Pourquoi les déclarations de mode de Meghan Markle vont passer au niveau supérieur après la sortie royale

Le regard du public discriminant peut être lourd à porter pour quiconque, mais il ajoute une position politique ou royale élevée, et le niveau de contrôle et de jugement monte en flèche. Alors que les hommes peuvent (généralement) porter un costume et une cravate en toute sécurité et l’appeler un jour, les femmes ont une inquiétude supplémentaire en ce qui concerne leurs choix de mode et leur perception. Que ce soit l’ancienne Première Dame, Michelle Obama, l’ancienne Première ministre britannique Theresa May ou la starlette hollywoodienne devenue royale Meghan, Duchesse de Sussex, ce qu’une femme porte peut être considéré comme une déclaration audacieuse, intentionnelle ou non. Maintenant que Meghan est libérée des rigueurs de l’étiquette royale de la mode, comment sa mode pourrait-elle évoluer dans les mois et les années à venir?

Le style de mode de Meghan Markle avant de devenir duchesse de Sussex

Meghan Markle | Max Mumby / Indigo / .

Bien avant que sa romance de conte de fées ne commence avec le prince Harry, la duchesse de Sussex vivait déjà une vie relativement glamour, mais discrète en tant qu’actrice hollywoodienne. Ses rôles notables comprenaient Rachel Zane dans Suits et Jamie dans Horrible Bosses.

Dans une interview avec The Outnet en 2014, Meghan a expliqué comment le rôle de Rachel Zane avait influencé son style dans sa propre vie.

“Mon style a tellement changé depuis que j’ai commencé à travailler sur la série”, a-t-elle déclaré. “Tout ce que je portais était un peu plus froid.”

Elle a ensuite expliqué que son accès à des créateurs incroyables à travers le spectacle avait influencé ses choix de vêtements dans la vie réelle. Pourtant, il n’était pas rare de prendre des photos de Meghan dans un jean et un t-shirt ou une simple robe d’été, même après son passage sur Suits.

L’influence a également fonctionné en sens inverse, Meghan donnant son avis sur ce que le personnage porterait et utilisant tous ses propres bijoux pour le spectacle. À l’époque, elle a déclaré que son icône de style était Gwyneth Paltrow.

Meghan a également partagé les cinq articles de mode dont elle pense que chaque femme a besoin: un pantalon noir, un pull en cachemire, une jupe crayon, la paire de jeans parfaite et une petite robe sexy qui vous fait vous sentir bien.

Meghan Markle a dû changer ses choix de style lorsqu’elle est devenue royale

Meghan et le prince Harry se sont rencontrés en 2016 à une date aveugle, et quelques mois plus tard, la nouvelle de leur relation a été rendue publique. La presse était impitoyable dans son jugement de Meghan et elle n’était pas du tout préparée au niveau de contrôle auquel elle serait soumise.

“Il y avait une idée fausse selon laquelle, parce que je travaillais dans l’industrie du divertissement, ce serait quelque chose que je connais, mais je n’ai jamais fait partie de la culture des tabloïds. Je n’ai jamais été dans la culture pop à ce point et j’ai vécu une vie relativement calme », avait-elle déclaré à l’époque.

Les deux se sont mariés en mai 2018 et Meghan est officiellement devenue la duchesse de Sussex. Finie l’époque des jeans et des robes d’été fluides, du moins pour les fiançailles royales, alors qu’elle passait à des tissus plus épais sur des ensembles parfaitement adaptés aux couleurs unies, typiques de toutes les femmes royales.

Parmi les autres changements de mode, citons l’abandon de tout vernis à ongles brillant en faveur de couleurs nude, le port de jupes et de robes toujours aussi longues que le genou ou le bas, et aucune épaule exposée (règle qu’elle a souvent enfreinte). Les fascinateurs sont également courants pour les membres de la famille royale, bien que Meghan les porte beaucoup moins que les autres membres de la famille royale, comme sa belle-sœur Kate, la duchesse de Cambridge.

Comment le style de Meghan évoluera-t-il une fois qu’elle ne sera plus duchesse de Sussex?

Bien que l’annonce ait été faite en janvier que le couple quitterait la famille royale, ils n’y déposent pas de titres officiels de SAR (Son Altesse Royale) avant le 31 mars. En tant que tels, ils ont passé ce temps à achever leurs derniers engagements avec la famille royale, envoyant des spectateurs et la presse spéculer sur la façon dont les choix de mode de Meghan pourraient changer dans les mois à venir.

. Style a jeté un coup d’œil à la récente tenue d’interview de Michelle Obama d’une robe jaune satin de bottes Balenciaga à la cuisse, la qualifiant de «absolument encourageante» et disant que les choix de Meghan cette semaine «signalent une exubérance similaire».

Exubérant était également un mot utilisé par The Cut pour décrire les choix récents de Markle, les appelant également «un délicieux voyage à travers la roue des couleurs».

Alors que le buzz semble indiquer une possible explosion d’une renaissance de la mode pour Meghan une fois qu’elle sera libre de faire ses propres choix, le temps dira si elle pousse sa mode au niveau suivant, ou choisit de revenir à une époque plus simple et confort dans sa tenue.