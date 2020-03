Pourquoi la star d’Even Stevens Christy Carlson Romano dit que la série Disney Channel tient toujours la route aujourd’hui

Même Stevens ne se démodera jamais.

L’actrice Christy Carlson Romano, qui a joué Ren Stevens, une adolescente ambitieuse et organisée sur la sitcom de Disney Channel, a réfléchi sur certaines de ses propres scènes de l’émission dans une vidéo de janvier 2020 qu’elle a publiée sur sa chaîne YouTube.

Selon sa biographie Instagram, Romano est, en plus d’être une actrice, une chanteuse de Broadway, un fin gourmet et un hôte. Elle et son mari cinéaste, Brendan Rooney, sont les parents des filles Isabella et Sophia Rooney. Dans une autre de ses vidéos YouTube, Romano a déclaré que le film original de Disney Channel, Cadet Kelly, avec elle et Hilary Duff de Lizzie McGuire, sera la “première chose” qu’elle montrera à ses filles de son travail d’actrice.

De quoi parle «Even Stevens»?

Même Stevens a suivi la famille fictive Stevens vivant dans la banlieue de Sacramento, en Californie, alors qu’ils traversaient les faux pas souvent hilarants de leur vie quotidienne. La plupart, sinon la totalité, du conflit de la série humoristique centrée sur Ren et son jeune frère, Louis, joué par Shia LaBeouf.

Considéré comme le rôle de premier plan de LaBeouf en tant qu’acteur, le désormais âgé de 33 ans a joué le plus jeune et stupide enfant de trois ans. Tom Virtue et Donna Pescow ont joué les parents, Steve et Eileen Stevens, tandis que Nick Spano a joué le plus vieil enfant de la famille, Donnie Stevens, selon IMDb.

Donna Pescow comme Eileen Stevens, Tom Virtue comme Steve Stevens, Shia LaBeouf comme Louis Stevens, Christy Carlson Romano comme Ren Stevens, Nick Spano comme Donnie Stevens et Steven Anthony Lawrence comme Beans sur ‘Even Stevens’ | George Lange / Disney Channel via .

Au cours d’un épisode, le public pourrait s’attendre à ce que Ren et Louis se moquent l’un de l’autre à l’école ou à la maison et obtiennent des conseils de leurs parents ou de leur frère aîné.

Même Stevens a couru pendant trois saisons totalisant 65 épisodes sur Disney Channel. Il a été présenté le 17 juin 2000, avant de se terminer en 2003. Le spectacle est également devenu un film original de Disney Channel en juin 2003 lorsque le film Even Stevens a été présenté en première sur Disney Channel. Il a également servi de finale de la série.

Christy Carlson Romano dit que «Même Stevens» fonctionne toujours parce que les relations avec les personnages étaient au cœur

En regardant l’épisode pilote d’Even Stevens où Louis donne au plus gros nerd de l’école un rendez-vous avec Ren pour une carte à collectionner convoitée, Romano a déclaré que certaines choses avaient peut-être démodé dans le spectacle (lire: les vêtements et toute la caméra en stop motion) travail) une chose est restée aussi pertinente que jamais; les relations des personnages entre eux.

«Il était vraiment important que nous ayons un cœur à montrer. Et ma relation et moi avons toujours fini par y revenir », a-t-elle déclaré en se référant à la relation de Louis et Ren.

Elle a poursuivi en disant que «Shia était vraiment excitante et drôle» dans Even Stevens, «c’était vraiment à propos de nous dans notre relation».

Pour démontrer que les personnages s’aimaient vraiment malgré les intrigues constantes, ils avaient de nombreuses «scènes individuelles émotionnelles», a déclaré Romano, en utilisant la scène où Louis a vendu la carte à échanger pour acheter un collier à Ren comme exemple. “Il tient toujours les gars.”

Tenez, c’est le cas. Depuis la fin du spectacle, il reste l’une des séries originales les plus appréciées de Disney Channel au début des années 2000. En 2003, LaBeouf a remporté un Daytime Emmy Award pour sa performance en tant que Louis. Aujourd’hui, le public qui a regardé Even Stevens lors de sa première diffusion a maintenant la possibilité de le regarder sur Disney + avec de nombreux autres spectacles et films originaux de Disney Channel. Pendant ce temps, les fans se demandent également si Even Stevens obtiendra un redémarrage sur Disney +.