Pourquoi les commentaires de Kobe Bryant sur la réparation du mariage après la controverse devraient inspirer les autres à faire cette chose «cruciale»

À la lumière de la récente perte de la légende de la NBA, Kobe Bryant, beaucoup ont publiquement exprimé leurs condoléances à son épouse, Vanessa. Les deux avaient plus de 20 ans d’histoire avec beaucoup de hauts et de bas. Cependant, c’est ce que Kobe a dit à propos de leur mariage après un scandale qui montre le genre d’homme qu’il est devenu hors du tribunal, inspirant peut-être d’autres personnes traversant des moments difficiles dans leurs propres relations.

Kobe Bryant et sa femme, Vanessa, ont une histoire d’amour de deux décennies

Kobe Bryant détient un Oscar à côté de sa femme Vanessa Laine Bryant lors de la 90e cérémonie des Oscars | ANGELA WEISS / . via .

L’histoire d’amour entre Kobe et Vanessa Bryant en est une pour les livres, mais cela ne veut pas dire que ce fut facile. Leur relation a commencé en 1999 alors que Vanessa est restée au lycée, mais ils se sont fiancés lorsqu’elle a eu 18 ans. Peu de temps après, en 2001, le couple s’est marié.

À l’époque, ni l’un ni l’autre ne pensaient probablement qu’ils auraient eu la vie qu’ils ont faite au cours de la dernière [near] 20 ans ensemble. Les quatre enfants de Kobe – dont Gianna décédée dans l’accident aux côtés de son père – et la retraite de la NBA après 20 saisons avec les Los Angeles Lakers, sont devenus des morceaux de la vie de Kobe et Vanessa ensemble, mais pas la somme totale. Sa famille, comme beaucoup l’ont dit, était tout.

Leur mariage a eu sa part d’épreuves, mais ils ont persévéré

Sans réitérer trop de tout ce qui s’est passé entre Kobe et Vanessa, il convient de noter que toutes les relations ont leurs défis. Même les contes de fées des célébrités ne sont pas parfaits.

Les parents de Kobe n’ont pas assisté à la cérémonie de mariage de lui et de Vanessa et sont restés séparés pendant des années. Tout comme le couple s’est installé dans le bonheur conjugal, la controverse les a secoués. Kobe a été accusé d’avoir agressé sexuellement une femme de 19 ans, ce qu’il a nié, affirmant que l’acte était consensuel.

L’affaire a finalement été classée. Vanessa s’est tenue à côté de Kobe à travers tout cela. Lors d’une conférence de presse à l’époque, Kobe a pris la responsabilité de ses actes et a exprimé son engagement envers sa femme et son mariage et au fil des ans, il a travaillé pour faire ses preuves.

“Je suis assis ici devant vous, les gars furieux contre moi-même, dégoûtés de me faire l’erreur d’adultère”, a-t-il déclaré via Entertainment Tonight. «J’aime ma femme de tout mon cœur. C’est ma colonne vertébrale. “

C’est la seule fois que Kobe prendrait la parole à ce sujet. Kobe et Vanessa ont ensuite eu quatre belles filles tout en travaillant à travers toutes les difficultés de leur relation. En 2011, Vanessa a demandé le divorce, invoquant des «différences irréconciliables». On ne sait pas trop ce qui s’est passé, et c’est leur entreprise privée. En 2013, le divorce a été annulé.

“Nous sommes heureux d’annoncer que nous nous sommes réconciliés”, écrivait alors Vanessa sur Instagram. «Notre action en divorce sera rejetée. Nous nous réjouissons de notre avenir ensemble. »

Shaquille O’Neal décrit Kobe comme un «homme de famille»

L’hommage le plus approprié au personnage de Kobe en tant que personne vient de son ami et collègue de longue date, Shaquille O’Neal.

“Kobe était tellement plus qu’un athlète, c’était un père de famille”, a écrit O’Neal sur Instagram. «C’est ce que nous avions le plus en commun. Nous aimons nos familles. Chaque fois que nous nous réunissions, j’embrassais ses enfants comme s’ils étaient les miens et il embrassait mes enfants comme s’ils étaient les siens. »

Il a poursuivi: «Sa petite fille Gianna est née le même jour que ma plus jeune fille Me’Arah. Tu me manques déjà frère. C’est vraiment incroyable. Tout le monde, veuillez garder les Bryants dans vos prières. DÉCHIRURE.”

Malgré tous les plongeons dans son mariage ou le succès massif de la NBA, l’amour de Kobe pour Vanessa et leurs enfants semble être ce dont beaucoup se souviendront le plus.

Qu’est-ce que Bryant a dit au sujet du mariage après qu’un scandale très médiatisé les ait presque éclatés?

Au moment du scandale, Kobe a commenté ce qu’il fallait pour réparer un mariage après quelque chose de si bouleversant. Lors d’un épisode de All the Smoke de Showtime Basketball, Kobe a parlé des éléments cruciaux qui ont aidé à réparer sa relation avec Vanessa après l’incident de 2001.

«Engagement et [the] la compétitivité de «Nous allons réussir», a-t-il dit, ajoutant qu’ils devaient se rassembler et travailler en équipe lorsque les temps étaient durs.

“C’est toute la beauté de cela: avoir la persévérance et la détermination de travailler à travers les choses – des choses très, très difficiles – et nous avons pu le faire”, a-t-il déclaré, soulignant que vous ne pouvez en aucun cas abandonner.

Les deux sont restés ensemble et l’ont fait fonctionner, prouvant que l’engagement et le désir de changement peuvent faire des merveilles. Kobe a déjà inspiré de nombreuses personnes pour son incroyable éthique de travail et son dévouement à son métier. Cependant, il y en a probablement autant, sinon plus, inspirés par le dévouement de Kobe à donner la priorité à sa femme et à ses enfants.