Pourquoi le prince Harry s’est “ cassé ” avant la sortie royale et le déménagement permanent du Royaume-Uni

Le prince Harry devrait profiter des moments les plus heureux de sa vie en ce moment. Il a une femme belle et aimante, Meghan, duchesse de Sussex et ils ont un fils adorable, Archie Harrison.

Juste avant la naissance d’Archie, le prince Harry et Meghan ont pu déménager dans une maison récemment rénovée à Windsor, en Angleterre. Cependant, ils n’y ont pas vécu très longtemps. Les choses sont devenues assez accablantes, et au début de 2020, le couple royal a annoncé inopinément qu’il démissionnait de ses fonctions de royals travaillant à plein temps.

Au cours des semaines suivantes, des détails ont lentement commencé à émerger, satisfaisant la curiosité de millions de fans qui voulaient tous savoir ce que Meghan et le prince Harry prévoyaient de faire, ainsi que leur lieu de résidence. Dans un court laps de temps, Megxit sera finalisé et le duc et la duchesse de Sussex seront à l’abri des reflets de la lumière royale.

Cependant, les choses ont empiré avant de quitter le Royaume-Uni. Voici pourquoi le prince Harry a “cassé” avant sa sortie royale et son déménagement permanent en Amérique du Nord.

Ils ont subi un traitement brutal de la part des tabloïds britanniques

Depuis que Meghan et le prince Harry se sont mariés en 2018, Meghan a été harcelée sans relâche dans les tabloïds britanniques. Dès le début, il y a eu des nouvelles dures concernant son drame familial, ses antécédents et sa position au sein de la famille royale.

La duchesse de Sussex était dépeinte sous un jour très négatif, et dire qu’elle et le prince Harry se fâchaient était un euphémisme. Selon The Guardian, la situation a continué de devenir plus complexe après la naissance d’Archie, et le couple royal a estimé que s’éloigner de Londres était la meilleure chose à faire pour eux.

Malheureusement, le traitement injuste ne s’est pas arrêté même après leur déménagement à Windsor. Sans surprise, Meghan et le prince Harry étaient assez en colère, et ils ne se taisaient pas sur le fait qu’ils n’étaient pas satisfaits de la vie royale.

Le prince Harry a toujours été aux côtés de Meghan

Le prince Harry est un mari de soutien et cela se voit dans ses actions. Il a toujours soutenu Meghan et a offert son plein soutien, indiquant clairement qu’il ne défendrait aucun traitement négatif.

Selon USA Today, le duc a toujours fait tout son possible pour protéger sa femme et, comme nous le savons, il y a même eu un moment où il a publié une déclaration par souci de sa sécurité. Malheureusement, le prince Harry ne sait que trop à quel point la pression s’accompagne d’être membre de la famille royale.

Lui et Meghan avaient dit à plus d’une occasion qu’ils appréciaient leur vie privée, et ils ne l’avaient tout simplement pas quand ils vivaient au Royaume-Uni. Naturellement, la sécurité de Meghan était la principale préoccupation du prince Harry, et il semble qu’il ne ferait rien pour la défendre.

Pourquoi le prince Harry s’est «cassé» avant la sortie royale

Alors que beaucoup de gens penseraient que le prince Harry est habitué à la nature écrasante de la vie royale puisque c’est tout ce qu’il a jamais connu, ce n’est tout simplement pas le cas. Alors, pourquoi a-t-il cassé avant que Meghan et lui n’emballent et partent pour le Canada?

Us Weekly rapporte qu’il s’est rendu compte que Meghan n’allait tout simplement jamais être traitée équitablement. Il sait qu’elle ne mérite pas toute la presse négative qu’elle recevait pratiquement tous les jours, et il n’allait pas simplement s’asseoir et laisser faire.

“Quand il est devenu clair que Meghan n’allait jamais être secouée, Harry s’est cassé”, a déclaré une source à Us Weekly. «Il est convaincu que c’était son appel de déménager au Canada.»

Le prince Harry a estimé que c’était un signe certain que le couple devait aller au Canada, un endroit où ils se sentent à l’aise, et a également estimé qu’ils pouvaient avoir un peu de paix et de calme.