Pourquoi Lady Gaga s’identifie comme une «gentillesse punk»

Lady Gaga fait tout: musicienne, actrice, entrepreneure, artiste, avocate, gentillesse punk. Au milieu de tous ses efforts créatifs, Gaga a toujours prêté une attention particulière à son appel à avoir un impact positif sur le monde. Elle pense que cela fait partie de son travail de faire en sorte que les gens se sentent aimés et à l’aise avec qui ils ont besoin.

Elle le fait, en particulier, avec la Born This Way Foundation, une organisation qui vise à «autonomiser les jeunes, inspirer la bravoure», selon le site Web. Mais, d’une certaine manière, tous ses projets responsabilisent les jeunes et inspirent le courage, comme sa musique et même sa nouvelle ligne de maquillage, Haus Laboratories.

Lady Gaga la gentillesse punk

«Je pense que ma carrière a grandi et changé et que j’ai fait différentes choses, je suis devenu très conscient de ma position dans le monde et de ma responsabilité envers l’humanité et envers ceux qui me suivent. Et je me considère comme une gentille punk. Je repense à tout ce que j’ai fait et je regarde ce que je fais maintenant, et les punks, vous savez, ont une sorte de réputation d’être rebelles, non? ” l’artiste a confié à Oprah Winfrey en novembre.

Elle a poursuivi: «Donc, pour moi, je considère vraiment ma carrière, et même ce que je fais maintenant, comme une rébellion contre toutes les choses du monde que je vois méchantes. La bonté guérit le monde. La gentillesse guérit les gens. C’est ce qui nous rassemble, c’est ce qui nous maintient en bonne santé. »

Gaga dit qu’elle a appris à être gentille avec sa mère.

«J’ai appris de ma mère, Oprah. Quand je rentrais de l’école, si j’étais victime d’intimidation, elle disait toujours: “ Tuez-les avec gentillesse ” et peut-être que “ tuez-les ” est une façon agressive de le dire, mais, vous savez, elle le pensait de la manière la plus gentille des façons. Elle voulait dire: «Ne combattez pas le feu avec le feu; combattre le feu avec de l’eau », a-t-elle expliqué.

Lady Gaga veut que ses fans (et tout le monde) se sentent vus et compris

Gaga était initialement tellement inspirée pour déstigmatiser les problèmes de santé mentale et prendre position contre l’intimidation en raison de sa relation avec ses fans.

«Regarder le public et voir tant de gens qui étaient comme moi, des gens qui se sentaient différents, qui ne se sentaient pas vus ou compris. Et puis voir aussi beaucoup d’enfants qui avaient peur d’être ouverts sur qui ils étaient, c’est devenu une sorte d’expérience existentielle pour moi, où j’ai pensé à ce que cela signifie d’être un individu – je voulais me battre pour ces individus », dit-elle.

«J’ai reconnu très tôt que mon impact était d’aider à libérer les gens par la gentillesse. Je veux dire, je pense que c’est la chose la plus puissante au monde, en particulier dans le domaine de la maladie mentale », a-t-elle poursuivi.

Mais cela ne signifie pas que Gaga veut que tous ses fans soient “courageux” avant de se sentir prêts. Elle veut juste qu’ils se sentent aimés et reconnus où qu’ils soient.

“Il est très facile de dire à quelqu’un:” Soyez courageux “, mais ce n’est pas si facile à pratiquer. Je veux dire, si vous avez honte de qui vous êtes et que vous ne vous sentez pas soutenu par les gens autour de vous, vous avez peur. La honte est puissante. Mais donnez-vous du temps. Permettez-vous de prendre de petites bouchées tous les jours. C’est ce que je dirais: prenez de petites bouffées de bravoure. Je ne dirais pas que c’est une fausse vie. Je dirais que c’est une réalité et que cette réalité peut changer », a-t-elle déclaré.

