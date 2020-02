Pourquoi la vidéo désastreuse de YouTuber Jeffree Star sur Kobe Bryant était-elle si controversée?

De nombreuses personnes et célébrités se sont tournées vers les médias sociaux dans les moments et les jours qui ont suivi la mort horrible de Kobe Bryant. Twitter, Facebook et Instagram ont immédiatement été inondés de messages capturant les réactions du monde à la tragique nouvelle.

La plupart des gens ont trouvé réconfort et réconfort dans les postes de tendance en pleurant et en pleurant les neuf vies perdues à la suite de l’écrasement mortel d’un hélicoptère survenu le 26 janvier. Cependant, ce n’était pas le cas pour tout le monde.

Le maquilleur populaire Jeffree Star a reçu beaucoup de contrecoup à la suite de la vidéo qu’il a partagée après avoir appris la terrible nouvelle.

Qui est Jeffree Star?

Star est une personne établie en ce qui concerne le monde de la beauté et du maquillage. Depuis l’époque de Myspace, Star partage sa personnalité et sa passion avec ses followers. Son travail acharné a définitivement porté ses fruits.

Plus de 16 millions de personnes se sont abonnées à sa chaîne YouTube. Jeffreestar, le nom officiel de la chaîne YouTube de Star, est devenu un incontournable dans le monde des didacticiels de vlog et de maquillage. L’amour de Star pour le maquillage dès son jeune âge a stimulé ses objectifs et son succès au cours des dernières années.

À des moments de la carrière de Star, il a exploré la possibilité de faire de la musique. Cependant, cela ne s’est pas déroulé comme Star l’avait espéré. Star continue de travailler sur son identité et sa carrière dans l’industrie du maquillage.

Récemment, Star a révélé que sa relation avec son petit ami de longue date, Nathan Schwandt, avait pris fin. À la mode typique des étoiles, il a une vidéo entière dédiée au débriefing de ses fans et followers sur les mises à jour de sa vie amoureuse.

La réputation de Jeffree Star d’être égocentrique

Ce n’est un secret pour personne que Star a la réputation d’être un peu égocentrique. Souvent, le public remet en question les intentions de Star de s’impliquer de certaines manières.

Par exemple, lorsque les stars de YouTube Tati Westbrook et James Charles se sont disputées, Star a décidé de se lancer dans le drame et de prendre parti. Star n’a pas peur d’utiliser sa voix.

Star est connue pour utiliser les médias sociaux comme une occasion de jeter de l’ombre sur des célébrités comme Kylie Jenner. De partager sa déception sur la qualité des produits à discuter de l’absurdité des prix de Jenner, Star a un avis sur tout cela.

Bien que Nikkie de Jager et Star soient amis, Star ne peut laisser passer une opportunité sans partager ses commentaires et commentaires. Cela est devenu évident avec le drame entourant NikkiTutorial et la marque de maquillage et la société Too Faced.

Pourquoi la vidéo de Jeffree Star sur la colère de Kobe Bryant tant de fans?

Star semble avoir une réputation pour ses tendances égoïstes, mais cela n’a pas moins choqué les gens de voir la vidéo qu’il a partagée avec le public après la mort de Kobe Bryant.

La vidéo de Star a montré l’épave et les environs du crash sur une vidéo Snapchat. Star poursuit en commentant comment il ne peut pas croire que l’accident et la mort de Bryant se soient produits à seulement deux miles de sa maison.

En ce moment, les inclinations égocentriques de Star ont plongé le public dans une frénésie. Les gens ont immédiatement commencé à juger Star pour avoir trouvé un moyen d’essayer de faire s’écraser l’hélicoptère épouvantable sur lui-même.

Bien que tout le monde traite les informations et pleure différemment, de nombreuses personnes sur Twitter ont appelé Star pour son insensibilité.

Dans la vidéo controversée, Star aborde la douleur et la tristesse que la famille de Bryant doit endurer, mais cela n’enlève toujours pas son introduction initiale de la vidéo.

Même si le comportement et les commentaires de cette nature sont typiques de Star, beaucoup de gens se demandent si Star est allé trop loin avec sa vidéo Snapchat sur la mort de Bryant.