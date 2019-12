Pourquoi la star de ‘Mob Wives’ Drita D’Avanzo et son mari ont été récemment arrêtés

Le casting de la série réalité de VH1 Mob Wives est devenu célèbre pour leurs langues pointues et leurs combats de chats vicieux. Drita D’Avanzo était l’une des plus populaires de l’émission, connue pour son attitude irréfléchie et son tempérament chaud. Elle était également célèbre pour ses disputes téléphoniques avec son mari, Lee D'Avanzo, qui ont été diffusées pendant la diffusion de l'émission. Lee et Drita sont toujours ensemble et on dirait qu'ils se sont posés de sérieux ennuis. Les deux ont été récemment arrêtés après une descente de police dans leur maison de Staten Island.

Drita Davanzo | Banque de photos Charles Sykes / Bravo / NBCU via .

Qui est le mari de Drita D’Avanzo, Lee D’Avanzo?

Lee et Drita se sont mariés en 2000. Peu de temps après, il a été envoyé en prison. Selon Heavy.com, Lee aurait été le chef de l'équipe mafieuse connue sous le nom de «New Springfield Boys». Un an après son mariage avec Drita, Lee a été inculpé de vol de banque et de trafic de drogue.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=ilVRbaAzvFM (/ intégré) Source: YouTube

Lee a purgé une peine de huit ans. Après sa libération, Drita a révélé sur Mob Wives qu'il a été renvoyé en prison pour une peine supplémentaire pour des crimes similaires.

Mob Wives les fans ont regardé les combats passionnés et explosifs de Drita et Lee pendant l'émission alors qu'il était encore en prison. Elle a découvert plus tard que Lew a été infidèle et elle a envisagé Sonics mais à sa libération, ils ont choisi de rester ensemble et d'élever leur famille.

Pourquoi Drita D’Avanzo et Lee D’Avanzo ont-ils été arrêtés?

À l'exception d'apparaître sur Histoires de fantômes de célébrités et participant à un match de boxe de bienfaisance célébrité, Drita est restée hors de l'œil du public depuis Mob Wives terminé. La mère de deux enfants s'est concentrée sur la promotion de son travail en tant que maquilleuse licenciée, qu'elle promeut fortement sur sa page Instagram.

Source: Instagram

Son nom était en vogue après que TMZ a révélé qu'elle et Lee avaient été arrêtés le 19 décembre. Il semble qu'ils aient fait l'objet d'une enquête alors que des sources policières ont déclaré au site que leur maison de Staten Island avait été perquisitionnée et qu'une équipe de recherche avait découvert des armes et des drogues. Parmi ce qui a été confisqué, il y avait deux comprimés d'hydrocodone / acétaminophène chargés, des comprimés de Xanax et une grande quantité de mauvaises herbes.

Ils ont été inscrits sur plusieurs accusations criminelles liées à ce qui a été trouvé. La fille du couple, âgée de 12 ans, se trouvait à la maison au moment du raid, ajoutant une autre accusation «d'avoir agi d'une manière préjudiciable à un enfant».

Après leur mise en accusation, la caution a été fixée à 15 000 $. Drita a été autorisé à partir, mais Lee a été placé en détention provisoire plus que probablement en raison de ses condamnations antérieures. Heureusement, Drita a été autorisée à garder la garde de leur fille à condition qu’elle ne commette aucun crime supplémentaire autour de l’enfant.

Source: Instagram

Drita a été arrêtée en 2016 et accusée d'un délit pour avoir prétendument agressé un voisin au cours d'une dispute sur une place de parking. Le voisin a affirmé qu'une dispute verbale était devenue physique et avait fini par être frappée plusieurs fois à la tête par Drita. Le combat a été filmé par la surveillance du quartier. Drita a par la suite été innocentée.

Ni Drita ni Lee n'ont fait de déclarations officielles concernant l'incident.