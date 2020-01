Pourquoi Lauren Holly a-t-elle quitté le spectacle?

Les acteurs vont et viennent sur “NCIS”, mais il y a des personnages dont les fans restent curieux. Lauren Holly, qui a joué le réalisateur Jenny Shepard des saisons trois à cinq, continue de poser des questions aux téléspectateurs. Pourquoi Lauren Holly a-t-elle quitté «NCIS»? Voici ce que sait le Showbiz Cheat Sheet.

Films et émissions de télévision de Lauren Holly

Pauley Perrette, Côte de Pablo et Lauren Holly | Imagerie Mathew / FilmMagic

Lauren Holly a fait ses débuts d’actrice dans un épisode de 1984 de «Hill

Street Blues “intitulé” Ewe and Me Babe “. Elle a joué le personnage Carla Walicki.

Holly a obtenu son premier rôle de télévision récurrente dans la série “Picket Fences”

dans lequel elle a joué Maxine Stewart de 1992 à 1996. Elle est ensuite passée à la star

dans “Chicago Hope” en tant que Dr. Jeremy Hanlon de 1999 à 2000. Holly a rejoint le casting

de «NCIS» en tant que directrice Jenny Shepard en 2005 et a quitté en 2015.

Bien que Holly ait commencé à la télévision, elle a également joué

dans de nombreux films tout au long de sa carrière. Holly a fait ses débuts au cinéma dans le film de 1985

“Seven Minutes to Heaven”, dans lequel elle a joué le personnage Lisa. Son autre film

les rôles incluent des apparitions dans «Dumb and Dumber», «Beautiful Girls», «Sabrina»,

et “Ce que veulent les femmes.”

Lauren Holly ne pensait pas pouvoir faire carrière d’actrice

Lauren Holly en 2007 | Pascal Le Segretain / .

Bien que Holly ait réussi sa carrière d’actrice, elle

au départ, elle ne pensait pas pouvoir gagner sa vie en tant qu’actrice. Elle a dit

le Vancouver Sun, elle pensait que jouer ne serait qu’un hobby. “Agir était, dans mon

l’esprit, pas quelque chose dont je pourrais faire une vocation, c’était un passe-temps que je

aimé », a déclaré Holly. «Quand je suis allé au collège, j’ai fait une pièce avec un réalisateur invité

sur un coup de chance. Francis Ford Coppola et son partenaire producteur Fred Roos, qui dirigeait

Zoetrope Studios, m’a vu dedans et m’a engagé pour mon premier film pendant mon senior

année de collège. “

Pourquoi Lauren Holly a quitté ‘NCIS’

Cote de Pablo et Lauren Holly | Imagerie Mathew / FilmMagic

Deux événements ont conduit au départ de Holly «NCIS». Un de

les raisons pour lesquelles Holly a quitté «NCIS» était parce qu’elle s’ennuyait à jouer

Jenny Shepard. Elle était prête à passer à autre chose et à essayer quelque chose de différent.

Les producteurs ont également décidé qu’il était temps de se débarrasser de son personnage, elle était donc

tué pendant la saison 5. «Pour être honnête, maintenant que le bug de travail m’avait mordu

encore une fois, je me suis ennuyé avec ma partie du «directeur». Ensuite, la décision a été prise

pour me tuer, et le garçon l’a fait. Environ cinq façons différentes! », A écrit Holly

sur son site Web.

Quelle est la prochaine étape pour Lauren Holly

Cette année, Holly rejoint le casting de la série Netflix «Tiny

Little Things. »L’émission donne aux téléspectateurs un aperçu de la vie de Monique

(joué par Holly), le directeur d’une école de ballet. Monique est une ancienne danseuse

qui se bat pour le succès des danseurs et de l’école. Autres acteurs

comprennent Shaun Benson, Brennan Clost, Kylie Jefferson et Anna Maiche.

