Pourquoi le réalisateur du film dit que sa première sortie à la demande “ se sent merveilleuse ”

Tout a changé à la suite de la pandémie de coronavirus. Et bien que ce ne soit pas la principale préoccupation en ce moment, cela inclut certainement Hollywood. Les citoyens étant encouragés à rester chez eux, les studios ont commencé à nettoyer les calendriers de publication de mars, avril et maintenant mai. Et c’était même avant la fermeture des cinémas du pays.

Alors que la gravité de la crise sanitaire actuelle commençait à s’accumuler, l’industrie du divertissement a répondu en nature. Maintenant, les productions sont au point mort. Et les studios ont commencé à sortir des films début 2020 pour des semaines de sortie à la maison, voire des mois avant la date prévue.

Universal a été l’un des premiers à réaliser un tel film, Emma parmi les premiers films 2020 que les citoyens auto-mis en quarantaine ont pu louer sur leur plateforme préférée à la demande.

Anya Taylor-Joy, Autumn de Wilde et Bill Nighy | Kevin Winter / .

Le box-office «Emma» a été écourté

Emma est basée sur le roman emblématique de Jane Austen de 1815. L’histoire est centrée sur une jeune femme (Anya Taylor-Joy) qui s’implique dans les romances de ceux qui l’entourent. Le matériel source a bien sûr été adapté d’innombrables fois, y compris un film de 1996 avec Gwyneth Paltrow. Emma a également été vaguement adaptée dans la comédie classique de 1995 Clueless.

Surfant sur une vague de critiques importantes, la nouvelle Emma a réalisé de solides affaires au box-office. Le film n’est arrivé dans certaines salles que le 21 février, ce qui ne lui a donné que quelques semaines avant la fermeture des cinémas. Pourtant, la production a réussi à atteindre la moyenne par écran la plus élevée de tous les films à ce jour en 2020.

Avec un box-office mondial de 25 millions de dollars, Emma aurait pu être encore plus touchée par les dormeurs dans différentes circonstances. Pourtant, Universal a sorti le film sur demande le 20 mars. Le studio a sorti plusieurs autres films 2020, dont le thriller controversé The Hunt et le redémarrage de l’horreur The Invisible Man, en ligne le même jour.

La réalisatrice Autumn de Wilde réagit à la sortie anticipée de son film

Malgré le court métrage au box-office de son film, la réalisatrice d’Emma Autumn de Wilde n’a pas été déçue. Bien qu’elle “aurait aimé voir comment cela allait se passer”, de Wilde a déclaré à Variety qu’elle était encouragée par le nombre de personnes qui se sont tournées vers les médias sociaux pour soutenir Emma alors que la distanciation sociale commençait à s’imposer.

«Ils m’écrivaient tous pour me supplier», a-t-elle dit. «Veuillez leur demander de le publier sur demande! Tout ce que je veux faire quand je suis coincé dans ma maison, c’est regarder Emma! … Beaucoup de personnes qui l’ont demandé l’avaient vu trois fois au théâtre – et c’était tellement incroyable d’avoir ce soutien. »

Alors, quand elle a appris que son film avait été diffusé à la demande, de Wilde était en fait soulagée. Même si elle s’inquiète de la façon dont la pandémie de coronavirus peut affecter les cinémas à long terme, au moins Emma peut apporter un réconfort pendant une période stressante.

“Je ne pense pas en termes de” Oh, mon film a été interrompu “. Je pense, c’est incroyable! Si je pouvais même aider ces gens avec quelque chose que j’ai fait, ça fait du bien », a déclaré de Wilde à Variety. «Je pense que nous voulons tous que les théâtres survivent à cela aussi – vraiment mal. Et je m’y suis engagé. “

L’inspiration derrière «Emma»

La nouvelle Emma pourrait faire sa petite part pour atténuer les inconvénients de l’auto-isolement. Mais pour de Wilde – qui a fait ses débuts de réalisateur avec le film – même la création du film provenait du paysage politique. Dans la pièce Variety, elle affirme que la création d’Emma a servi de remède à sa «dépression Trump» et espère que cela aura le même effet sur les téléspectateurs.

«J’ai toujours vraiment apprécié l’évasion – des choses qui vous transportent et vous distraient de quelque chose», a-t-elle déclaré. “Il y a beaucoup de plaisir à faire des comédies romantiques, mais je pense que c’est vraiment un endroit de guérison pour les gens.”

de Wilde n’a pas encore aligné son prochain projet, mais elle aurait un certain nombre d’offres. Si Emma est une indication de ce dont elle pourrait être capable, nous sommes curieux de découvrir son prochain mouvement. D’ici là, au moins les fans peuvent regarder son premier film dans le confort de leur foyer.