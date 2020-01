Pourquoi le chanteur country Chase Rice est énervé par le baccalauréat

Lorsque Chase Rice a signé pour faire une apparition sur Peter Weber saison de “Le célibataire” il ne s’attendait pas à faire partie de l’histoire.

Comme les avant-premières l’ont révélé, Rice et l’une des participantes, Victoria Fuller, ont eu une relation intime avant de se lancer dans l’émission. Bien que l’équipe de gestion de Rice ne pense pas que les producteurs de la série apporteraient ces informations lors du tournage d’une performance pour la saison en cours, ils l’ont fait, bien sûr, et cela se déroulera dans l’épisode de ce soir.

“J’étais énervé. J’étais vraiment énervé pour être honnête”, a déclaré Rice dans une interview avec Fitz le matin. “J’allais là-bas pour essayer de promouvoir” Lonely If You Are “et” Eyes On You “, et je ne voulais rien avoir à faire … S’il y a quelque chose que j’ai toujours voulu, c’est que ça n’a rien à voir avec le drame de ce spectacle. “

Les deux se retrouvent face à face lors de l’un des rendez-vous individuels de Victoria avec Peter – et leur histoire est quelque chose que l’un des autres candidats peut ou peut ne pas avoir divulgué sur le blog de spoiler Bachelor Reality Steve, qui a déclaré qu’ils étaient un chose en octobre.

“Je la connais, nous avons passé une nuit ensemble à Charlotte. C’est une fille cool d’après ce que je sais d’elle. Je n’ai eu aucun problème avec elle, je n’ai eu aucun problème avec lui”, a poursuivi Rice. “Je savais qu’elle allait participer à l’émission. J’étais toujours surprise. J’étais encore assez surprise. J’ai dit à mon manager et à mon publiciste et ils se disaient ‘Ne t’inquiète même pas pour ça. Ils ne vont pas faire ça pour vous, c’est une étrange coïncidence, mais ils ne le feront pas, il n’y a aucun moyen qu’ils vous fassent ça. “”

Bien qu’il ne pensait pas que la série ait jamais surpris un invité comme ça auparavant, ils l’ont fait – et c’est quelque chose qu’il a estimé à la fois “exagéré” et “inutile”.

“Je ne m’y attendais pas, mais au bout du compte, c’est arrivé”, a-t-il ajouté. “Je ne sais pas si ce sont les producteurs, ou s’ils ont juste eu la chance d’enfer. Je sais ce que je pense, mais je vais laisser tout le monde comprendre ce qu’ils pensent.”

Il a ajouté qu’il ne se mettrait jamais dans la position de Peter en tant que “The Bachelor”, disant qu’il n’y avait “pas une chance en enfer” qu’il ferait le show. “A moins qu’ils ne m’aient payé un milliard de dollars”, a-t-il ajouté, affirmant qu’il ne voulait pas mettre sa vie entre les mains d’un producteur de télévision.

“Je le ferais pour un milliard de dollars”, a-t-il ajouté. “Donnez-moi un milliard et je le ferai.”

Un représentant de “The Bachelor” n’était pas immédiatement disponible pour commenter. L’émission est diffusée le lundi sur ABC.