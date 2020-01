Pourquoi le prince Charles a dégoûté son père, le prince Philip, de grandir

On pense souvent que les membres de la famille royale sont absolument parfaits, cependant, les fans sont bien conscients du fait que ce n’est pas vrai. Quand nous les voyons, ils se présentent toujours de la meilleure façon possible, impeccablement vêtus et sur leur meilleur comportement.

Ce que nous ne réalisons souvent pas, c’est que la famille royale est aussi humaine que nous. Derrière des portes closes, nous pouvons compter sur le fait qu’ils ont définitivement leur mauvaise humeur, leurs disputes, et même passent par des phases en grandissant qui ne font pas exactement plaisir à leurs parents.

Le prince Charles ne fait certainement pas exception à cette règle. Bien qu’il soit bien à l’âge adulte, avec ses propres enfants et petits-enfants, le futur roi peut sûrement se souvenir de ses jours d’enfant et d’adolescent vivant aux yeux du public tout en essayant de trouver son chemin dans le monde comme n’importe qui d’autre de son âge. .

En fait, il était comme le reste d’entre nous à bien des égards que ses parents ont souvent perdu patience avec lui. Voyons comment le prince Charles a dégoûté son père, le prince Philip, alors qu’il grandissait.

La famille du prince Philip et de la reine Elizabeth

La reine Elizabeth est peut-être le monarque au pouvoir de la Grande-Bretagne, mais elle et son mari, le prince Philip, ont une famille assez typique. Ils se sont mariés en 1947 lors d’une somptueuse cérémonie à l’époque où la reine était encore connue sous le nom de princesse Elizabeth.

Au cours de leur mariage, ils ont eu quatre enfants: Charles, qui est connu comme le prince de Galles; Anne, qui a le titre de princesse royale; Andrew, le duc d’York; et Edward, comte de Wessex. Les quatre enfants sont maintenant mariés et ont leur propre famille.

Le prince Charles est le premier-né et est également l’héritier du trône britannique

En tant qu’enfant aîné du prince Philip et de la reine, le prince Charles est dans la lignée directe de la succession et est actuellement le premier en ligne avec le trône britannique. Bien que ce soit un merveilleux honneur, il ne va pas sans sa juste part de pression.

Selon E! News, le futur roi doit faire face à une énorme attention de la part des médias, et à peu près tout ce qu’il fait est surveillé. Depuis le jour de sa naissance, il a été au centre de l’attention des médias, et ce n’est certainement pas facile.

Être le futur monarque demande beaucoup de temps, ce à quoi peu de gens peuvent s’identifier. Par conséquent, il est parfois assez stressant et peut être assez difficile à gérer.

La relation du prince Charles avec son père

Prince Charles

Ils sont peut-être aux yeux du public, mais cela a-t-il empêché le prince Charles et son père d’avoir une relation père-fils typique? Eh bien, c’était pour le moins complexe.

Le prince Charles était extrêmement sensible et leurs personnalités avaient tendance à se heurter à certains moments. Il y avait des moments où il ressentait du ressentiment envers le prince Philip, et ils n’avaient vraiment pas la relation étroite que tant de gens aspiraient.

Pourquoi le prince Charles a dégoûté son père quand il était grand

Presque tout le monde passe par une phase ou deux quand ils ennuient vraiment leurs parents, mais pourquoi le prince Philip a-t-il vraiment été «dégoûté» par son fils aîné? Apparemment, le prince Charles s’est développé lentement et Philip ne pouvait pas le gérer.

Le prince Charles pleurait facilement, autre chose que son père n’aimait pas exactement. Mais, surtout, le prince Philip était «dégoûté» parce que son fils aîné, qui serait un jour roi de Grande-Bretagne, n’avait pas de résilience ni de compétences sociales.

Même s’ils n’avaient pas la meilleure relation il y a toutes ces années, il semble que les choses aient changé et les deux princes sont assez proches aujourd’hui.