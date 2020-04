Pourquoi le prince Harry et Meghan Markle sont de plus en plus égocentriques “, selon Royal Biographer

À un moment donné, le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, étaient parmi les membres les plus populaires de la famille royale. Le prince Harry, qui était depuis longtemps un favori du public britannique, avait apparemment trouvé son seul véritable amour chez Meghan, une actrice et une militante caritative.

Cependant, la relation du public et de la presse avec le couple n’a pas tardé à devenir très aigre. Des titres de journaux à sensation négatifs sur la relation de Meghan avec Kate, la duchesse de Cambridge, aux rapports selon lesquels le prince Harry avait évité son frère aîné, le prince William, il semblait que rien de ce que le couple avait fait n’était suffisant.

Pourtant, il y a eu plusieurs cas où Meghan et le prince Harry ont agi sans réfléchir, et selon un récent rapport, un tel comportement ne devrait que continuer.

Le prince Harry et Meghan Markle ont été critiqués pour être des hypocrites

Le prince Harry et Meghan Markle | Andrew Milligan – Piscine WPA / .

Ce n’est un secret pour personne que le prince Harry et Meghan partagent un amour pour les causes caritatives et pour le bien du monde. Ils ont consacré beaucoup de temps et d’efforts à différentes organisations. Les deux ont une passion particulière pour l’activisme environnemental et au fil des ans, ils ont tous les deux parlé à maintes reprises de différentes façons de réduire l’empreinte carbone et de laisser un monde meilleur pour la prochaine génération.

Pourtant, leur activisme n’est pas toujours aussi clair. À l’été 2019, après s’être prononcé lors de plusieurs conventions sur le réchauffement climatique et les causes environnementales, le prince Harry a haussé les sourcils quand il a admis voler de temps à autre sur des jets privés. Le vol privé est connu pour être bien pire pour la planète que le vol commercial, et le prince Harry a immédiatement été critiqué pour être un hypocrite.

En fait, de nombreux critiques ont affirmé qu’il avait entièrement perdu sa crédibilité. Pire encore, il ne semblait pas avoir de remords pour le snafu.

Peu de temps après sa controverse sur les jets privés, le prince Harry a suscité encore plus de critiques en avouant s’être disputé avec son frère, le prince William, dans une interview largement diffusée. Dans la même interview, Meghan a laissé entendre qu’elle ne recevait aucun soutien de la famille royale. Loin de susciter de la sympathie pour leur sort, l’interview n’a fait que détester encore plus la plupart des gens.

Le prince Harry et Meghan Markle seraient trop «égocentriques»

Voir ce post sur Instagram «Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Au début du printemps, à la surprise de beaucoup, le prince Harry et Meghan ont brusquement déménagé à Los Angeles. Ils auraient voulu vivre près de la mère de Meghan, Doria Ragland, alors qu’ils planifiaient leur prochaine phase de carrière.

Pourtant, un expert de la famille royale et biographe du prince Harry, Angela Levin, a récemment déclaré que cette décision n’avait rien fait pour les faire revenir au public. Elle affirme que leur comportement est devenu «de plus en plus égocentrique» et que leur décision de déménager en Californie, loin de la famille du prince Harry, «sent plus les adolescents gâtés que les adultes vers la mi-trentaine et la fin de la trentaine».

Le prince Harry a également reçu des critiques de la part de ceux qui pensent qu’il devrait aider sa famille en Angleterre, plutôt que de se retirer dans un autre pays. Après tout, la famille royale vit beaucoup de choses à la suite du diagnostic de coronavirus du prince Charles et du récent scandale du prince Andrew.

La décision du couple de vivre à Los Angeles est également la preuve pour beaucoup que même s’ils souhaitent le style de vie des célébrités, y compris passer du temps avec des vedettes et assister à des fêtes à la mode, ils ne veulent pas la pression des paparazzis qui l’accompagne.

Quelle est la prochaine étape pour Meghan Markle et le prince Harry?

Voir ce post sur Instagram Tester, tester… • Enregistré dans les studios Abbey Road, qui abritent les Beatles et d’autres légendes de la musique, The Duke of Sussex rejoint Jon Bon Jovi et le Invictus Games Choir pour une session spéciale en direct au profit de la Invictus Games Foundation. La chanson en cours de lecture, intitulée «Unbroken», a été créée par Jon Bon Jovi pour mettre en lumière les anciens combattants vivant avec des traumatismes liés au stress post-traumatique (PTSI), pour honorer leur service et reconnaître la force de la communauté des forces armées. Le duc et le JBJ sont tous deux de fervents partisans de la communauté militaire, le duc ayant fondé les Jeux Invictus en 2014. Le chœur des jeux Invictus, composé de vétérans blessés, blessés et malades et de membres du personnel de tous les services et de différents grades des forces armées britanniques Forces, se sont réunis pour utiliser le pouvoir de la musique pour faciliter leur rétablissement. Bien que The Duke n’ait pas pu chanter, laissant la voix aux professionnels, le single spécial qui a été enregistré dans Studio 2 où les Beatles ont enregistré 11 de leurs 13 albums, et sortira en mars pour soutenir les @WeAreInvictusGames. Vidéo © SussexRoyal Un message partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 28 février 2020 à 6 h 53, heure du Pacifique

Alors que certains rapports affirment que le prince Harry est en communication fréquente avec sa famille et leur parle régulièrement au téléphone, des amis proches du couple se sont exprimés pour dire que le prince Harry faisait face à de nombreux défis en vivant aux États-Unis. Entre être loin de sa famille et le choc culturel de vivre dans un nouvel endroit, il pourrait finir par craquer avant trop longtemps. Reste à savoir si ses luttes lui apporteront plus de sympathie auprès d’un public fatigué.