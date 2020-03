Pourquoi le groupe a décidé de combiner les concepts et de faire une «carte de l’âme: 7»

BTS a sorti son nouvel album Map of the Soul: 7 le 21 février. Dans le prolongement de leur EP Map of the Soul: Persona 2019, l’album combine les concepts Shadow and Ego de Carl Jung et explore ensemble les sept dernières années de BTS. Lors d’une récente conférence de presse, RM a révélé pourquoi BTS a combiné les deux concepts pour créer un album au lieu d’avoir deux albums distincts.

BTS | Efren Landaos / Echoes Wire / Barcroft Media via .

Les fans soupçonnaient que l’album s’appellerait quelque chose de différent

Pendant des mois, les fans ont soupçonné que le prochain album de BTS s’appellerait Map of the Soul: Shadow. ARMY pensait également que l’album adopterait un concept plus sombre, similaire à l’ère Wings de BTS.

Dans le clip de «Intro: Persona», «Map of the Soul» est écrit avec les mots «Persona», «Shadow» et «Ego» sur un tableau noir. Map of the Soul: Persona étant le premier, les fans ont supposé que Map of the Soul: Shadow et Map of the Soul: Ego étaient les prochains albums de la série.

Après les performances du BTS Awards à la fin de 2019 et au début de 2020, certains fans ont commencé à soupçonner que le prochain album s’appellerait Map of the Soul: Ego. Lors de la performance de BTS aux Melon Music Awards 2019, «Ego» a été écrit plusieurs fois dans la salle de classe pour «Intro: Persona».

Dans un magnétoscope pour la performance de BTS aux Golden Disc Awards, RM a mentionné le mot «Ego» à plusieurs reprises. Après la représentation, les fans ont réalisé que la narration était une citation de Carl Jung, et qu’elle se trouve au tableau dans le clip «Intro: Persona».

L’album de BTS «Map of the Soul: 7» combine les concepts

En fin de compte, BTS et Big Hit Entertainment ont intitulé l’album Map of the Soul: 7. Il comprend cinq chansons de l’EP Map of the Soul: Persona de BTS et de nouvelles pistes qui incluent les concepts Shadow et Ego. Avec l’incorporation de la psychologie de Jung, Map of the Soul: 7 couvre ensemble les sept dernières années de BTS.

«Map of the Soul: 7 est un album qui revient sur les sept années passées par les sept membres en équipe. Dans notre précédent album Map of the Soul: Persona, nous parlions du monde, de la joie de l’amour et de notre image. Dans ce nouvel album, nous voulions aborder différentes choses telles que nos expériences qui nous ont amenés ici et les émotions sincères que nous ressentons dans le moment. Cela révèle notre moi intérieur profond que nous voulions cacher, et en même temps, nous confessons notre découverte que ce sont aussi nos vrais moi », a déclaré Jin à propos de l’album.

Pourquoi BTS a combiné des concepts sur «Map of the Soul: 7»

Lors de la conférence de presse de BTS à Séoul, le groupe a révélé pourquoi Map of the Soul: 7 inclut les concepts Persona, Shadow et Ego de Jung. En 2019, BTS a pris ses premières vacances prolongées depuis ses débuts. RM a expliqué que cela avait légèrement repoussé leur retour prévu.

“Certains d’entre vous se demandent peut-être pourquoi nous avons combiné les concepts de Shadow et Ego dans un seul album”, a déclaré RM. «L’année dernière, nous sommes partis en vacances prolongées, après des discussions avec l’entreprise, le retour a été légèrement repoussé.»

Il a poursuivi: «De retour dans 10 mois, nous voulions raconter des histoires plus nombreuses et meilleures. Nous avons donc discuté de rassembler les idées de l’ombre et de l’ego. C’est pourquoi l’album contient à la fois nos ombres, les difficultés que nous avons rencontrées et notre ego, notre acceptation d’eux comme faisant partie de nous. “