Pourquoi Leah McSweeney appelle-t-elle Sonja Morgan «Passive Aggressive»?

Sonja Morgan de The Real Housewives of New York City tentait-elle de riposter contre Leah McSweeney pour les commentaires qu’elle avait faits lors de leur nuit d’ivresse dans les Hamptons?

Sonja Morgan, Tinsley Mortimer, Leah McSweeney | Banque de photos Heidi Gutman / NBCU via .

McSweeney pense que Morgan réagit peut-être de manière passive-agressive après avoir nargué Morgan pour s’être accroché au nom de “Morgan” et au “bon vieux temps”. Lorsque McSweeney, Tinsley Mortimer et Morgan se sont saoulés dans les Hampsons, McSweeney a dit à Morgan que les années 80 étaient terminées. «1985 est révolue», dit McSweeney à Morgan dans un clip de flashback. “C’est fini! F ** k JP Morgan! ”

Dans un épisode à venir, Mortimer et McSweeney se rendent à la Fashion Week de New York et McSweeney montre à Mortimer ce que Morgan veut qu’elle porte. La tenue à elle seule fait penser à McSweeney que c’est la façon dont Morgan lui répond pour les remarques.

McSweeney pense que sa tenue est un message de Morgan

McSweeney montre la tenue que Morgan a choisie pour elle à Mortimer dans un clip de prévisualisation. “Ce n’est pas de l’athlétisme non plus, elle n’a aucune idée de ce dont elle parle”, a déclaré McSweeney à Mortimer en dévoilant la tenue alors qu’ils roulaient en voiture.

“Regardez la robe que vous portez”, poursuit McSweeney. “Et imaginez que je me suis présenté dans un f ** king …” Mortimer se demande si Morgan a donné à McSweeney plus d’options vestimentaires. «Parce qu’elle m’a envoyé deux robes», explique Mortimer.

À ce stade, McSweeney secoue la tête. “Elle est passive-agressive. Je déteste le passif-agressif. Je ne peux pas le supporter. Je préfère qu’elle soit un ***** **** à mon visage. “

McSweeney se demande si c’est son moment «tête de cheval»

“Je suis presque sûre que Sonja essaie de m’envoyer un certain type de message”, a déclaré McSweeney dans un confessionnal. “Peut-être que c’est comme si je me réveillais avec une tête de cheval dans le lit.” Pendant ce temps, Mortimer se moque des lunettes de soleil en partenariat avec la tenue de McSweeney.

“Oh, et voici aussi une partie du look!” Dit McSweeney tandis que Mortimer rit. “Les lunettes de soleil. Où est le crack pipe? Parce que qui porterait ça, sauf quelqu’un qui est riche en crack, je ne sais pas. C’est ça.” À ce stade, Mortimer s’est dissous dans le rire.

“Je ne pense pas nécessairement que Sonja soit assez cool pour avoir compris qu’elle essayait délibérément de faire paraître Leah stupide”, dit Mortimer dans un confessionnal. “Je pense qu’elle a peut-être pensé que Leah aurait l’air cool.”

Elle confronte Morgan avant le spectacle

McSweeney dit qu’elle apporte la tenue pour affronter probablement Morgan. Mortimer n’en veut pas et pour une bonne raison. Les aperçus montrent comment la confrontation se déroule et McSweeney ne se retient pas. Première McSweeney montre sa tenue à Ramona Singer. «Je devais porter ça», dit-elle à Singer qui a l’air horrifiée.

Alors que les femmes se tiennent en groupe, McSweeney laisse tomber le sac avec sa tenue dans les mains de Morgan. «Ici», dit-elle à Morgan. “Sérieusement.” Mais Morgan dit qu’elle lui a donné un joli sac.

Cependant, McSweeney ne l’achète pas. “Je pense que vous êtes plein de merde et je pense que vous êtes passif-agressif.” Inutile de dire que l’expression sur le visage de Morgan indique qu’elle n’est pas d’accord.

The Real Housewives of New York City est jeudi à 9 / 8c sur Bravo.