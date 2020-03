Pourquoi le prince Charles est bouleversé par le prince Harry et le prince William de ses fils, selon une source royale

Depuis le couronnement de la reine Elizabeth II en 1952, le monde a vu cette famille remarquable accueillir plusieurs nouveaux membres dans sa famille et pleurer avec eux alors qu’ils ont subi de nombreuses pertes tragiques. Tout au long des bons et des mauvais moments, une chose qui semblait rester un facteur constant était la façon dont les fils du prince Charles, le prince William et le prince Harry, se tenaient toujours côte à côte. Peu importe ce qui se passait dans le monde, ces deux frères restaient un front uni et se soutiendraient mutuellement de façon épaisse et mince.

Maintenant, cependant, les deux frères semblent s’être séparés au cours des derniers mois. En fait, la dernière fois qu’ils ont été vus ensemble en public, ils ont eu une brève, mais maladroite, interaction les uns avec les autres.

Beaucoup de gens se sont demandé ce que le prince Charles pensait de la chute du prince Harry et du prince William. Le duc de Cornouailles est-il en colère contre ses deux fils en ce moment? Un initié royal semble le penser.

La relation du prince Harry et du prince William

Le prince William et le prince Harry ont toujours agi plus comme de meilleurs amis que comme frères et sœurs. La plupart des gens ont des souvenirs d’enfance traumatisants de leur frère aîné les fourrant dans un panier à linge ou les enfermant dans un placard.

Pour le prince Harry, cependant, son frère aîné semblait toujours être un ami proche et un protecteur. Étant donné que les deux garçons étaient très petits, ils semblaient toujours les plus heureux lorsqu’ils étaient côte à côte.

En grandissant, ils partageaient certains des mêmes amis et avaient les mêmes passe-temps et intérêts. Ils étaient si proches, lorsque les deux frères se sont mariés à leurs épouses, ils s’étaient demandé d’être leur meilleur homme – même si avoir un meilleur homme à un mariage n’est pas vraiment une tradition royale.

Même si les frères semblaient plus proches que jamais, des rumeurs ont commencé à tourbillonner sur une prétendue querelle au moment où le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex ont commencé à sortir ensemble.

Au début, les rumeurs suggéraient que la femme de Meghan et du prince William, Kate, la duchesse de Cambridge, ne s’aimaient pas. Une source avait même déclaré que Meghan était si désagréable avec Kate que la future reine consort avait en fait commencé à pleurer lorsque sa fille, la princesse Charlotte, était vêtue d’une robe à porter au mariage du prince Harry et de Meghan.

La querelle entre Meghan et Kate n’avait cependant jamais été confirmée. Et beaucoup de gens pensaient que c’était en fait le prince William et le prince Harry qui se disputaient une fois que Meghan est entrée en scène.

Une fois que Meghan et le prince Harry ont dit «oui», les frères ont semblé passer moins de temps ensemble. Cependant, de nombreux fans l’avaient attribué au fait que les deux frères avaient maintenant leur propre famille et n’avaient pas assez de temps à passer l’un avec l’autre.

La faille royale entre les princes

Pour la première année où le prince Harry et Meghan se sont mariés, les rumeurs d’une querelle fraternelle ont continué de croître, mais peu de gens y ont vraiment cru. Cependant, en 2019, le prince Harry a été présenté dans un documentaire intitulé Harry et Meghan: An African Journey, et avait admis aux caméras que les rumeurs sur sa querelle avec le prince William étaient légèrement vraies.

“Nous sommes frères et nous serons toujours frères”, a déclaré le prince Harry dans le documentaire. “Nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment, mais je serai toujours là pour lui, car je sais qu’il sera toujours là pour moi … La majorité de ces trucs [in the media] est créé à partir de rien, mais vous savez, en tant que frères, vous savez, vous avez de bons jours, vous avez de mauvais jours. “

Quelques mois plus tard, en janvier de cette année, le prince Harry et Meghan ont annoncé qu’ils quitteraient leurs fonctions royales. Non seulement cela a été un choc pour le monde entier, mais la nouvelle a apparemment également pris le prince William, le prince Charles et la reine Elizabeth II au dépourvu.

Après que le prince Harry eut une réunion privée avec sa grand-mère, son père et son frère, il a été décidé que le prince Harry et Meghan perdraient leurs titres royaux et ne pourraient plus travailler sur leurs nombreux organismes de bienfaisance à titre royal.

Le prince Harry et Meghan ont alors décidé de déménager au Canada, et jusqu’à présent, les frères semblent plus éloignés que jamais.

Le prince Charles est mécontent de la façon dont le prince William et le prince Harry agissent

Il doit être difficile pour toute la famille royale de voir que le prince William et le prince Harry ne sont plus aussi proches qu’avant. Mais selon Page Six, la querelle du frère est particulièrement difficile à gérer pour leur père, le prince Charles.

Le photographe royal de longue date, Jayne Fincher, a déclaré à Page Six que le prince Charles était devenu extrêmement proche de ses enfants après la mort de leur mère, la princesse Diana. Et parce qu’il est toujours proche de ses deux fils, cette querelle est très difficile pour lui.

“Charles doit avoir le cœur brisé”, a déclaré Fincher. “Parce qu’il est extrêmement proche de ces garçons. Tout au long de cette période de deuil, ils étaient proches. Cela doit être très dévastateur pour lui. »

Jusqu’à présent, le prince Charles n’a pas parlé publiquement de la querelle de ses fils, mais nous espérons qu’avec le temps, le prince William et le prince Harry pourront réparer leur relation et devenir aussi proches qu’ils l’étaient autrefois.