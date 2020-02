Pourquoi la relation de Meghan Markle avec sa maman, Doria Ragland, n’est pas ce qu’elle semble

Quiconque suit Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry connaît sûrement la mère de Meghan, Doria Ragland. La native de Los Angeles était présente pour le mariage royal en mai 2018, rayonnant et saluant la foule alors qu’elle se rendait à la chapelle Saint-George aux côtés de sa future fille royale.

Ragland a été aperçue en Angleterre à plusieurs reprises depuis le mariage de Meghan et du prince Harry, et le couple parle d’elle avec éclat. Au cours des derniers mois, nous avons même entendu plusieurs rumeurs sur Doria.

D’abord qu’elle allait déménager en Angleterre pour se rapprocher de sa fille, de son gendre et de son nouveau petit-fils. Ensuite, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Meghan et le prince Harry allaient déménager en Californie pour se rapprocher d’elle.

Il a même été dit que Ragland s’entend à merveille avec le reste de la famille, en particulier le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles. Et, étant donné qu’elle a été invitée à passer Noël avec la famille royale dans le passé, nous ne pouvons qu’imaginer qu’elle l’a également fait avec la reine Elizabeth.

Cependant, il y a eu des spéculations récentes selon lesquelles Meghan et Ragland ne sont pas aussi proches que tout le monde le pense. Voici pourquoi la relation de Meghan avec sa maman n’est pas ce qu’elle semble.

Qui est Doria Ragland?

Meghan Markle et Doria Ragland | STEVE PARSONS / . via .

Ragland est un ancien travailleur social et professeur de yoga du quartier View Park-Windsor Hills de Los Angeles. Selon Town & Country, Meghan est son unique enfant, et après avoir divorcé de Thomas Markle il y a de nombreuses années, Ragland a continué à élever Meghan.

Ragland a passé de nombreuses années à travailler en tant que thérapeute clinique, et on dit même qu’elle partage la passion de sa fille pour l’exercice physique. Elle est également connue pour être un «esprit libre», Meghan allant même jusqu’à la décrire comme «hippie-dippie».

Une autre chose que nous savons, c’est que Ragland était extatique à la naissance de Baby Archie, car il était son premier petit-fils. Elle s’est envolée pour l’Angleterre pour être avec Meghan lorsqu’elle a accouché et est même apparue aux côtés des nouveaux parents et de la reine sur les premières photographies officielles d’Archie.

Doria Ragland semble avoir été impliquée dans la vie de Meghan Markle

Meghan, duchesse de Sussex | Chris Jackson – Piscine / .

D’après ce que nous avons vu, Ragland a toujours été présent pour les événements les plus importants qui se sont produits dans la vie de Meghan. Selon Express, Meghan et le prince Harry se tournent généralement vers elle lorsqu’ils ont besoin de conseils sur quelque chose, et elle aurait même joué un rôle énorme dans la décision du couple de se retirer en tant que royals seniors.

Ragland était présente au premier événement solo de Meghan en tant que royale, qui était une fête célébrant son livre de cuisine caritatif. Depuis lors, il a été signalé qu’elle se rendait souvent en Angleterre pour passer du temps avec sa fille.

Selon Vanity Fair, ce n’est pas tout, car Meghan et le prince Harry ont soi-disant fait plusieurs voyages en Californie pour visiter Ragland.

Pourquoi la relation de Meghan Markle avec sa maman, Doria Ragland, n’est pas ce qu’elle semble

Bien qu’il soit facile de supposer que Meghan et Ragland sont les meilleurs amis, Us Weekly rapporte que ce n’est pas le cas. Pourquoi pas? Eh bien, il semble qu’ils ne se voient pas vraiment aussi souvent que la plupart des gens le supposaient.

“Elle n’est pas très proche de sa maman”, a déclaré une source à Nous.

La source ajoute: «Doria ne verrait Meghan qu’une ou deux fois par an pendant le tournage de Suits à Toronto. Meghan n’est pas aussi proche de sa mère qu’on le sait. “

Apparemment, Ragland ne déménagera pas pour vivre plus près de Meghan et du prince Harry, malgré ce que les rapports précédents ont dit. Elle s’est créée une vie à Los Angeles, et c’est là qu’elle prévoit de rester.

Il est très possible que Meghan et Ragland s’entendent très bien, ils ne sont tout simplement pas aussi proches que le pensaient tant de fans royaux. Les deux femmes ont une vie très occupée, et le temps et la distance ne sont tout simplement pas de leur côté en ce moment.