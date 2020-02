Pourquoi la réunion des «amis» sur HBO Max ne sera pas ce que beaucoup de fans espéraient

Le 21 février 2020, l’histoire est entrée dans l’histoire. Après des années d’attente – des mois avec des informations privilégiées selon lesquelles quelque chose se préparait – il a finalement été annoncé: Les six principaux membres de la distribution de Friends se réunissent pour une spéciale plus de 25 ans après l’épisode pilote.

Casting «Amis» | Reisig & Taylor / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Les six acteurs (ci-dessus, à partir de la gauche: Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Courteney Cox, Matthew Perry, Jennifer Aniston et David Schwimmer) ont parlé de la possibilité de revenir d’une manière ou d’une autre à plusieurs reprises au fil des ans. Mais maintenant que c’est officiel, de nombreux fans de Friends expriment leur déception.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent

Selon le communiqué de presse, le “spécial de réunion de casting non scénarisé” sera disponible lors du lancement de HBO Max en mai 2020. Le casting a signé pour apparaître ainsi que des produits exécutifs aux côtés des créateurs David Crane et Marta Kauffman. Le producteur exécutif de Friends, Kevin Bright, et Ben Winston, qui dirigeront le film, sont également impliqués.

“Je suppose que vous pourriez appeler cela celui où ils se sont tous réunis”, a déclaré Kevin Reilly, directeur du contenu, HBO Max et président, TBS, TNT et truTV. Parlant de l’impact des amis sur la culture populaire, il a déclaré: «Cela s’inscrit dans une époque où les amis – et le public – se réunissaient en temps réel et nous pensons que cette réunion spéciale capturera cet esprit, unissant les fans originaux et nouveaux.»

Certains fans de “Friends” ne sont pas contents

Il y a quelques mots clés à noter. Premièrement, cela semble être une affaire unique. Bien qu’il soit difficile d’imaginer un monde où nous pourrions avoir trop de contenu Friends, c’est facile à concilier. Nous sommes à peu près sûrs qu’Aniston n’a pas de temps pour une autre série de toute façon.

Mais un autre point à noter ne colle pas aussi bien avec les fans. Une réunion de casting non scénarisée qui se déroule sur le terrain Warner Bros. (très probablement sur l’ensemble Central Perk toujours debout) semble que ce sera à peu près juste une spéciale où ils s’asseyent et parlent de ce que c’était que de travailler ensemble. C’est décevant pour beaucoup.

Qu’est-ce que les fans voulaient voir lors d’une réunion?

Alors, qu’est-ce que les fans espéraient exactement? Beaucoup d’entre nous espéraient une mini-série, ou au moins un seul épisode qui réunisse tous les personnages afin que nous puissions savoir où ils sont aujourd’hui. Et certains fans espéraient même que la spéciale pourrait ramener d’autres personnages.

Après tout, c’est 2020. Cali et Noelle Sheldon, qui ont partagé le rôle d’Emma Gellar-Green lors de la dernière saison de Friends, nous ont rappelé dans une récente interview une factoïde amusante. Dans l’épisode 4, «Celui avec le gâteau», Chandler enregistre un message pour Emma pour sa vidéo du 18e anniversaire. Il y dit: «Salut Emma. C’est l’année 2020. Aimez-vous toujours votre sieste? ” Nous imaginons que beaucoup de fans aimeraient voir ce moment revisité sous forme de script en particulier cette année.

Un initié a révélé sournoisement la vérité tôt

Même si nous n’obtenons pas beaucoup des moments et des stars que nous espérions, il y a encore beaucoup de raisons d’être heureux. Cette spéciale a mis du temps à venir. Et bien que l’annonce ne soit pas exactement une surprise, elle a été faite prématurément la veille.

Jeffrey Klarik, qui est le partenaire de longue date (à la fois romantique et créatif) de Crane a partagé le post “Throwback Thursday” ci-dessus sur les réseaux sociaux. Il a ajouté le hashtag #friendsreunion. Nous allons supposer qu’il savait que c’était sur le point d’être officiel, mais c’est encore un peu une révélation préventive.