'autres membres de la famille royale et a le soutien de Sa Majesté la Reine. »

La reine Elizabeth comprend pourquoi le prince Harry et Meghan Markle ne sont pas là

La dernière ligne de l'avis officiel des fonctionnaires du palais semble être considérée comme une halte préventive pour quiconque souhaite lire en leur absence comme ayant un sens caché. La famille passe simplement les vacances avec la mère de Markle, tout comme la duchesse Kate et le prince William. La duchesse Meghan et le prince Harry ont passé les deux derniers Noëls avec la famille royale, donc il n'y a rien d'étrange à ce qu'ils sautent cette année.

La reine est habituée aux personnes qui vont et viennent d'événements royaux. Avec l'ampleur de sa famille au fil des ans, il serait presque impossible de réunir tout le monde chaque année.

Selon le journaliste royal Omid Scobie: «Les Sussex sont actuellement en congé officiel, il n'y a donc aucune attente qu'ils soient là (pour Noël). Je pense que c'est tout à fait normal. Dans le passé, nous avons vu des membres de la famille royale en congé de leur propre gré. »

La reine a été informée de leur absence imminente des festivités de Noël de cette année quand elle a annoncé pour la première fois son répit prévu de six semaines aux États-Unis et elle ne le voit pas comme un camouflet. Le duc et la duchesse de Sussex seront de retour après la nouvelle année.