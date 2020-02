Pourquoi la star de ‘RHOA’ Kandi Burruss a décidé de subir une procédure de Botox

Les femmes au foyer de Bravo ne sont pas étrangères à la chirurgie plastique et admettent heureusement que cela les garde jolies. Chaque franchise a été ouverte sur les procédures qu’elle a eues, quelle que soit leur taille. Certains ont même permis à leurs enfants de passer sous le couteau. Les téléspectateurs ont vu des stars de la série télé-réalité subir tout, du lifting au transfert de graisse. Alors que la plupart des franchises sont passées sous le couteau à plusieurs reprises, le casting de Real Housewives of Atlanta a subi le moins de procédures.

Kandi Burruss assiste au 13e déjeuner annuel des femmes noires Essence à Hollywood | Jon Kopaloff / FilmMagic

Les exhausteurs pour les belles du sud sont généralement évités car ils sont naturellement sinueux. On dit que RHOA OG, Nene Leakes, a subi le plus de chirurgies, avec une cure de jouvence complète pour le visage et le corps. Les autres acteurs ont collé à l’augmentation mammaire et à un peu de botox. Kandi Burruss est le dernier à se rendre au cabinet du médecin pour un rendez-vous avec le botox.

Kandi Burruss a déjà subi une chirurgie esthétique

Avant d’obtenir du botox, Burruss a admis être passé sous le couteau lors de la réunion de la saison 9 de Real Housewives of Atlanta.

“Je viens de rejoindre le club. Eh bien, après avoir terminé l’enregistrement, j’ai décidé de les gonfler », a déclaré Burruss en ce qui concerne l’obtention d’un lifting des seins. “Donc, je me disais:” Je vais les prendre de élégantes à fluides. “Vous savez ce que je veux dire?”

Source: Instagram

Burruss a opté pour la procédure après avoir eu son fils, Ace, et allaité pendant un an. Elle a également dit qu’elle avait subi une liposuccion.

Bien qu’elle ait subi une chirurgie esthétique pour améliorer certaines parties de son corps, Burruss n’est pas étrangère au gymnase. Son poids a fluctué de haut en bas tout au long de sa vie. Une partie de son gain de poids était due au traitement des fibromes dans la vingtaine et la trentaine. Mais lorsqu’elle se fixe un objectif de poids spécifique, elle frappe fort au gymnase. En tournée avec son groupe Xscape en 2017 et 2018, Burruss a débuté un pack de six sur scène.

Kandi Burruss s’ouvre sur les insécurités qui ont conduit à la procédure de Botox

Buruss ouvre maintenant sa dernière procédure, moins invasive qu’auparavant. Elle a posté une vidéo sur sa chaîne YouTube intitulée «Ma procédure cosmétique avec le Dr Jing Jing». La caméra la suit alors qu’elle obtient du botox, de la microdermabrasion et des cernes sous ses yeux. Ce serait la première procédure d’augmentation effectuée sur son visage.

Source: Instagram

Selon Burruss, elle n’a fait qu’un soin du visage avant de retirer le botox et l’hyperpigmentation sous ses yeux. Elle a avoué avoir décidé de se faire opérer après un traumatisme infantile. Elle s’est moquée de ses cernes.

“Quand j’étais enfant … ce petit garçon m’a appelé” les yeux noirs “à cause de mes cernes, et quand je vous le dis, il m’a marqué à vie. Il m’a marqué à vie! Quand j’ai découvert le correcteur, j’ai dit que personne ne reverrait plus jamais mes cernes », a-t-elle déclaré. “C’est pourquoi je n’aime pas me promener sans maquillage, les gens disent” tu es si fatiguée, tu ne te repose pas! ” [No], c’est juste moi, c’est qui je suis. entrez! “

Source: YouTube

La procédure nécessite normalement une injection à l’aiguille pour éliminer les cernes. Burruss a opté pour juste une crème topique appliquée sous ses yeux pour aider à éliminer les cercles et il semble qu’elle soit satisfaite des résultats.