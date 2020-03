Pourquoi la version originale d’un hit des Beatles comportait des toilettes à chasse d’eau

Les Beatles sont reconnus comme étant peut-être le groupe le plus expérimental jamais atteint pour atteindre un large public grand public. Cependant, ils ont commencé comme idoles pop conventionnelles. Un de leurs succès de leur période d’idole pop était “Voulez-vous connaître un secret”.

De nombreux aspects de “Do You Want to Know a Secret” le distinguent des autres chansons des Beatles. Un aspect unique de la chanson est que sa version originale comportait une chasse d’eau. Un autre est que c’est l’un des premiers morceaux chantés par George Harrison.

George Harrison et John Lennon lors d’une conférence de presse en 1965 | Archives Don Paulsen / Michael Ochs / .

L’origine surprenante de «Voulez-vous connaître un secret»

John a écrit «Voulez-vous connaître un secret». Il a enregistré une démo du morceau dans les toilettes d’une discothèque allemande. Il a estimé que c’était le seul endroit suffisamment calme pour enregistrer la démo. À la fin de la démo, il a tiré la chasse d’eau – une encapsulation de son humour effronté. Malheureusement, la démo est perdue à jamais.

«Voulez-vous connaître un secret» prend clairement l’influence des deux genres déterminants des années 1950: le doo-wop et le rock ‘n’ roll. Il a été inspiré par le tube doo-wop de la chaîne stéréo «I Really Love You» de 1961. Bien que “Voulez-vous connaître un secret” s’inspire de la grande musique, les Beatles y ont peu pensé.

«Je t’aime vraiment» par les stéréos

En fait, ils l’ont à l’origine donné à un autre artiste: Billy J. Kramer. La version de Kramer a été un succès au Royaume-Uni. Cependant, ce n’est pas aussi bien connu que la version des Beatles. John semblait également penser peu à la version des Beatles, car il l’avait fait chanter par George, même s’il n’était pas un fan du chant de George.

George Harrison se débat avec la chanson

John a expliqué qu’il n’avait pas écrit “Voulez-vous savoir un secret” pour George, cependant, il lui a donné la piste une fois celle-ci terminée. Il pensait que George devrait le chanter en raison de sa capacité vocale limitée. En 1980, John expliquait: «Je pensais que ce serait un bon véhicule pour lui car il ne comportait que trois notes et il n’était pas le meilleur chanteur du monde. Il s’est beaucoup amélioré depuis lors, mais à cette époque, sa capacité de chanter était très faible car (a) il n’en avait pas eu l’occasion, et (b) il se concentrait davantage sur la guitare. “

“Voulez-vous connaître un secret” des Beatles

La version Beatles de “Voulez-vous connaître un secret” est géniale. Cependant, il est évident que George a du mal à atteindre les notes élevées. Pour certains fans, cela améliore la chanson. Après tout, le morceau consiste à révéler à quelqu’un que vous l’aimez. Les erreurs de chant de George se manifestent par la nervosité de l’ouverture.

George ne ressentait pas cela. Il n’était pas satisfait de sa voix sur la chanson. Il sentait qu’il ne savait pas chanter à l’époque. George était également contrarié, personne ne lui a donné de conseils sur la façon de chanter la chanson.

Malgré les réticences de George, la version des Beatles de “Voulez-vous savoir un secret” est devenue un succès. Il reste l’un des premiers succès des Beatles. Cela a également aidé George à devenir un bon chanteur.

