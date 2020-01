Pourquoi l’amour de Brad Pitt et Jennifer Aniston l’un pour l’autre «n’est jamais mort»

Les SAG Awards attirent certains des jeunes talents les plus brillants d’Hollywood. Les fans aiment les voir se mêler à nos vétérans de célébrités classiques préférés.

Une rencontre fortuite entre deux personnes a mis le feu à Internet avec des spéculations. C’était magique et sans effort. Brad Pitt et Jennifer Aniston ont eu un échange chaleureux, tous les deux souriants et vraiment heureux de se voir.

Est-ce le signe d’une réunion potentielle que nous espérions tous secrètement? Les papillons pourraient-ils être de retour pour Aniston et Pitt? Un expert a pesé les preuves qui suggèrent que leur amour n’est jamais vraiment mort.

Jennifer Aniston et Brad Pitt sont un couple de célébrités que tout le monde aimait

Brad Pitt et Jennifer Aniston | Richard Corkery / NY Daily News Archive via .

Il semble depuis toujours qu’Aniston et Pitt étaient le couple de rêve. C’était en 1998 pour être exact, et les deux se sont rencontrés à cause de leurs agents.

Aniston embrassait son rôle de Rachel sur Friends à l’époque. Elle a dit à Diane Sawyer dans une interview de 2004 que leurs agents les avaient installés, et la première réunion était «très amusante» et «très facile».

Ils ont cliqué, et l’Amérique a cliqué avec eux. Le couple s’est marié en 2000 à Malibu.

L’Amérique a apprécié la présence du couple à l’écran, lors d’événements sur le tapis rouge et de la chimie naturelle lors des interviews. Ils étaient authentiquement connectés, et de nombreuses sources citent qu’aucune n’a semblé plus heureuse depuis leur séparation en 2005.

La scission controversée de Jennifer Aniston et Brad Pitt

Quand Aniston et Pitt ont divorcé, c’est survenu une vague de controverse et de rumeurs d’infidélité. Peu de temps après, Pitt a rencontré Angelina Jolie lors de la fusillade de M. et Mme Smith, et les deux sont rapidement devenus un élément.

Ils sont restés en couple les années suivantes et se sont finalement mariés en 2014. Aniston a pu avancer, peut-être plus vite que les fans. Elle s’est également remariée en 2015 avec Justin Theroux.

Les deux mariages se sont dissous depuis, laissant à la fois Aniston et Pitt sur le marché des rencontres. Cette porte pourrait-elle être ouverte, même juste un peu, pour une deuxième tentative de célébrité?

La rencontre fortuite de Jennifer Aniston et Brad Pitt

Dans une interview téléphonique avec Page Six, un expert souligne que le couple autrefois célèbre peut encore avoir une connexion. Le Dr Lillian Glass a analysé les interactions récemment virales entre Aniston et Pitt.

Elle dit que leur contact visuel était synchronisé, ce qui est énorme. Glass est l’auteur de plusieurs livres, dont «The Body Language Advantage», et connaît certainement une chose ou deux sur la communication non verbale. Elle a ensuite commenté le besoin apparent de toucher du couple, même si c’était uniquement à la main ou avec un câlin amical.

Il y a un niveau évident de confort entre les deux. Bien sûr, les fans n’avaient pas besoin d’un expert pour leur dire ce qu’ils soupçonnaient déjà.

Brad Pitt et Jennifer Aniston ne sont que des amis

Aniston, 50 ans, et Pitt, 56 ans, se disent tous deux amis avec un respect sincère pour le bonheur et le succès de chacun. Il y a des rumeurs selon lesquelles Pitt s’est excusé auprès d’Aniston il y a des années pour son comportement de «mauvais petit ami».

Depuis que les deux sont restés amis et Pitt était récemment présent à la fête du 50e anniversaire d’Aniston. Après tout le buzz entourant les photos des coulisses des SAG Awards, Pitt dit qu’il n’a pas vu la frénésie médiatique et préfère rester béatement inconscient, selon Entertainment Tonight.

Ainsi, bien que tous les indices non verbaux indiquent une réunion potentielle, pour le moment, les deux stars conservent leur statut d’amitié. Mais, tout comme le Dr Glass, certains ne peuvent s’empêcher de se demander s’il y avait plus à cette rencontre amicale. Il y en a qui s’alignent avec «l’équipe Jen» qui pense qu’elle est mieux seule et préfère qu’elle ne retombe pas sur les erreurs du passé. Ils peuvent avoir leur souhait pour l’instant. Le reste d’entre nous peut cependant s’accrocher à cette étincelle d’espoir.