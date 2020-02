Pourquoi le mari de cette saison 10 a-t-il maudit sa femme, discuté avec des producteurs à vie et jeté sa bague?

Brandon

Reid et Taylor Dunklin ont tout de suite heurté de grosses bosses sur la route après

le jour de leur mariage le jour de leur mariage à première vue.

Le couple de la saison 10 du MAFS semblait inadapté à

de nombreux téléspectateurs. Taylor, qui est sortant et très actif sur les réseaux sociaux, semblait

pour bien s’ajuster au projecteur. Pendant ce temps, le plus introverti de Brandon a soufflé

à Taylor pour le filmer alors qu’il ronflait et semblait trop soucieux de prospérer

pendant que les caméras étaient allumées.

Alors que Taylor et Brandon semblaient avoir fait des progrès dans leur relation pendant leur lune de miel au Panama, l’épisode du 5 février de Married at First Sight ne s’est pas bien terminé pour le nouveau couple. Taylor a révélé que Brandon était stressé par l’équipe de production à vie et était souvent «grossier» avec les producteurs du MAFS.

Brandon a affirmé qu’il était une personne «très privée»

Après leur argument au sujet de la vidéo sur le ronflement de Taylor, Brandon a d’abord admis qu’il avait eu tort. “Taylor et moi avons eu quelques bosses sur la route”, a déclaré la star du MAFS. “Je n’ai pas l’habitude d’avoir des caméras sur mon visage, et je suis une personne très privée.”

La réticence de Brandon à filmer semble suggérer qu’il avait des problèmes avec le spectacle lui-même. “Demander à quelqu’un de me dire quand et où aller et ce que je peux et ne peux pas faire, ce fut un peu difficile pour moi”, a-t-il avoué.

Les choses n’ont fait qu’empirer à partir de là, car Taylor a partagé que Brandon ne traitait souvent pas l’équipage avec respect.

Il s’est disputé avec l’équipage «Marié à première vue»

Dans un clip des coulisses du tournage de MAFS, Brandon s’est disputé amèrement avec un producteur à vie et plusieurs membres de l’équipe de tournage.

“Je pensais que tu avais dit que nous allions chercher de la nourriture, Brandi”, a-t-il lancé à un producteur.

“C’est en route”, a-t-elle promis. Brandon a répondu en l’accusant d’avoir essayé de «jouer avec lui».

“Je n’essaye pas de te jouer, j’essaye juste de suivre

votre histoire, point final », a insisté le producteur.

C’est là que le pasteur

Cal Roberson, l’un des trois experts du MAFS qui organise le

mariages, a expliqué que Brandon n’était pas exactement le casting le plus coopératif

membre.

“Brandon est toujours aux prises avec les pressions de la documentation”, a déclaré le pasteur Cal. Mais il a dit que les caméras étaient comme une métaphore de l’autocuiseur d’un tout nouveau mariage avec un étranger. “Si vous ne pouvez pas gérer cela, comment allez-vous gérer les véritables rigueurs du mariage?”, A-t-il demandé.

Dans le cas de Brandon, du moins selon Taylor, la réponse serait «pas bien».

«Nous traversons beaucoup de tournages», a-t-elle expliqué. «Je m’adapte mieux que lui. Il y a des choses qu’il dit à la production avec lesquelles je ne suis pas d’accord. Il est un peu abrasif et très grossier. ”

Le mari de Taylor a tenté d’interférer avec le tournage

C’est là que l’enfer s’est déchaîné. Brandon tenait un verre directement contre la caméra pour que le caméraman ne puisse pas le filmer.

“J’essaie juste de faire mon travail, mon frère”, a protesté le membre d’équipage.

Mais la star de Married at First Sight n’a pas bougé. «10 minutes», a insisté Brandon. “Donne moi 10 minutes.”

“Tu as eu toute la matinée!” Rétorqua Brandi. Elle a finalement baissé le pied en annonçant: «Nous vous documentons, donc si vous allez chercher de l’eau, nous allons chercher de l’eau. Si vous allez au bar pour prendre un verre, nous allons au bar pour prendre un verre. ”

Le comportement de Brandon a changé alors qu’il claquait froidement: “Eh bien, nous allons nous asseoir ici dans cet ascenseur alors.”

Le mari de Taylor a jeté sa bague avant de la maudire

Selon Taylor, les choses n’ont fait qu’empirer à partir de là.

“Je dis aux producteurs de me laisser parler à Brandon, et je dis à Brandon que la personne difficile avec laquelle vous êtes devant la caméra n’est pas quelqu’un avec qui j’aimerais vraiment être marié”, a expliqué Taylor. «Je veux être marié à la douce et gentille Brandon.»

Son nouveau mari n’a apparemment pas apprécié cela. Comme Taylor l’a dit, il a répondu en criant: “Oh, vous ne voulez pas me marier!”

Le combat a continué de s’intensifier: «Il enlève sa bague», a poursuivi Taylor. “Il le jette et dit:” Nous ne devons pas être dans ce mariage. “Et il part.”

L’épouse de la MAFS a fait leurs valises pour les deux et l’a finalement amenée dans le bus, où Brandon “avait une fusion complète.” Les autres couples de la saison 10 ont regardé dans un silence choqué alors que Brandon criait et maudissait Taylor et l’équipe à vie .

«J’ai essayé», a commencé Taylor en montant dans le bus pour l’aéroport.

“Vous n’avez pas essayé de faire de la merde!” Rétorqua Brandon. “Tu sais quoi, putain de toi, Taylor!” Et quand quelqu’un l’a averti de “se calmer”, Brandon a répondu dans un souffle, “Je vais me calmer quand je serai à Washington.”