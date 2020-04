Pourquoi le père de Pearl semble-t-il si familier?

Dans l’épisode flashback de Little Fires Everywhere, les téléspectateurs ont pu voir comment Mia et Elena sont devenues les mères qu’elles sont aujourd’hui. Le père de Pearl, Joe, a finalement été présenté dans l’épisode, et il peut sembler familier à certains. Le personnage est interprété par Jesse Williams – un acteur qui est apparu dans un certain nombre de projets télévisés et cinématographiques populaires.

Qui est Jesse Williams et dans quoi d’autre était-il?

Jesse Williams est un acteur américain qui a commencé sa carrière d’acteur en 2006 lorsqu’il est apparu dans un épisode de Law & Order. Au début de sa carrière, il a figuré dans des émissions comme Beyond the Break, Greek et The Washingtonienne. L’acteur a également joué des rôles dans un certain nombre de films populaires, notamment The Sisterhood of the Traveling Pants 2, The Cabin in the Woods et Brooklyn’s Finest.

En 2009, Williams a été interprété dans le rôle récurrent du Dr Jackson Avery dans le drame médical à succès ABC, Grey’s Anatomy. Il fait partie de la série depuis 11 saisons et fait toujours partie du casting principal. Williams a également transféré son rôle Grey’s Anatomy à Seattle Grace: Message of Hope et Station 19.

La star de “Little Fires Everywhere” était professeur d’histoire

Dans une interview avec Essence en 2015, Williams a révélé qu’il était professeur d’histoire au lycée avant de passer au théâtre. Il a dit qu’il était toujours passionné d’histoire et d’enseignement, mais qu’il voulait aussi faire plus pour aider les communautés mal desservies.

“Je pensais qu’il y avait des façons de raconter des histoires qui pouvaient avoir beaucoup de valeur dans les communautés, à qui on dit constamment qu’elles ne viennent de rien”, a-t-il déclaré au point de vente. «J’ai décidé de participer au processus de narration et j’ai appris que vous pouvez réellement faire beaucoup de bien à la caméra, en donnant vraiment la parole aux personnages et aux intrigues. J’ai commencé sur scène à New York et j’ai fait du Law & Order. J’ai eu de la chance à quelques reprises pour certains petits rôles, des films sympas et une petite émission intitulée Grey’s Anatomy. ”

Jesse Williams est également activiste, réalisateur et producteur

En 2016, Williams a joué et produit le film documentaire BET, Stay Woke: The Black Lives Matter Movement. Il travaille et dirige également de nombreux projets relatifs aux droits civiques, notamment The Advancement Project et le site Web Question Bridge: Black Males. Il a également écrit pour des médias comme The Huffington Post et ..

Lors des BET Awards 2016, Williams a reçu un prix humanitaire. Dans son puissant discours d’acceptation, il a abordé des sujets tels que l’inégalité raciale et la brutalité policière. Peu après sa diffusion, le discours est devenu viral.

Rôle de Jesse Williams dans «Little Fires Everywhere»

Dans la série Hulu, Little Fires Everywhere, Williams incarne Joe Ryan, le père biologique de Pearl (Lexi Underwood). Comme on le voit dans l’épisode du flashback, lui et sa femme Madeleine (Nicole Beharie), demandent à une jeune Mia (Tiffany Boone) d’être la mère porteuse de leur bébé.

On ne sait pas si le personnage de Williams reviendra ou non dans les épisodes restants de la saison. Mais si Pearl insiste pour trouver son père, il pourrait bientôt faire une nouvelle apparition.

De nouveaux épisodes de Little Fires Everywhere sont diffusés les mercredis sur Hulu.