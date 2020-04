Pourquoi le prince Harry est «submergé» de culpabilité d’être à Los Angeles

Plus tôt cette année, le prince Harry et sa femme, Meghan, duchesse de Sussex, ont annoncé qu’ils prenaient un peu de recul par rapport aux membres supérieurs de la famille royale. Le couple a depuis vécu en Amérique du Nord tout en retournant au Royaume-Uni à l’occasion pour des raisons professionnelles et familiales.

Le prince Harry et Meghan vivaient un peu au Canada, mais maintenant, il semble que les Sussex soient à Los Angeles. Alors que l’on pourrait penser que le prince Harry serait extrêmement heureux d’être enfin loin de la vie trépidante de royal, les rapports disent maintenant qu’il se sent «coupable» d’être aux États-Unis.

Le prince Harry s’installe tranquillement à Los Angeles avec sa famille

Prince Harry | Chris Jackson – Piscine / .

Après avoir résidé au Canada pendant quelques mois, le prince Harry et sa famille sont partis tranquillement pour Los Angeles fin mars. Il a été rapporté qu’ils avaient prévu de s’installer en Californie, et ils ont décidé de se déplacer enfin au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

«Les frontières se fermaient et les vols s’arrêtaient. Ils ont dû sortir », a déclaré une source au Sun. «Mais ce déménagement était prévu depuis un certain temps. Ils ont réalisé que le Canada ne fonctionnerait pas pour diverses raisons et ils veulent être basés dans la région de Los Angeles. Ils ont un grand réseau de soutien là-bas. C’est là que leur nouvelle équipe d’agents, de relations publiques et de chefs d’entreprise hollywoodiens est basée. Meghan a beaucoup d’amis là-bas et, bien sûr, sa maman Doria. »

On dit que le couple et leur fils Archie vivent maintenant dans un «complexe isolé» quelque part dans la région d’Hollywood. Cependant, ce n’est peut-être pas leur résidence permanente, et le prince Harry et Meghan sont toujours à la recherche d’une maison quelque part qui leur offrira plus d’intimité.

Le prince Harry se sent «coupable» d’être loin du prince Charles

Malheureusement pour le prince Harry, son grand déménagement à Los Angeles est survenu à peu près au même moment où son père, le prince Charles, a reçu un diagnostic de COVID-19. En tant que tel, un initié a déclaré à Us Weekly que le prince Harry était «submergé» de «culpabilité» pour avoir été loin de sa famille au Royaume-Uni.

“Malgré leurs hauts et leurs bas, entendre que son père est malade avec une maladie potentiellement mortelle est un énorme réveil”, a déclaré la source. “Et il est submergé de sentiments de culpabilité de ne pas être plus près de chez lui pendant que tout cela continue.”

La source a également déclaré que le prince Charles avait partagé son diagnostic avec son fils lors d’un appel téléphonique, et que le prince Harry “avait avoué ne pas se sentir impuissant” du fait qu’il n’était pas à proximité.

«Charles a essayé de calmer Harry en disant qu’il allait bien et qu’il ne souffrait que de symptômes bénins, ce qui l’a légèrement aidé à se détendre, mais il est [Harry] toujours inquiet », a poursuivi l’initié. “Harry a admis que c’était rentré chez lui que Charles et la Reine ne resteraient pas éternellement.”

La pandémie de coronavirus aurait rapproché la famille royale

Voir ce post sur Instagram

Ce matin, le fils du duc et de la duchesse de Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor, a été baptisé dans la chapelle privée du château de Windsor lors d’un service intime présidé par l’archevêque de Canterbury, Justin Welby. Le duc et la duchesse de Sussex sont très heureux de partager la joie de cette journée avec des membres du public qui ont été d’un grand soutien depuis la naissance de leur fils. Ils vous remercient de votre gentillesse en accueillant leur premier-né et en célébrant ce moment spécial. Leurs Altesses Royales se sentent chanceuses d’avoir apprécié cette journée avec leur famille et les parrains d’Archie. Leur fils, Archie, a été baptisé portant la réplique à la main de la robe de baptême royale qui est portée par les nourrissons royaux depuis 11 ans. La robe de baptême royale originale, faite de fine dentelle Honiton doublée de satin blanc, a été commandée par la reine Victoria en 1841 et d’abord portée par sa fille aînée. Il a ensuite été porté pendant des générations de baptêmes royaux, y compris la reine, ses enfants et ses petits-enfants jusqu’en 2004, lorsque la reine a commandé cette réplique à la main, afin que la fragile tenue historique soit préservée et que la tradition se poursuive. Crédit photo: Chris Allerton © ️SussexRoyal

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 6 juillet 2019 à 8h14 PDT

Au cours des deux dernières années, de nombreux rapports ont fait état de drames au sein de la famille royale. Plus particulièrement, il a été dit que le prince Harry et le prince William se sont séparés et qu’il y a maintenant beaucoup de tension entre eux.

Cependant, il semble que la pandémie de coronavirus aurait permis à la famille royale de se sentir plus proche les unes des autres, y compris le prince Harry et le prince William. Selon le Daily Mail, le prince Harry a été en contact constant avec son frère et la reine, ce qui est différent de ce qu’étaient les choses avant la pandémie. Seul le temps nous dira peut-être maintenant si la relation entre les deux princes peut s’améliorer à l’avenir.