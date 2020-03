Pourquoi la star de «SNL» Pete Davidson quittera probablement «Saturday Night Live»

Saturday Night Live est connu pour avoir engendré des stars majeures au fil des ans, notamment Eddie Murphy, Will Ferrell, Tina Fey et Amy Poehler. L’émission de sketch est en plein essor après des décennies à l’antenne et est toujours l’une des émissions de télévision les plus populaires à l’antenne.

Avec des membres du casting comme Aidy Bryant, Kate McKinnon et Beck Bennett faisant maintenant des vagues, le spectacle semble être plus grand que jamais. Pourtant, un membre de la distribution qui pourrait ne pas rester plus longtemps est Pete Davidson.

Récemment, la star de SNL s’est exprimée, révélant les raisons controversées pour lesquelles il pourrait bientôt quitter l’émission emblématique.

Comment Pete Davidson est-il devenu célèbre?

Davidson est né à New York en 1993. Lorsque Davidson n’avait que sept ans, son père, pompier à New York, a été tué lors des attaques terroristes du 11 septembre. La perte de son père a profondément touché Davidson et il s’ouvrira plus tard sur le traumatisme qu’il a vécu après la mort tragique de son père.

Davidson a commencé à se tenir debout à l’adolescence et peu de temps après, a commencé à se produire dans des clubs de comédie et de petites salles tout autour de New York. Après quelques petits rôles dans diverses émissions de télévision, Davidson a été casté dans la quarantième saison de Saturday Night Live, qui a été créée en 2014.

Davidson est rapidement devenu un membre populaire de la distribution, apparaissant dans plusieurs croquis devenus viraux. Au cours des dernières années, cependant, Davidson est devenu célèbre pour sa vie personnelle bien remplie, et cela, plus que sa comédie, a fait que son nom a fait la une des journaux.

Pete Davidson a beaucoup fait la une des journaux

La première relation de haut niveau de Davidson a été avec la fille de Larry David, Cassie David. Les deux datent de 2016 à 2018, avant de se séparer début 2018.

Après sa rupture avec David, Davidson a révélé qu’il avait commencé une relation avec la superstar de la pop Ariana Grande. Sa relation avec Grande augmenterait considérablement sa présence dans l’industrie du divertissement et il a commencé à apparaître sur les couvertures de magazines du monde entier.

Davidson et Grande ont rompu au début de 2019, et Davidson est passé avec l’actrice Kate Beckinsale. Les deux sont sortis ensemble pendant quelques semaines avant de se séparer sans cérémonie.

Sortir avec une actrice populaire d’Hollywood a encore renforcé l’influence de Davidson et même les gens qui ne connaissaient pas son travail sur Saturday Night Live savaient qui il était. Plus récemment, Davidson est sortie avec la fille modèle de Cindy Crawford, Kaia Gerber. Mais selon un rapport de janvier, les deux se sont séparés en janvier, après environ trois mois de rencontres.

Pourquoi Pete Davidson quittera-t-il probablement «SNL» bientôt?

Pete Davidson | Steve Granitz / WireImage / .

Il est difficile de prédire ce que l’avenir réserve à Davidson. Récemment, il a donné aux fans un aperçu de sa prochaine carrière en s’asseyant avec l’animateur de radio Charlamagne Tha God pour une interview approfondie. Davidson a admis que son «objectif ultime» était «d’être un père et je voudrais être réalisateur et simplement écrire». E! News rapporte que «SNL» n’est nulle part mentionné dans son futur objectif.

Davidson n’a pas hésité non plus à partager son opinion sur Saturday Night Live, l’émission qui a fait de lui une star. Il a révélé qu’il était plus que prêt à faire ses adieux au spectacle et qu’il avait «fini ce spectacle parce qu’ils se moquaient de moi là-dessus».

Il a ajouté: “Je voulais vraiment que l’année dernière soit ma dernière année, mais je suis toujours là, essayant de le faire tomber.”

Davidson allègue également que les écrivains ne pensent pas à lui. Il a dit: “Ils pensent que je suis f-king muet. Je suis littéralement peint pour être ce grand idiot stupide. Même tous mes croquis ne sont que moi, [affected voice] ‘D’ACCORD. Bien sûr. “Vous savez?”

Avec cette mentalité, il est clair que les téléspectateurs peuvent s’attendre à ce que Davidson fasse sa dernière révérence dans le sketch, très probablement avant la fin de l’année.