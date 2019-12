Pourquoi la star de «RHOA» Kandi Burruss croit que son mari ressent le besoin de gagner plus d'argent

Kandi Burruss et Todd Tucker sont l'un des couples les plus solides Real Housewives of Atlanta, ainsi que sur l'ensemble femmes au foyer la franchise. Ils sont mariés depuis cinq ans et ont récemment accueilli leur deuxième enfant ensemble. Les téléspectateurs ont regardé les deux créer des entreprises prospères et admirer comment ils ont utilisé l'émission pour promouvoir leurs efforts pour étendre leur empire. La dernière entreprise commerciale de Tucker a causé un peu de friction entre eux, Burruss croyant que sa force motrice derrière l'ouverture d'une nouvelle entreprise est de gagner plus d'argent.

Qui est le mari de Kandi Burruss, Todd Tucker?

Tucker et Burruss se sont rencontrés sur le tournage de RHOA. Il a travaillé comme producteur de ligne superviseur sur le spectacle. Ils ont été introduits par l'ancien RHOA co-vedette, Phaedra Parks. Lors d'un voyage de casting en Afrique dans la saison 4, ils ont eu leur premier rendez-vous. À la saison 5, ils sortaient ensemble et Tucker est devenu une partie régulière de la série.

Burruss et Tucker ont récemment parlé des premiers stades de leur relation. Avec une clause dans leurs deux contrats qui leur interdisait de fraterniser, ils ont dû garder leur relation secrète pendant plusieurs mois. Tucker a quitté son emploi pour être avec Burruss, ce qui n'a pas été une décision facile à prendre pour lui.

Ils se sont mariés en avril 2014 dans un Venant en Amérique mariage à thème qui a été filmé pour le spectacle. Depuis, ils ont eu deux enfants ensemble – un fils Ace et leur fille nouveau-née, Blaze. Ace a été conçu grâce à la FIV et ils ont engagé un substitut pour porter Blaze. Burruss et Tucker ont eu un enfant de relations antérieures, ce qui porte leur famille recomposée à six au total.

Avant le spectacle, Tucker a travaillé en tant que producteur sur plusieurs autres spectacles, y compris MTV My Super Sweet 16 et Oprah Winfrey Saison 25: Oprah dans les coulisses.

Pourquoi Kandi Burruss pense que Todd Tucker veut gagner plus d'argent?

Avec la poussée de sa femme, Tucker a lancé sa propre société de production, Todd Tucker Productions. Il a créé une série de réalité réussie, Hollywood Divas, avec une pièce qu'il a aidé Burruss à produire intitulée L'amour d'une mère.

Depuis leur mariage, Tucker et Burruss ont lancé le restaurant d'Atlanta, Old Lady Gang, qui compte actuellement trois emplacements. Sur le dernier épisode de RHOA, Tucker et Burruss se sont chamaillés au sujet de leurs entreprises en croissance alors qu'ils voyaient l'espace vide d'un nouveau restaurant mexicain que Tucker ouvre. Burruss estime que Tucker ouvre trop d'établissements à la fois et a révélé dans son confessionnal qu'elle pense que son mari est impatient de le faire comme un moyen de gagner plus d'argent pour être financièrement égal avec sa femme.

"Todd a ressenti la pression de lui d'avoir besoin de gagner plus d'argent depuis que nous nous sommes réunis", a-t-elle déclaré. "Les gens ont toujours remis en question le fait qu’il soit avec moi et s’il était avec moi pour de l’argent. Il a donc toujours été dans cette position, essayant de prouver au monde qu’il n’avait pas besoin de mon argent."

L'une des personnes les plus critiques de Tucker au début de sa relation avec Burruss était sa maman, Mama Joyce. Les téléspectateurs ont regardé Joyce se battre pour empêcher Burruss d'épouser Tucker et les longueurs qu'elle a faites pour les séparer. Elle croyait que Tucker était après la fortune de Burruss et était convaincue que s'ils divorçaient un jour, il essaierait de prendre ses gains. Les choses entre Joyce et Tucker se sont améliorées depuis que lui et Burruss se sont mariés.

Bien que Burruss soutienne les efforts de son mari et qu'il ait réussi dans chaque entreprise qu'il a lancée, elle lui a conseillé de prendre le rythme et de ne pas se surmener avec le nombre d'entreprises qu'il ouvre en même temps.