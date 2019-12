Pourquoi le 'Sgt. Les sessions de Pepper étaient si ennuyeuses pour George Harrison et Ringo

Est-ce qu'un album a plus de succès que Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band? Si c'est le cas, nous aimerions voir quelqu'un faire ce cas. Pendant des décennies, cette sortie de 1967 a été un monument dans la carrière des Beatles (et dans la musique en général).

Dans les années 90, Paul McCartney a dit qu'il choisirait Poivre comme son album préféré de Fab Four (s'il devait être obligé de faire un tel choix). Rétrospectivement, il y a environ 25 ans, Paul pensait que l'album tenait toujours et était fier de son rôle de premier plan dans sa production.

À sa manière typiquement conflictuelle, John Lennon a reconnu l'importance du disque (en particulier «A Day in the Life») tout en creusant des trous dans le concept et la réception générale. "Le Poivre le mythe est plus grand, mais la musique L'album blanc est de loin supérieur », a-t-il déclaré en 1971.

George Harrison et Ringo Starr ne pensaient pas non plus Sgt. Poivre était le sommet des Beatles. En fait, tous les deux ont parlé de s'ennuyer lors de la réalisation de l'album en 67.

Ringo a dit qu'il se sentait comme un musicien de session «assis» sur «Pepper»

Les Beatles posent pour la presse avec leur nouvel album, ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. »| Mark et Colleen Hayward / .

Alors que les Beatles ont passé ce qui était considéré comme un temps Revolver en 1966, ils ont essentiellement doublé ce temps dans la fabrication de studio Poivre. À la fin de 66, ils avaient arrêté de tourner pour de bon et prévoyaient de prendre leur temps pour trouver le bon album.

Venant avec le concept fictif du groupe, «She’s Leaving Home», «Fixing a Hole», et plusieurs autres chansons, Paul a été la force dominante à ces dates. Et il travaillait en étroite collaboration avec George Martin pour obtenir les bons arrangements.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=VtXl8xAPAtA (/ intégré)

Pour Ringo, qui a manqué "She’s Leaving Home" et n’avait aucune de ses propres compositions sur Sgt. Poivre, les choses sont devenues fastidieuses avec la superposition des pistes pendant les dates d'enregistrement. "C'était probablement la hauteur des overdubs", a-t-il déclaré à Paper Magazine en 1977.

«Pour moi personnellement, c'est un album historique. (Cependant) ce n'est pas mon préféré parce que nous nous utilisions d'une manière – et que nous étions utilisés, où vous seriez le batteur enregistré et ensuite vous auriez toutes les cordes – c'était comme si nous faisions des sessions. "

Dans cette interview, Ringo a souligné L'album blanc et Abbey Road comme plus haut sur sa liste parce que le groupe «était de nouveau un groupe». S'adressant à Parade en 2019, Ringo a fait la même remarque. "Poivre était super, mais il y avait beaucoup de monde assis », a-t-il dit. "Nous étions comme des gars de studio."

George est également fatigué du «processus d'assemblage» des sessions «Pepper»

Lancement presse du «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band »chez Brian Epstein au 24 Chapel St. Belgravia, 19 mai 1967 | Mirror Syndication International / Mirrorpix via .

Après un voyage révélateur en Inde en 66, George n'a pas hésité non plus à passer cinq mois dans le studio à faire Sgt. Poivre. "Nous n'étions pas autorisés à jouer en tant que groupe", a-t-il déclaré dans Anthologie des Beatles. «C'est devenu un processus d'assemblage – juste de petites pièces et ensuite un doublage.»

En attendant d'enregistrer l'étrange partie de guitare sur une chanson, George s'est retrouvé sans rien faire. «La plupart du temps, cela se terminait avec seulement Paul jouant du piano et Ringo gardant le rythme», a-t-il déclaré. «Pour moi, c'est devenu un peu fatigant et un peu ennuyeux.»

En ce qui concerne la contribution de George à l'album, vous ne trouverez qu'une seule chanson attribuée à Harrison: "Within You Without You". Au début, George avait une chance d'obtenir un deuxième morceau sur Sgt. Poivre. Cependant, il a été rejeté lors de ces sessions. Ce n’est pas étonnant qu’il n’ait pas pensé que le record était le record du groupe.

Regarde aussi: Pourquoi John Lennon ne s'est pas présenté pour la dernière session d'enregistrement des Beatles