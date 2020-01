Pourquoi les fans appellent-ils la pire saison de Peter Weber?

Bachelor Nation est en ébullition face au drame terne de la semaine 3 de The Bachelor. Certains fans commencent à sentir que les producteurs fabriquent du drame parce que les filles sont ennuyeuses. Ils critiquent également Peter Weber pour avoir dit la même chose à tous les concurrents. Voyons ce que Bachelor Nation a à dire sur la saison 24.

De nombreux fans trouvent les concurrents ennuyeux et les producteurs se mêlent de subpar

“Cette saison souffle”, a écrit un fan lors de la discussion en direct sur Reddit. «Aucune des filles n’est remarquable et toutes sortes de mélanges. Le seul «méchant» était à peu près fabriqué, et Peter se comporte comme un adolescent hormonal. »

Au cours de la semaine 3, de nombreux fans sont entrés dans la série, ne sachant pas qui était Alayah. Cependant, à la fin de l’épisode, elle était une méchante formidable. Sydney l’a appelée pour être une fausse reine de concours de beauté qui change son ton de voix chaque fois que les caméras tournent.

Weber a passé le reste de l’épisode à demander à chaque femme quelle était son opinion sur Alayah. Il est bouleversé par la cérémonie des roses et a choisi de renvoyer Alayah chez lui. Cependant, dans les scènes de la semaine prochaine, nous découvrons que les producteurs amènent Alayah à travers le pays à la date de Cleveland, OH.

“Je ne suis tout simplement pas présent dans tout le drame d’Alayah”, ajoute un autre Redditor. “Je vois pourquoi ils le font. Peter était tout flamsy fragile sur l’une des filles. Chris devient ouvertement dramatique avec cette putain de rose, et maintenant ils la traînent à travers le pays jusqu’à Cleveland pour le «surprendre». »

Les téléspectateurs ne sont pas satisfaits de la façon dont les premiers épisodes se présentent.

Bachelor Nation dénonce Weber pour avoir répété les mêmes lignes fatiguées à chaque femme

Les fans se plaignent que cette saison est ennuyeuse et qu’ils en ont déjà marre d’entendre Weber dire à chaque fille qu’il tombe amoureux d’elle.

“Il est terrible”, a écrit un téléspectateur sur Reddit. “Je ne l’ai jamais entendu dire quoi que ce soit de substantiel à une fille … c’est 5 secondes de bavardage puis de faire des siennes. Difficile d’apprendre à connaître quelqu’un pour de vrai quand c’est tout ce qui vous intéresse. Il est aussi très dramatique. “

Il semble en effet aimer chaque fille qu’il s’assoit et parle en tête-à-tête. Presque chaque conversation finit par se distinguer. Les Redditors ont effectué un sondage rapide, et tous ceux qui ont commenté ont donné à Weber un C ou D pour combien ils l’aiment cette saison.

“Je ne lui ai pas donné de D parce qu’il m’a surpris en renvoyant immédiatement Alayah chez lui, Dieu merci”, a ajouté un autre fan. “Je pensais à coup sûr qu’il la garderait juste parce que c’est ce qui se passe toujours dans cette émission.”

Ce fan ne savait pas à l’époque que les producteurs prévoyaient de faire revenir Alayah de toute façon. Il ne semble pas que la saison s’améliorera de sitôt.

Après la fête de la piscine boiteuse, les fans sont consternés que Weber emmène les candidats à Cleveland, OH

Bachelor Nation a qualifié la fête de la piscine de la troisième semaine de pire. Personne ne nageait et ils estiment que les femmes ne semblaient même pas intéressées à parler à Weber. Dans les promos de la semaine quatre, les fans ont découvert qu’ils pilotaient tout le monde à Cleveland, OH.

“J’ai dit:” vraiment?! Sur TOUTES les villes des États-Unis, ils choisissent Cleveland? », A écrit un rédacteur. “Je suis sûr que tout va bien, mais je me sentirais arnaqué quand les autres saisons seront passées en Thaïlande et ainsi de suite.”

Bien qu’un fan ait écrit que Cleveland est «une ville fantastique», ils croient toujours que les femmes vont être déçues. De nombreux téléspectateurs ont également publié une vidéo youtube, que vous pouvez regarder ci-dessous. Le clip est une parodie d’une vidéo de tourisme pour la ville qui vous fera sans aucun doute rire et se demandera aussi pourquoi le spectacle y emmène ces femmes.

«Je ne peux pas croire qu’ils iront à CLEVELAND la semaine prochaine», a écrit un autre Redditor. “Je ne fais qu’imaginer l’annonce:” Très bien mesdames, faites vos valises parce que nous allons à CLEVELAND! “Et elles vont toutes crier d’excitation car elles n’ont pas le choix.”

Jusqu’ici, Bachelor Nation n’est pas satisfait de la saison de Weber de The Bachelor. Nous continuerons de regarder et de voir si cela s’améliore la semaine prochaine lorsque le spectacle reviendra le 27 janvier 2020, à 20 h. ET sur ABC.

