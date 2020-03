Pourquoi la star de Riverdale KJ Apa ne veut pas qu’Archie chante

Riverdale est connue pour son meurtre et son mystère, mais elle trouve également différentes façons de mettre en valeur son talent musical à chaque saison. Une grande partie de la distribution, y compris Camila Mendes et Ashleigh Murray, chante dans l’émission. Cependant, il s’avère que le battant du cœur de la série, KJ Apa, n’est pas vraiment ravi du chant d’Archie.

Archie chante sur «Riverdale» depuis la saison 1

Depuis la toute première saison de Riverdale, les fans regardent Archie (KJ Apa) gratter sa guitare et chanter des ballades sincères. Dans le deuxième épisode de la série, il chante Betty (Lili Reinhart) une petite chanson d’amour qu’il a écrite pendant le déjeuner à l’extérieur dans la cour de l’école.

En fait, une grande partie de l’arc narratif d’Archie dans la saison 1 avait à voir avec sa musique. Il demande à Josie (Ashleigh Murray) et aux Pussy Cats de l’aider avec ses chansons. Et il chante un doux duo avec Val (Hayley Law), qui l’inspire vraiment pour trouver sa voix. Dans l’épisode 8, Archie monte sur scène et interprète un solo devant toute l’école.

KJ Apa est un vrai musicien

Si Archie ressemble à un naturel avec une guitare, c’est parce que KJ Apa peut vraiment jouer. En fait, à l’âge de 14 ans, le natif de Nouvelle-Zélande a sorti son propre album de rock instrumental appelé The Third Room. Dans la description de l’album, Apa est appelé le “Guitar Prodigy from Down Under”, et il détaille comment il a commencé à gagner des concours de musique à l’âge de 13 ans.

“Je m’appelle Keneti James FitzGerald Apa, j’ai 14 ans et c’est mon premier album”, a écrit Apa dans la description de l’album. «Tout a commencé il y a trois ans lorsque j’ai entendu un camarade jouer à« Hotel California ». J’ai immédiatement su que je voulais être le meilleur guitariste du monde. Je le fais encore!”

Maintenant à l’âge de 22 ans, Apa a son propre groupe appelé Legend (anciennement appelé The Good Town Boys) avec la co-star de Riverdale, Rob Raco (qui a joué Joaquin). Dans une interview avec le New Zealand Herald, l’acteur a parlé de sa musique.

“Voici le problème – tout le monde pose des questions sur le groupe, mais nous n’avons pas encore de musique prête à être diffusée dans le monde”, a-t-il déclaré à la chaîne. “Nous avons enregistré de la musique, qui sait si c’est bon, mais j’adore ça. Je suis le plus grand fan de Legend. Je crois en la musique, je suis fier de la musique et j’ai hâte qu’elle sorte, pour que les gens puissent l’entendre. C’est un énorme album de rock and roll que j’ai enregistré avec mes amis uniquement parce que j’aime jouer ce genre de musique. “

Pourquoi KJ Apa n’aime pas chanter sur ‘Riverdale’

Dans son nouveau film, I Still Believe, Apa joue le musicien de rock chrétien Jeremy Camp et interprète ses chansons. Mais lors de la promotion du film, l’acteur a déclaré à MTV qu’il n’était pas vraiment à l’aise pour chanter et qu’il préférait simplement jouer de sa guitare.

«Les gens… continuent de me forcer à chanter dans tous ces projets», a déclaré Apa. “Riverdale est un parfait exemple de” Je suis musicien. Mais est-ce que j’apprécie particulièrement les aspects musicaux du projet que je fais? Pas vraiment. Je dois le faire.”

Il est clair qu’Apa est un guitariste extrêmement talentueux qui prend sa musique au sérieux. Il n’aime peut-être pas chanter dans la série, mais pour les fans de Riverdale, c’est toujours un régal de voir Archie se produire.