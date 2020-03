Pourquoi la Scientologie évolue au milieu des coronavirus: Kirstie Alley fait l’éloge de Trump

Kirstie Alley jailli Le président Trump réponse à la coronavirus la crise et les médias sociaux ont collectivement perdu la tête.

Lundi soir, l’ancien porte-parole de Jenny Craig s’est adressé à Twitter pour écrire: «Cher Monsieur le Président, @realDonaldTrump, je voulais vous remercier pour votre récent décorum, votre sincérité et votre attention envers nous. Vous prenez les choses en main et dirigez d’une manière recherché et recherché pour ce pays. Je vous félicite vivement pour votre énergie débordante et votre volonté de résoudre les problèmes. Merci. “

Trump a répondu: “Merci Kirstie!” à 04h32.

Merci Kirstie! https://t.co/EHQHglKDCN

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 mars 2020

Les réactions à l’échange semblaient se diviser en deux groupes: ceux qui condamnaient les paroles de l’actrice car ils pensaient que le leader du monde libre ne s’était pas intensifié en cette période de besoin et ceux qui la défendaient pour avoir exprimé son opinion et offert des mots d’encouragement à le leader du monde libre en cette période de besoin.

Billy Baldwin était clairement dans l’ancien groupe quand il a tweeté: “‘Merci pour votre récent décorum’ et ‘dirigeant d’une manière nécessaire et voulue’ ???” Il a ajouté: “Terre à Kirstie Alley. Terre à Kirstie Alley. Venez à Kirstie.”

Un autre critique d’Alley a écrit: “Quand vous voyez la tendance de” Kirstie “, et vous espérez qu’elle n’a pas le Rona, mais cela s’avère encore pire …”

“Merci pour votre décorum récent” et “menant d’une manière nécessaire et voulue” ???

2 mois de retard

Pilules contre le paludisme

Attaquer les journalistes

Personne ne m’a remercié d’avoir fait don de mon salaire présidentiel

Mocks Mitt Romney

Virus chinois

Terre à Kirstie Alley.

Terre à Kirstie Alley.

Entrez Kirstie. https://t.co/uv7dQbIwbm

– Billy Baldwin (@BillyBaldwin) 24 mars 2020

Amen Kirstie! ❤️ https://t.co/jPLm0iu9an

– Kristy Swanson (@KristySwansonXO) 22 mars 2020

Ceux qui ont soutenu le tweet d’Alley étaient dirigés par nul autre que l’original “Buffy the Vampire Slayer” Kristy Swanson, qui a simplement répondu: “Amen Kirstie.”

“Amen! Et merci Kirstie, pour ton soutien à @POTUS. Il reste des gens décents à Hollywood! (PS pensait que tu avais fait un vrai vulcain mignon sur Star Trek! :)”, a poursuivi un autre fan de Twitter.

Je félicite les gens quand ils font bien … bla bla bla

– Kirstie Alley (@kirstiealley) 24 mars 2020

En fait, grand-mère, je ne possède AUCUN stock. Essayez la carte «ma religion», c’est beaucoup plus efficace. https://t.co/6GivGVgGIH

– Kirstie Alley (@kirstiealley) 24 mars 2020

Vous pouvez en dire beaucoup sur les gens qui vous rabaissent pour vos opinions et vos convictions, quand vous ne leur parlez même pas! 🤣🤣🤣🤣 Mon meilleur ami et moi appelons ces personnes CHIMERS … ils sonnent TOUJOURS quand vous parlez à quelqu’un d’autre 🤣 pic.twitter.com/RmrS64LM0J

– Kirstie Alley (@kirstiealley) 24 mars 2020

Mais l’alun “Look Who’s Talking” était prête à applaudir quand elle a tweeté: “Je félicite les gens quand ils vont bien … bla bla bla.”

Elle a ensuite posté un clip d’un carillon éolien avec la légende: «Vous pouvez en dire beaucoup sur les gens qui vous déprécient pour vos opinions et vos croyances, quand vous ne leur parlez même pas! 🤣🤣🤣🤣 Ma meilleure amie et moi les appelons les gens CHIMERS ..ils TOUJOURS carillon quand vous parlez à quelqu’un d’autre 🤣 “

Et quand un utilisateur a posté: “Elle a probablement abandonné son stock à la mort des Américains”, Alley a retroussé ses manches et a répondu: “En fait, mamie, je ne possède AUCUN stock. Essayez la carte” ma religion “, c’est beaucoup plus efficace.”

La référence de Kirstie à son groupe religieux controversé, la Scientologie, était également un sujet de conversation passionné – envoyant la #scientologie au sommet des tendances de Twitter.

Découvrez plus de réponses passionnées au tweet d’Alley ci-dessous!

Amen! Et merci Kirstie, pour votre soutien à @POTUS. Il y a des gens décents à Hollywood! (PS pensait que vous avez fait un vrai vulcain mignon sur Star Trek! 🙂 https://t.co/C39eOdOzAt

– V.L.McIntire (@_mcintire) 24 mars 2020

Trump a retweeté deux fois James Woods, Kirstie Alley et un gars avec 900 followers qui dit bio “guitariste professionnel de l’air”

Mais ça va, nous sommes entre de bonnes mains.

Pas besoin de paniquer.

– Jesse D. Lifson (@DoYouEvenLIf) 24 mars 2020

Je t’aime Kirstie, n’aie pas peur de dire ce que tu penses !! @POTUS a fait un travail incroyable en protégeant le peuple américain !!

– Kristal Flores (@ Kristal2768) 24 mars 2020

Kirstie Alley est scientologue.

Cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur le jugement de Kirstie Alley. pic.twitter.com/hAuXlBOwNY

– La justice arrive (@ firedup79) 24 mars 2020

Kirstie Alley est le Scott Baio de Dean Cains.

– Diane Toucan (@DianeToucan) 24 mars 2020

Merci pour un si gentil message réfléchi pour le président Trump. Un tel changement rafraîchissant par rapport à d’autres célébrités. Vous êtes super cool @kirstiealley 🙌🏻🇺🇸❤️

– Mandy (@mandypatriot) 24 mars 2020

Je suis tellement en colère contre Kirstie Alley pour son tweet louant Trump que je suis allé dans mon grenier et jeté ses derniers films VHS.

– Tony Posnanski (@tonyposnanski) 24 mars 2020

