Pourquoi le maquillage du Super Bowl de Jennifer Lopez a pris 10 heures

Jennifer Lopez est une superstar de renommée mondiale qui est célèbre pour tout faire – de la danse en talons hauts au chant de ses chansons à succès. Lopez est dans l’industrie du divertissement depuis plus de deux décennies et continue de tuer le jeu.

Plus récemment, Lopez s’est produite lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2020, et bien que sa performance soit remarquable pour de nombreuses raisons, de nombreux fans ne pouvaient pas en avoir assez de son look beauté brillant et sensuel.

Récemment, le maquilleur de Lopez a expliqué comment il avait préparé le visage de Lopez pour le grand jour et les raisons pour lesquelles il avait fallu 10 heures pour se préparer parfaitement au Super Bowl.

Jennifer Lopez est connue pour son «éclat»

Jennifer Lopez | Kevin Winter / .

Depuis qu’elle a fait irruption sur la scène au milieu des années 90, Jennifer Lopez fait des vagues avec sa beauté indéniable et son sens du style.

Bien que Lopez ait expérimenté avec beaucoup de looks différents au début de sa carrière, elle a rapidement trouvé un look beauté particulier qui fonctionne particulièrement bien pour elle et elle le rock depuis. La «lueur» J-Lo fait référence à la façon éthérée dont sa peau semble briller de l’intérieur, quelle que soit la saison.

Pour son look beauté éclatant, Lopez privilégie beaucoup de produits bronzants, surligneur et à base de crème qui améliorent sa peau. De nombreux artistes maquilleurs célèbres ont proposé des didacticiels aux fans désireux de reproduire l’éclat de Lopez, la plupart d’entre eux recommandant aux fans de perfectionner leur peau avant d’utiliser des produits.

Pourtant, bien que de nombreux fans et célébrités aient essayé de sortir leur propre version du look de Lopez, il ne fait aucun doute qu’elle est la maîtresse de la “lueur”.

Qu’est-ce qui a inspiré la maquilleuse de Jennifer Lopez?

Pour sa performance au Super Bowl Halftime Show, les fans s’attendaient à ce que Lopez monte sur scène en balançant une version de son look beauté signature. Pourtant, elle a choqué tout le monde quand elle est sortie avec un œil fumé audacieux qui accentuait son costume brillant et ses cheveux méchés.

Bien que son look ait pu sembler relativement sans effort, comme la maquilleuse de Lopez l’a récemment révélé, c’était un travail de préparation toute la journée.

Scott Barnes, qui travaille avec Jennifer Lopez depuis des années, a ouvert ses portes, déclarant que préparer son client pour sa performance était une tâche exigeante en main-d’œuvre qui a commencé à 10 heures du matin ce matin-là.

Barnes a admis qu’il se tournait vers les mannequins des années 90 pour trouver l’inspiration derrière son look Halftime Show, un maquillage qui serait magnifique avec les tenues en cuir scintillant qui seraient si centrales à la performance.

Quels produits la maquilleuse de Jennifer Lopez a-t-elle utilisés?

Barnes a révélé qu’il était arrivé chez Lopez vers 10h30 le matin du Super Bowl et avait travaillé sur son maquillage de façon sporadique tout au long de la journée, alors que Lopez faisait d’autres préparatifs pour son grand moment.

Selon Barnes: «Elle faisait des répétitions, nous faisions des raccords, puis les ongles ont commencé, et les cheveux, puis le maquillage. Mais je ne l’ai pas encore fini, alors j’ai quitté la maison vers 15 heures. avec une escorte de police. ”

Barnes a recommencé à se maquiller vers 16h30. et a travaillé jusqu’à 17h30, moment auquel Lopez était prêt à commencer à faire des répétitions pour le spectacle.

Quant aux produits qu’il a utilisés sur Lopez pour la représentation du spectacle de la mi-temps, Barnes a révélé qu’il préférait les produits de Marc Jacobs, y compris la poudre bronzante Marc Jacobs et un eye-liner en gel Marc Jacobs qui, selon lui, «lui ont sauvé la vie» et ont rendu l’œil enfumé de Lopez parfaitement audacieux.

Barnes a également utilisé certains produits de sa propre ligne, y compris des brillants à lèvres et un kit de surligneur qui, selon lui, sont “brillants et voyants”.

Certes, le travail de Barnes a rendu la beauté de Lopez pour le spectacle de la mi-temps vraiment emblématique.