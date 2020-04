Pourquoi la star de Marvel Chris Hemsworth est fascinée par Hulk Hogan et le monde de la lutte

Dans le monde de la lutte, Hulk Hogan est une icône vivante. Non seulement Hogan est une star de la lutte populaire, mais il est également l’un des rares lutteurs qui est devenu une célébrité en dehors du monde de la lutte. C’est un exploit notable pour de nombreuses raisons, dont la plus importante est que le monde de la lutte est si étrange qu’il est difficile pour un lutteur d’échapper à son étrangeté. Quoi qu’il en soit, Hogan s’est échappé de la lutte et maintenant, la star de Thor, Chris Hemsworth, devrait jouer le rôle de Hogan dans un biopic. Voici pourquoi il pense que ce sera un regard fascinant sur la vie de Hogan et le monde de la lutte en général.

Qui est Chris Hemsworth?

Hemsworth est probablement mieux connu pour avoir joué Thor dans les films Marvel, mais il a eu d’autres rôles en dehors de Marvel. Par exemple, son premier rôle dans un film hollywoodien était en fait dans le film de redémarrage de Star Trek. Ensuite, il a été choisi comme Thor, et sa popularité a explosé.

Un de ses meilleurs films en dehors de Marvel est Rush, qui est un film sur la rivalité entre Niki Lauda et James Hunt. En plus de cela, il a joué dans de nombreux films de guerre, tels que le redémarrage de Red Dawn, 12 Strong et, plus récemment, Extraction. En chemin, l’acteur australien aime plonger ses orteils dans différents genres, comme dans Bad Times à l’El Royale, où il joue le rôle d’un chef de secte maléfique.

Ce que Chris Hemsworth a dit à propos du biopic Hulk Hogan

Chris Hemsworth | Ernesto Ruscio / WireImage

En raison de la pandémie de coronavirus, il ne tournera pas ce film de sitôt, mais les scénaristes et le réalisateur y travaillent toujours. En conséquence, il doit garder les choses silencieuses pour l’instant.

Mais, dans une récente interview, selon People, il a divulgué des informations intéressantes sur le film.

En ce qui concerne Hogan et le monde de la lutte, Hemsworth a déclaré: “Je suis juste fasciné par ce monde, et je pense qu’ils sont très désireux de montrer un côté du monde que les gens n’ont jamais vu auparavant.”

Todd Phillips, qui a réalisé ‘Joker’, dirigera ce biopic, selon People. De plus, le film ne se concentrera pas sur les luttes ultérieures de Hogan, mais plutôt sur sa jeunesse et sa carrière dans la lutte.

Bien que cela ne soit pas long, il suffit de se faire une idée du genre de film que Hemsworth et Phillips font. De plus, comme People l’a signalé, Hogan servira de consultant et de producteur exécutif sur le film, ce qui devrait lui donner une sensation plus authentique.

Un regard sur les débuts et la carrière de Hulk Hogan

Hogan est de nos jours un personnage plus controversé, mais dans sa jeunesse, il n’était qu’un lutteur en difficulté qui n’avait pas encore de bon gadget. La lutte professionnelle consiste à avoir un gadget ou une personnalité unique et il lui a fallu un certain temps pour créer le personnage de Hulk Hogan.

Cette lutte pour venir dans le monde de la lutte, en particulier le monde de la lutte des années 70, est unique que ce biopic essaiera de montrer authentiquement. Comme Phillips l’a montré dans Joker, il peut faire un film sérieux sur un gars comme The Joker qui devient lui-même. C’est probablement ce que ce biopic va essayer de faire aussi.

Par exemple, avant que Hogan ne crée Hulkamania, Hogan a lutté au Japon pour New Japan Pro-Wrestling. Cette époque de la carrière de Hogan est moins connue de certains fans américains, mais ce fut une période intéressante pour Hogan et pour la lutte professionnelle en général.

Cela dit, étant donné le peu que nous savons sur ce film, le réalisateur et l’auteur ont beaucoup d’options. Hogan a simplement eu une longue vie et une carrière qui pourraient finalement être utilisées pour un film.