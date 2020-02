Pourquoi Led Zeppelin est entré dans «2 camps distincts» par «In Through the Out Door»

Lorsque vous entendez parler de la fin de Led Zeppelin, la plupart des gens se concentrent (à juste titre) sur la mort de John Bonham en 1980. Cependant, on ne sait pas combien de temps le groupe aurait duré si Bonham était resté en vie.

Dans une interview au cours des dernières décennies, vous entendrez Robert Plant faire allusion aux problèmes que Zeppelin avait à la fin des années 70. Lorsque les répétitions pour In Through the Out Door ont commencé à la fin de 78, personne ne pouvait ignorer les problèmes qu’ils avaient en tant que groupe.

“Je développais ma propre indépendance, et je ne me sentais plus attaché à eux”, a déclaré Plant dans une interview de 1988. «Mais je voulais l’être. Il y avait beaucoup d’amour là-bas. »Pour sa part, Jimmy Page a dit un jour que ce serait« criminel »qu’un groupe aussi bon que Zep se sépare.

Cependant, la consommation de drogues de Page et les niveaux insensés de consommation d’alcool de Bonham ont changé le son du dernier album studio de Zep. Selon John Paul Jones, le groupe s’était alors divisé en deux parties.

John Paul Jones a dit que lui et Plant étaient dans le camp «relativement propre»

Si vous regardez le générique de In Through the Out Door, vous trouvez quelque chose d’impensable sur un album de Zeppelin: Page n’était pas un auteur-compositeur sur plusieurs pistes. Dans le récit de Page, Jones a proposé plusieurs idées de chansons sur son nouveau clavier et le guitariste / écrivain / producteur de Zep les a accompagnées.

“Jones a connu cette renaissance de l’écriture”, a déclaré Page au Guardian en 2015. “Il n’avait pas écrit de nombres entiers auparavant et soudainement.” Cela expliquait le son doux et lourd du clavier de l’album, que Page n’aimait pas. Mais selon Jones, d’autres choses se passaient dans les coulisses.

“Il y avait alors deux camps distincts”, a déclaré Jones en 2006 (via Led Zeppelin: All the Songs). “Et [Plant and I] étaient dans un endroit relativement propre. »Bien que Page ait encore produit le dossier, les rapports indiquent que Bonham et lui se présentaient tard pour les répétitions.

Puisque Page a également enregistré des overdubs de guitare par lui-même, vous pouvez imaginer à quel point ces sessions ont dû être différentes pour le groupe. (Si vous regardez les photos de Page au cours de cette période, il semble incroyablement mince.) Pendant ce temps, la consommation d’alcool de Bonham a eu un impact négatif sur le jeu du batteur.

Le camp Plant / Bonham avait des plans pour un retour en force

Bien que Page ait supervisé la sortie d’In Through the Out Door comme tous les autres enregistrements de Zeppelin, il avait des doutes sur la douceur de “All My Love”. Selon Page, Zep a eu une sorte de réponse lourde à ce ton qui allait venir.

“Bonzo et moi avions déjà commencé à discuter des plans d’un album de rock dur”, a déclaré Page à Guitar World en 1993. Étant donné ce que Plant ressentait à ce stade – et comment Jones a assumé son plus grand rôle de leader sur Out Door – il est intéressant de penser sur la façon dont l’autre «camp» aurait réagi.

Depuis que Bonham est décédé avant d’avoir eu une chance, nous ne le saurons jamais. Cependant, il est révélateur que Page, Plant et Jones n’ont pas trouvé suffisamment de terrain d’entente pour jouer ensemble de manière cohérente depuis ces jours. Même si Bonham vivait, la situation aurait pu ressembler aux paroles de «Carouselambra» de Plant.

