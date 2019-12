Pourquoi le prince Harry et Meghan Markle sautent Noël avec la reine Elizabeth n'est pas vraiment une grosse affaire pour elle

Le prince Harry et Meghan Markle sauteront le traditionnel rassemblement de Noël avec la famille royale cette année, ce qui a laissé certains fans et critiques royaux croire qu'ils snobaient la reine. La déclaration officielle sur leurs projets de vacances indique que la reine n'est pas fâchée de leur absence lors de la célébration annuelle et un expert souligne que ce n'est pas si grave qu'ils la manquent.

Le prince Harry et Meghan Markle | Dominic Lipinski / PA Images via .

Le prince Harry et Markle ont pris une pause prolongée de royal

fonctions

Buckingham Palace a publié une déclaration sur les plans des Sussex, notant qu’ils n’assisteraient pas à la célébration de la reine à Sandringham à Norfolk.

Le communiqué notait: «Le duc et la duchesse de Sussex

sont impatients de passer du temps en famille élargie vers la fin de ce mois.

Ayant passé les deux derniers Noëls à Sandringham, Leurs Altesses Royales

passera les vacances cette année, en tant que nouvelle famille, avec la mère de la duchesse

Doria Ragland. "

De plus, il a été noté que la reine est d'accord avec ce plan: «Cette décision est conforme au précédent établi précédemment par d'autres membres de la famille royale et a le soutien de Sa Majesté la Reine.»

Un récent rapport, cependant, a suggéré que malgré la déclaration notant que la reine était d'accord avec les arrangements, elle était en fait "déçue".

Ont-ils snobé la reine?

En surface, il semble que le prince Harry et Markle

snobé la reine pour passer les vacances avec la mère de Markle, la décision de passer Noël

loin de la famille royale n'est pas si inhabituel.

D'autres membres de la famille ont manqué la célébration de Sandringham

dans le passé, avec le prince William et Kate Middleton passant des vacances passées avec

La famille de Middleton.

La journaliste royale Omid Scobie et la productrice royale d'ITV News, Lizzie Robinson, ont discuté des plans de vacances des Sussex pendant The HeirPod podcast, les deux étant d'accord pour dire que cela ne devrait pas être considéré comme un camouflet même si le couple «rompt un peu avec la tradition».

"Il n'y a aucune attente"

Scobie a noté que les Cambridges n’ont pas toujours passé les vacances avec la reine non plus. «William et Kate ont pris un certain nombre de Noëls à Sandringham», a-t-il partagé, ajoutant: «Ils aiment mélanger, donc certaines années, ils sont avec les Middleton… en 2012, 2014 et 2016, ils ont sauté le Célébration de Sandringham. Je pense que Harry et Meghan le faire une fois est certainement autorisé. »

Scobie a en outre expliqué: «Les Sussex sont actuellement en congé officiel, il n'y a donc aucune attente pour eux (pour Noël). Je pense que c'est tout à fait normal. Dans le passé, nous avons vu des membres de la famille royale en congé de leur propre gré. »

Robinson a en outre expliqué à quel point il était «tout à fait normal» de partager les vacances avec la famille de votre conjoint, notant «et nous savons qu'ils sont absents, donc ils ne sont même pas dans le pays pour y assister.

Scobie a en outre expliqué que le palais ne partageait pas où le couple serait pour des raisons de sécurité, mais a noté: «C'est un long voyage dans lequel ils sont, je pense. Vous allez vraiment les voir loin jusqu'à Noël pour autant que je sache, ce qui est bon pour eux. "