Pourquoi la star de ‘The Challenge’ Nany González appelle son meilleur ami Kailah Casillas son ‘Mirror’ et ‘Shadow’

Le vétéran du Défi à huit reprises Nany González et la concurrente à cinq reprises, Kailah Casillas, n’ont jamais concouru ensemble au cours d’une saison jusqu’à la prochaine édition du Challenge: Total Madness.

Après le tournage, les deux ont emménagé ensemble dans un appartement du sud de la Floride, où ils résident actuellement environ trois mois plus tard. Dans un article Instagram faisant la promotion de la nouvelle saison, Nany a appelé sa meilleure amie et co-vedette son «miroir» et «ombre».

Nany González | Keith Mayhew

Nany González et Kailah Casillas sur «Le défi»

En 2012, la star de Real World: Las Vegas Nany González a fait ses débuts dans The Challenge: Battle of the Seasons. Après deux saisons, elle a atteint la finale des agents libres et a gagné 35 000 $ pour sa deuxième place.

À ce jour, la native de New York n’a pas encore atteint la finale, bien qu’elle se soit dangereusement rapprochée dans Rivals III, War of the Worlds et War of the Worlds 2. Originaire de Real World: Go Big ou Go Home, Floride – la native de Kailah Casillas a fait sa première sur The Challenge: Invasion of the Champions.

Elle est venue très près de la finale de Dirty 30 et s’est classée quatrième à Vendettas, gagnant 25 625 $. Dans le spin-off du Challenge, Champs vs Stars, Kailah a concouru aux côtés de son idole d’enfance, la star de Nickelodeon Drake Bell, et ils ont amassé près de 1 500 $ pour une œuvre caritative.

Kailah Casillas et Nany González ont emménagé ensemble

Les deux ont filmé The Challenge: Total Madness d’octobre à décembre 2019, et Kailah aurait trompé son petit ami de longue date, Michael “Mikey P” Pericoloso, avec la co-star Stephen Bear pendant le spectacle.

Elle a ensuite passé du temps avec son nouvel amour dans son Royaume-Uni natal et a rencontré ses amis et sa famille. Après un échange public sur Twitter avec un Mikey P confus et apparemment le cœur brisé, les deux ont décidé de se séparer, et elle a déménagé de leur appartement à Las Vegas et a déménagé en Floride.

La star du Lindsay Lohan’s Beach Club et Nany, qui vivaient en Arizona à l’époque, ont emménagé ensemble dans un appartement du sud de la Floride. Ils, aux côtés de la vétérane du Challenge Marie Rhoda, traînent souvent et documentent leur temps ensemble sur Instagram.

Actuellement, Kailah sort avec Sam Bird, la star d’Ex sur la plage, et il est resté avec eux pendant environ une semaine en janvier 2020. Nany approuve publiquement le syndicat.

Les stars du Challenge sont devenues si proches que de nombreux fans se sont demandé si la star de RW: Las Vegas avait remplacé sa meilleure amie et star de MTV Jenna Compono par Kailah. Cependant, les deux ont nié ces rumeurs et ont assuré aux personnes concernées qu’elles étaient toujours très proches.

Nany González a appelé Kailah Casillas son «miroir» et son «ombre»

Début mars, MTV a finalement annoncé la date et le casting de The Challenge: Total Madness. Nany Photos a sauté sa photo avec Kailah dans une photo Instagram et l’a sous-titrée, “Dans la vie, ayez un ami qui est comme un miroir et une ombre.”

Elle a expliqué qu’un miroir «ne ment pas» et une ombre «ne part jamais». La star du Lindsay Lohan Beach Club a répondu au post en disant qu’elle l’aimait, et Nany a répondu: “Je t’aime le plus.”

Depuis que les deux ont emménagé ensemble après le tournage, il est évident qu’ils ont tissé un lien étroit pendant le spectacle. Le défi: Total Madness sera présenté le 1er avril 2020 à 20 h. EST sur MTV.