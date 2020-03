Pourquoi le chirurgien général a lancé un appel à l’action contre le coronavirus à Kylie Jenner

Le chirurgien général, le Dr Jerome Adams, a lancé un appel à l’action pour les influenceurs des médias sociaux.

Apparaissant dans “Good Morning America” ​​jeudi, le Dr Adams a été invité à faire comprendre l’importance de la distanciation sociale aux milléniaux et à la génération Zers qui ne tiennent peut-être pas compte des avertissements actuels. Le sujet est apparu après que les photos et les vidéos de Spring Break à Miami soient devenues virales, car une tonne d’étudiants ont été vus faire la fête sans souci dans le monde, malgré la croissance pandémie de coronavirus.

“J’ai un jeune de 15 ans, 14 ans et plus je leur dis de ne pas faire quelque chose, plus ils veulent le faire”, a déclaré le Dr Adams sur “GMA”.

“Ce que nous devons faire, c’est obtenir nos influenceurs sociaux – Kevin Durant, Donovan Mitchell, nous devons obtenir Kylie Jenner – nous devons faire connaître nos influenceurs sur les réseaux sociaux et aider les gens à comprendre que c’est sérieux. Les gens meurent. “

Il a également averti qu’à mesure que de nouvelles informations arrivent et que de nouveaux cas sont découverts, les jeunes peuvent être plus à risque qu’ils ne le pensaient initialement. Il a également déclaré qu’ils risquaient de propager le virus aux générations plus âgées.

L’appel à l’action d’Adams intervient après que les trois personnes qu’il a mentionnées ont averti leurs millions d’adeptes de la pandémie.

Jenner a raconté sa distanciation sociale à ses 160 millions de fans sur ses histoires Instagram. “Un autre rappel quotidien pour prendre cette distanciation sociale au sérieux et se mettre en quarantaine”, a-t-elle écrit hier, ajoutant “nous avons eu ça” et plaisantant sur sa grossesse secrète “l’a préparée” à cela.

Le 16 mars, Mitchell a tweeté, “Pratiquez l’éloignement social” et “Je vois des gens toujours sortir et aller dans des bars, des restaurants, des plages, etc … en tant que pays, aidons les autres et restons à l’intérieur” à ses 663.4000 abonnés.

Et après que Durant ait été testé positif au virus, il a publié le 17 mars une déclaration disant: “Tout le monde, faites attention, prenez soin de vous et mettez en quarantaine. Nous allons passer au travers.”

