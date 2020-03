Pourquoi le retour du prince Harry au Royaume-Uni a d’abord souligné la reine Elizabeth Out

Meghan, la duchesse de Sussex et le prince Harry ont choqué leur monde en décidant de démissionner de leurs postes de fonctionnaire royal. Depuis l’annonce, des rumeurs circulent partout concernant l’endroit où ils décideront de vivre et comment ils seront «financièrement indépendants».

Tous les détails de la sortie royale – appelée Megxit – ne sont pas encore finalisés, mais une chose que nous savons, c’est qu’à partir du printemps, Meghan et le prince Harry ne seront plus «leurs altesses royales». Après avoir annoncé leurs plans, le couple a fait ses valises et a quitté sa maison à Windsor, en Angleterre.

Ils ont passé beaucoup de temps au Canada, où ils profitent de la vie plus calme qu’ils recherchaient depuis le début. Le prince Harry est revenu au Royaume-Uni et il a été rapporté que la reine était stressée par son retour. Cela dit, les choses se sont mieux passées qu’elle ne l’imaginait.

Les dernières semaines à Vancouver

Voir ce post sur Instagram

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 8 janvier 2020 à 10h33 PST

Meghan et le prince Harry ont toujours été un couple privé et le fait qu’ils aient été sans cesse harcelés par les médias britanniques était plus que quiconque devrait avoir à gérer. Ils se sont retrouvés sous surveillance pour à peu près tout, et finalement, ils en avaient assez.

Le couple a annoncé sa séparation de la famille royale et a décollé pour Vancouver, où ils pourraient enfin avoir un peu d’intimité, et cela fonctionnerait très bien pour eux. Le prince Harry et Meghan sont beaucoup plus heureux et peuvent vivre la vie qu’ils avaient toujours voulu depuis le jour de leur mariage.

Pourquoi le prince Harry et Meghan Markle retournent-ils en Angleterre?

Ils sont si heureux au Canada, alors pourquoi partent-ils en Angleterre si peu de temps après leur départ? Eh bien, selon Glamour, sa majesté a demandé qu’ils se rendent afin de rejoindre le reste de la famille royale à l’abbaye de Westminster pour le Commonwealth Service début mars. Ils amèneront même Baby Archie avec eux. Bien que personne ne s’attende à ce qu’ils reviennent à Londres si rapidement, ce sera merveilleux de revoir toute la famille ensemble.

Il y a encore des tensions entre le prince William et le prince Harry

Des deux frères, le prince Harry serait le plus sensible. Il est également assez sûr de dire que Megxit a été stressant pour le prince William et lui et le reste de la famille royale travaillent dur pour finaliser les détails de la démission de Meghan et du prince Harry. À la suite de tout ce qui s’est passé, il y a une certaine tension entre les princes et, selon MSN, bien qu’ils travaillent à tout ramener à la normale, leur relation n’est toujours pas là où elle était.

Pourquoi le retour du prince Harry au Royaume-Uni a stressé la reine Elizabeth

Alors, pourquoi la reine est-elle stressée par le retour de son petit-fils en Angleterre? Glamour rapporte que plus que tout, elle veut juste que tout le monde s’entende. Elle sait qu’il y a encore pas mal de tension parmi tout le monde, et elle espère que tout le monde pourra mettre ses différences de côté lors de la visite de Meghan, Prince Harry et Archie.

Il ne fait aucun doute que Sa Majesté est ravie de voir son petit-fils et sa femme, ainsi que son arrière-petit-fils. Mais nous ne pouvons qu’imaginer que la dernière chose qu’elle veut, c’est du drame parmi les membres de sa famille.

Cela dit, les choses semblent prometteuses. La reine Elizabeth et le prince Harry auraient pris le déjeuner le week-end dernier dans un cadre informel. Selon le Soleil, la reine a déclaré au prince Harry qu’il “serait toujours le bienvenu” dans un cœur à cœur de quatre heures.