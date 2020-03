Pourquoi la star d’Outlander Sam Heughan a poussé à voir Jaime dans un manteau rouge

Outlander Saison 5 – Sam Heughan | STARZ

Les fans d’Outlander verront Jamie Fraser revêtir une couleur inattendue dans le prochain épisode du 29 mars. Dans la bande-annonce de «La ballade de Roger Mac», le montagnard porte un manteau rouge, ce qui signifie qu’il rejoint de tout cœur la cause du roi ou fait semblant de le faire. Cela pourrait être un spectacle troublant pour les fans. Mais il s’avère que l’acteur Sam Heughan a en fait poussé pour voir Jamie sous cette nouvelle lumière provocante.

Pourquoi Jamie est contraint de rejoindre les Red Coats sur «Outlander»

Jamie (Sam Heughan) a été coincé entre un rocher et un endroit dur toute la saison. D’une part, il reste en ligne avec l’accord qu’il a conclu avec le gouverneur Tryon (Tim Downie). Dans la saison 4, Tryon donne à Jamie un grand terrain (que Jamie a nommé Fraser’s Ridge). Il fait également de Jamie un colonel et lui demande de rester fidèle à la couronne.

Claire (Caitriona Balfe) et Jamie s’installent sur Fraser’s Ridge, avec le reste de leur famille et leurs amis. Brianna (Sophie Skelton), Roger (Richard Rankin), bébé Jemmy, Fergus (César Domboy), Marsali (Lauren Lyle), Lizzie (Caitlin O’Ryan) et d’autres écossais vivent et cultivent maintenant sur la terre. Et on a presque l’impression qu’ils sont devenus le nouveau clan de Jamie.

Avec de petites rébellions qui se multiplient dans toutes les colonies, Tryon devient dur avec les régulateurs, y compris Murtagh (Duncan LaCroix). Et selon son accord de la saison 4, il s’attend à ce que Jamie le rejoigne. Si Jamie ne répond pas aux souhaits de Tryon, il pourrait mettre sa famille et les habitants de Fraser’s Ridge en danger.

Pourquoi Jamie ne croit pas vraiment à la cause du roi

Jamie est un montagnard écossais. Et tout au long de la saison 1 d’Outlander, il s’est battu pour la liberté de son pays. Il a combattu la couronne britannique en Écosse, et maintenant en Amérique, il voit à nouveau la monarchie commettre des injustices similaires.

De plus, Jamie connaît déjà l’avenir. Dans la saison 4, Claire lui dit que les révolutionnaires gagneront la guerre et gagneront en indépendance. Ainsi, Jamie sait que les Red Coats se préparent à mener une longue guerre sanglante qu’ils ne gagneront pas.

Pourquoi la star d’Outlander Sam Heughan a poussé Jamie à porter un manteau rouge

Outlander est basé sur la série de romans de Diana Gabaldon. Mais la série Starz prend des libertés créatives avec certains personnages et intrigues. Les fans qui ont lu les livres savent que Jamie ne porte jamais d’uniforme Red Coat dans les romans. Tant de gens sont surpris de le voir faire dans l’émission.

Dans une interview avec Vanity Fair, Sam Heughan a parlé de la situation actuelle de Jamie. Et l’acteur a révélé comment et pourquoi il a plaidé pour que Jamie porte un manteau rouge dans la saison 5.

“Il a vraiment passé un accord avec le diable”, a déclaré Heughan. «Je l’ai poussé. Je voulais vraiment voir Jamie dans ce manteau, car il symbolise tout ce contre quoi il s’est battu – de Culloden, la domination britannique sur les Écossais, la suppression de toute leur culture, et la prison de Black Jack Randall et Ardsmuir. Cela représente tout ce contre quoi Jamie s’est battu. “

L’acteur a également révélé à quel point il se sentait mal à l’aise de mettre l’uniforme. “J’ai eu une réaction très forte à ce sujet – une véritable répulsion”, a déclaré Heughan à la chaîne. «Je me sentais tellement mal. Il y a certainement eu une réaction physique. » Mais Heughan a déclaré que malgré la lutte intérieure de Jamie, il voulait s’assurer que le personnage avait l’air “bon” et “puissant” dans l’uniforme.

On ne sait pas exactement pourquoi Jamie porte l’uniforme du roi. Mais j’espère que dans le nouvel épisode, les fans apprendront comment les choses se sont déroulées.