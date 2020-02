Pourquoi Lady Gaga déteste le clip de ‘Téléphone’

Lorsque Lady Gaga a fait irruption sur la scène à la fin des années 2000, elle a contribué à revitaliser le clip. Grâce à elle, les clips ne sont plus des affaires modestes où les gens dansent dans un club. Au contraire, Gaga a aidé à ramener le clip à l’âge du spectacle des années 1980. Malgré cela, il y a un clip dans son catalogue qu’elle déteste.

La vidéo pop la plus folle des années 2010

La vidéo de “Telephone” est l’un des clips les plus ambitieux de Gaga. Pour commencer, cela dure près de 10 minutes. Au-delà, c’est l’un des rares clips qui a une histoire très impliquée. Cela commence avec l’emprisonnement de Gaga, seulement pour que Beyoncé la fasse sortir de prison.

Après cela, Gaga et Beyoncé échangent un dialogue timide et oblique. Ils conduisent à un dîner, rencontrent un personnage peu recommandable joué par Tyrese Gibson, empoisonnent un groupe de personnes innocentes, dansent et partent au coucher du soleil. C’est un court-métrage absolument bizarre qui a répondu à toutes les attentes que Gaga s’était créées à ce moment de sa carrière.

Les fans aiment généralement la vidéo de “Téléphone”. Il a certainement des visuels intéressants. En plus de cela, il comprend des références à des films hollywoodiens populaires comme Kill Bill: Volume 1 et Grease. Même si Little Monsters aime la vidéo, Mother Monster n’est pas fan.

La haine de Lady Gaga pour le «téléphone»

«Téléphone» de Lady Gaga ft. Beyoncé

Selon MTV UK, elle a parlé de ses sentiments envers la vidéo en 2011. «Je ne peux même pas regarder la vidéo« Téléphone », je la déteste tellement. Beyoncé et moi sommes super ensemble. »

Elle a continué “Mais il y a tellement d’idées dans cette vidéo et tout ce que je vois dans cette vidéo est mon cerveau palpitant d’idées et j’aurais aimé m’être édité un peu plus.” «Téléphone» est définitivement une vidéo riche en intrigues et en détails. Bien que le clip soit généralement apprécié, il est facile de voir pourquoi Gaga pense qu’il est bourré d’idées.

Elle a ajouté: “C’est drôle parce que je sais que beaucoup d’enfants sur le forum Popjustice n’aimaient pas la vidéo” Alejandro “, mais c’était ma préférée de toutes mes vidéos. Ce n’est pas occupé. Mais c’est peut-être mon propre monstre. “

Lady Gaga est-elle une bonne juge de son propre travail?

«Alejandro» de Lady Gaga

“Alejandro” est une autre vidéo Gaga maximaliste de la période. Il a une chorégraphie intense, un enterrement géant mis en scène, un symbolisme religieux et Gaga portant une coiffe qui rendrait la reine de cœur jalouse. Il est intéressant que Gaga ne considère pas cette vidéo comme “occupée”. Il est également surprenant que “Alejandro” soit la vidéo préférée de Gaga, car elle traite des agressions sexuelles, un sujet bouleversant s’il y en a eu un.

Stimulé par les commentaires susmentionnés de Gaga, Peter Robinson de Time Out a déclaré: “Peut-être que vous n’êtes pas le meilleur juge de votre propre travail.” Gaga a répondu: «Je ne suis certainement pas le meilleur juge. Mais je sais quand je fais de mon mieux. »

Certains fans sont d’accord avec les commentaires de Gaga. D’autres ne le font pas. Quoi qu’il en soit, les fans apprécient l’honnêteté de Gaga à propos de ses sentiments.

